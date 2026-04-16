'भूत बंगला'चं आगाऊ बुकिंग : अक्षय कुमार स्टारर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधी किती तिकिटे विकली गेली, जाणून घ्या...
हॉरर कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला'चं आगाऊ बुकिंग सुरू झालंय. आता हा चित्रपट पहिल्या दिवशी किती कमाई करू शकतो याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 4:12 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अक्षय कुमारचा आगामी हॉरर कॉमेडी चित्रपट 'भूत बंगला' प्रदर्शनासाठी सज्ज आहे. हा चित्रपट आज, 16 एप्रिल रोजी पेड प्रिव्ह्यूसह चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. 17 मार्च रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल. 'भूत बंगला'चे दिग्दर्शन प्रियदर्शन यांनी केलंय. यात परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी आणि राजपाल यादव यांच्या विशेष भूमिका आहेत. या चित्रपटाची सह-निर्मिती अक्षय कुमार, एकता कपूर आणि शोभा कपूर यांनी केली असून 16 वर्षांच्या कालावधीनंतर अभिनेता आणि प्रियदर्शन एकत्र या चित्रपटासाठी आले आहेत.
'भूत बंगला'ची तिकिट विक्री : प्रियदर्शन 19 वर्षांनंतर हिंदी हॉरर-कॉमेडी जॉनरमध्ये परतत आहे. 'भूत बंगला' हा चित्रपट जबरदस्त असणार असे अनेकजण सोशल मीडियाद्वारे म्हणताना दिसत आहे. तसेच सॅकनिल्कच्या एका रिपोर्टनुसार, 16 एप्रिल रोजी दुपारी 1 वाजेपर्यंत प्रियदर्शनच्या 'भूत बंगला' चित्रपटाची 46,525 तिकिटे विकली गेली आहेत. हा चित्रपट 2डी मध्ये प्रदर्शित होत असून, ही विक्री देशभरातील 7137 शोमधून झाली आहे. त्याच रिपोर्टनुसार, 'भूत बंगला'नं आगाऊ बुकिंगमधून 1.28 कोटी कमावले आहेत. यामध्ये ब्लॉक केलेल्या जागांचा समावेश नाही. ब्लॉक केलेल्या जागांचा समावेश केल्यास, कमाई 3.52 कोटींपर्यंत वाढते.
'भूत बंगला'ची कमाई : दुपारी 1 वाजेपर्यंत, 'भूत बंगला'नं आगाऊ बुकिंगमधून सर्वाधिक कमाई महाराष्ट्रातून केली असून, त्यानंतर दिल्ली आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. ब्लॉक केलेल्या जागांसह, ही कमाई अनुक्रमे 72.76 लाख, 71.1 लाख आणि 34.52 लाख आहे. ब्लॉक केलेल्या जागा वगळता, महाराष्ट्रात 28.81 लाख रुपये, दिल्लीत 24.72 लाख रुपये आणि गुजरातमध्ये 14.23 लाख रुपये अशी कमाई झाली आहे.
पहिल्याच दिवशी किती कमाई करू शकतो : चित्रपटाच्या पहिल्या दिवसाच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनबद्दल बोलायचं झाल्यास, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 'भूत बंगला' भारतात पहिल्याच दिवशी 12-14 कोटी रुपयांची कमाई करेल अशी अपेक्षा आहे. पेड प्रिव्ह्यूजमधून आणखी 3-4 कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. जर हे आकडे अचूक असतील, तर चित्रपटाची सुरुवात 15-18 कोटी रुपयांच्या कमाईनं होऊ शकते.