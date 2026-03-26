ETV Bharat / entertainment

सहा वर्षांच्या सुट्टीनंतर उघडला 'भारतमाता'चा पडदा, लवकरच प्रदर्शित होणार मराठी सिनेमा...

भारतमाता सिनेमागृह हे खूप काळापासून बंद होतं, आता त्याला सुरू करण्यात आलं आहे. या चित्रपटगृहात प्रेक्षकांना आता मराठी चित्रपट पाहायला मिळणार आहे.

Bharat Mata cinema
'भारतमाता' सिनेमा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईच्या गिरणगावात उभ असलेल भारतमाता सिनेमागृह हे केवळ साधं सिनेमागृह नसून मराठी सिनेसृष्टीसाठी एक मंदिर आहे. ज्या काळात संपूर्ण देशामध्ये हिंदी सिनेमाचा बोलबाला होता, त्या काळात भारतमाता सेनेमागृहानं मराठी चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळं मुंबईतल्या या सिनेमागृहाला मराठी माणसाच्या मनामध्ये अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे. याच सिनेमागृहाच तब्बल सहा वर्षांनी मोठ्या उत्साहामध्ये उद्घाटन नुकतच करण्यात आलं. 1935 यावर्षी भारतमाता चित्रपटगृह सुरू करण्यात आलं. लालबाग आणि परळ या दोन्ही भागांच्या मध्यभागी असलेलं हे भारत माता चित्रपटगृह समस्त गिरणी कामगारांसाठी महत्त्वाच्या मनोरंजन स्थळांपैकी एक होतं. दादा कोंडके यांचे चित्रपट या भारत माता चित्रपटगृहतच सुपरहिट झाले. यामुळेच मुंबईतल्या मराठी माणसांमध्ये या चित्रपटगृहासाठी वेगळीच आपुलकी आहे.

सुपर डुपर मराठी चित्रपट : आजच्या काळात संपूर्ण मुंबईमध्ये आपण मराठी अ मराठी वाद पाहत असतो. मुंबईमध्ये मराठी टिकली पाहिजे अशी कित्येक मराठी माणसांची भावना आहे. यातच भारत माता सिनेमा तब्बल सहा वर्षांनी पुन्हा एकदा मराठी माणसासाठी सज्ज झाल्यामुळं वेगळाच आनंद हा मराठी माणसाच्या मनात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. भारत माता सिनेमागृह 'वन सिनेमा'च्या व्यवस्थापनाखाली सुरू राहणार आहे. सध्या पाहिला गेलं तर इथे 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी लावण्यात आला आहे. मात्र पुढच्या आठवड्यात येणाऱ्या मराठी चित्रपट इथे प्रेक्षकांसाठी लावण्यात येणार आहे. 'सुपर डुपर' हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे आणि तो भारत माता चित्रपटगृहामध्ये लावण्यात येणार आहे.

Bharat Mata cinema
'भारतमाता' सिनेमा (ETV Bharat)
Bharat Mata cinema
'भारतमाता' सिनेमा (ETV Bharat)
Bharat Mata cinema
'भारतमाता' सिनेमा (ETV Bharat)

सिनेमागृहासाठी नाना पाटेकरांनी केलेलं आंदोलन : भारतमाता सिनेमागृह ही इमारत ज्या जागी उभी आहे, ती जागा नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन (NTC)च्या मालकीची आहे. 2001मध्ये NTCनं या जागेचा लिझ संपल्याचे जाहीर केले होते आणि सिनेमागृह रिकामे करण्याची नोटीस दिली होती. आलेल्या नोटीसी नंतर स्थानिक नागरिकांनी या विरोधात आंदोलनाची हाक दिली होती. स्थानिकांनी धरणे आंदोलन केले होते. भारतीय सिने सृष्टीतले ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर हे देखील या आंदोलनात सहभागी झाले होते. या चित्रपटगृहाचे मॅनेजर असलेले तेजस सोनवणे यांनी सांगितलं की, भारत माता चित्रपटगृहात मोठा दिमाखात लवकरच मराठी सिनेमा 'सुपर डुपर' हा प्रेक्षकांसाठी लावण्या येणार आहे. त्यानंतर जेव्हाही मराठी चित्रपट प्रदर्शित होईल तो प्रेक्षकांसाठी आम्ही इथे लावू. मोठा वारसा असलेल्या या चित्रपटगृहात मला काम करायची संधी मिळणं ही माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे. ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या या चित्रपटगृहासाठी आम्ही भविष्यातही चांगलं काम करून दाखवू.

TAGGED:

BHARAT MATA CINEMA
NANA PATEKAR
BHARAT MATA CINEMA REOPEN
भारतमाता
MARATHI CINEMA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.