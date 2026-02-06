ETV Bharat / entertainment

जेष्ठ गायकी लता मंगेशकर यांचं खरं नाव काय ? वाचा सविस्तर...

दिवंगत लता मंगेशकर यांची 6 फेब्रुवारी रोजी पुण्यतिथी असून आज आम्ही त्यांच्याबद्दल काही रंजक गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहोत.

Lata mangeshkar
लता मंगेशकर (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 6, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : भारताची कोकिळा दिवंगत लता मंगेशकर यांनी अनेक चित्रपटांसाठी गाणी गायली आहेत. आज 6 फेब्रुवारी रोजी त्यांची पुण्यतिथी आहे. आता या दिवशी अनेकजण सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून लताताई यांची आठवणींना उजाळा देत आहेत. दरम्यान लताताई यांच्या वडिलांच्या अकाली निधनानंतर भावंडांची जबाबदारी त्यांच्यावर आली. त्या शेवटपर्यंत आपल्या कुटुंबासाठी जगल्या. त्यांनी चार दशकांहून अधिक काळ,आपल्या आवाजानं लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य केलं. त्यांनी आपल्या आवजाचा ठसा जगात उमटवला. 28 सप्टेंबर 1929 रोजी इंदूर येथे जन्मलेल्या लताताईंचं खरं नाव हेमा मंगेशकर होते. त्यांच्या वडिलांनी म्हणेजच पंडित दीनानाथ मंगेशकर यांनी त्यांच्या 'भावबंधन' या नाटकातील 'लतिका' या स्त्री पात्रावरून प्रभावित होऊन त्यांचे नाव हेमावरून 'लता' असं ठेवलं. याशिवाय काहीजण हे देखील म्हणतात की, त्याचं नाव कुटुंबातील मोठ्या मुलीच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दिलं गेलं होतं. त्यांचं खरं नाव फार कमी लोकांना माहित आहे.

दिवंगत लता मंगेशकर यांनी गायली इतकी गाणी : लताताई यांनी चित्रपटसृष्टीमध्ये पहिलं रेकॉर्ड केलेलं गाणं 1942मध्ये मराठी चित्रपट 'किती हसाल'साठी होतं, मात्र हे गाणं काही कारणामुळं चित्रपटातून वगळण्यात आलं. यानंतर त्यांनी 1943मध्ये 'माता एक सपूत' गायलं होतं. यानंतर त्यांनी 1948मध्ये 'मजबूर' चित्रपटातील 'दिल मेरा तोडा' हे गाणं गायलं. यानंतर त्यांना चित्रपटसृष्टीत चांगलीच ओळख मिळाली. त्याचं हे गाणं अनेकांना आवडलं. दरम्यान लता दीदींनी त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात अभिनयातून केली होती, मात्र यानंतर त्यांनी गायनाकडे लक्ष केंद्रीत केलं होतं. दरम्यान अगदी लहान वयातच संगीताच्या जगात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यासाठी सुरुवातीचा काळ खूप संघर्षांनी भरलेला होता. लताताई यांनी मराठी, हिंदी, बंगाली, तमिळ, तेलगू, उर्दू आणि इतर अनेक भारतीय भाषांमध्ये गायन केले आहे. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 25000 हून अधिक गाणी रेकॉर्ड केली.

लता मंगेशकर यांचा विक्रम : दरम्यान लता मंगेशकर यांनी 36 भारतीय भाषांमध्ये आणि अनेक परदेशी भाषांमध्ये गाण्याचा एक अनोखा विक्रम केला आहे. सर्वाधिक गाणी रेकॉर्ड केलेल्या गायिका म्हणून त्यांचं नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते, मात्र नंतर त्यांचा विक्रम त्यांच्या बहिणी आशा भोसले यांनी मोडला. तसेच 2001मध्ये, मंगेशकर यांना भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान, भारतरत्न प्रदान करण्यात आला होता. तसेच जानेवारी 2022 पासून रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर, त्याचं 6 फेब्रुवारी 2022 रोजी वयाच्या 92व्या वर्षी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात निधन झाले. लतादीदी यांनी एका मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं की, त्यांना पुन्हा जन्म नाही पाहिजे, जर मिळाला तर त्यांना मुलगा बनण्यास आवडेल.

लता मंगेशकर यांची हिंदीतील प्रसिद्ध गाणी

1 तेरी महफ़िल में किस्मत आज़माकर - मुगल-ए-आजम

2 मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू - नगीना

3 देखा एक ख्वाब - सिलसिला

4 मेरे साथी हो जीवन साथी -बाजी

5 ऐ मेरे वतन के लोगों

6 लुका चुप्पी - रंग दे बसंती

7 एक तू ही भरोसा - पुकार

8 लो चली मैं - हम आपके हैं कौन..!

9 कोई लड़की है - दिल तो पागल है

10 दिल दीवाना - मैंने प्यार किया

लता मंगेशकर यांची लोकप्रिय मराठी गाणी

1 मेंदीच्या पानावर

2 एरणीच्या देवा तुला

3 जाळीया ग सांजवेळ

4 मी डोलकर डोलकर दर्याचा राजा

5 शून्या शून्या मैफिलीत माझ्या

6 बाई बाई मनमोराचा

7 मोगरा फुलला

8 मी रात टाकली

9 जेथे जातो तेथे तू माझा सांगती

10 शोधू मी कुठे

हेही वाचा :

  1. नागपुरात उजव्या बाजूला हृदय असलेल्या 70 वर्षीय आजींवर यशस्वी अँजिओप्लास्टी, दुर्मीळ केस असल्याची डॉक्टरांची माहिती
  2. "यासारखा माझ्या आयुष्यात आनंदाचा दुसरा क्षण नाही"; लता मंगेशकर पुरस्कार मिळताच गझल गायक भीमराव पांचाळे भावुक
  3. कुमार मंगळम बिर्ला यांना लता मंगेशकर सन्मान, श्रद्धा कपूर - सचिन पिळगावकर यांना दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जाहीर..

TAGGED:

LATA MANGESHKAR DEATH ANNIVERSARY
DEATH ANNIVERSARY
LATA MANGESHKAR
लता मंगेशकर
BHARAT RATNA LATA MANGESHKAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.