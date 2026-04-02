'भूत बंगला' चित्रपटाला मिळाली नवीन प्रदर्शनाची तारीख, वाचा सविस्तर
'भूत बंगला' हॉरर कॉमेडी चित्रपटाची रिलीज तारीख ही बदलविण्यात आली आहे. आता रसिकांना हा चित्रपट पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 5:22 PM IST
हैदराबाद : बहुप्रतीक्षित हॉरर कॉमेडी 'भूत बंगला' हा चित्रपट अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. या चित्रपटाच्या रिलीजची अनेकजण वाट पाहात आहेत. 'भूत बंगला'बद्दलची उत्सुकता खूप जास्त वाढत आहे. यापूर्वी या चित्रपटाचा धमाकेदार टीझर रिलीज झाला होता. याला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. याशिवाय या चित्रपटातील गाण्यांनी देखील आधीच चर्चा निर्माण केली आहे. हा चित्रपट मजेदार कौटुंबिक मनोरंजन असणार अशी अपेक्षा प्रेक्षकांची आहे. दरम्यान या चित्रपटाबाबत एक बातमी समोर आली आहे. 'भूत बंगला'चं प्रदर्शन लांबणीवर पडले आहे. सर्वजण चित्रपटाची वाट पाहत असतानाच, निर्मात्यांनी प्रदर्शनाची तारीख बदलली आहे.
नवीन प्रदर्शनाची तारीख : चित्रपट विश्लेषकांच्या मते, 'धुरंधर 2'चं क्रेझ पाहाता 'भूत बंगला'च्या प्रदर्शनाची तारीख बदलण्यात आली आहे. एका निवेदनात निर्मात्यांनी लिहिलं आहे, 'आमच्या वितरक आणि चित्रपटगृह मालकांशी चर्चा केल्यानंतर, आम्ही 'भूत बंगला'च्या प्रदर्शनाची नवीन तारीख निश्चित केली आहे. 16 एप्रिल, आणि पहिला शो रात्री 9 वाजता सुरू होईल.' निर्मात्यांनी आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंग अभिनीत 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या कामगिरीचाही उल्लेख केला. त्यांनी पुढं लिहिलं, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'ची दमदार कामगिरी आमच्या चित्रपटसृष्टीसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे, आणि चित्रपटगृह मालकांना वाटते की, या बदलामुळं दोन्ही चित्रपटांना योग्य तो वाव, लक्ष आणि प्रसिद्धी मिळेल. 'भूत बंगला'ची टीम 16 एप्रिल रोजी रात्री 9 वाजता चित्रपटगृहांमध्ये तुमचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहे.' 'भूत बंगला'चे सहा दिवसांनी प्रदर्शन पुढं ढकलण्यात आलंय. तसेच 'धुरंधर 2'प्रमाणे याचे देखील पेड प्रिव्ह्यू होतं आहे.
'भूत बंगला' कधी होईल पूर्णपणे रिलीज : 'भूत बंगला'चा 16 एप्रिल रोजी पेड प्रिव्ह्यूनंतर, 17 एप्रिल 2026 रोजी तो पूर्णपणे प्रदर्शित होईल. 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या प्रचंड यशाच्या पार्श्वभूमीवर निर्मात्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, जो अजूनही चित्रपटगृहांमध्ये हाऊसफुल सुरू आहे. 'भूत बंगला'ची निर्मिती अक्षय कुमार, शोभा कपूर आणि एकता आर. कपूर यांनी केली आहे. विमल दोशी, फराह शेख आणि वेदांत विकास बाली यांनी सहनिर्मिती केली आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केलंय. या चित्रपटात वामिका गब्बी, तब्बू, राजपाल यादव, असरानी, मिथिला पालकर, आणि परेश रावल यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत.