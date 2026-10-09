‘कोण यशवंत पानसरे?’मधून भरत जाधव आणि पुष्कर श्रोत्री यांच्यात रंगणार न्यायालयीन संघर्ष!
भरत जाधव आणि पुष्कर श्रोत्री हे दोन्ही मराठी स्टार्स ‘कोण यशवंत पानसरे?’मध्ये एकत्र दिसणार आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 12:55 PM IST
मुंबई : ओटीटीच्या वाढत्या लोकप्रियतेसोबत मराठी वेबविश्वही आता आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत आहे. वैविध्यपूर्ण विषय, आशयघन कथानकं आणि प्रभावी अभिनयाच्या जोरावर मराठी वेबसीरीज प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत असून, त्यांना प्रेक्षकांकडूनही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. याच समृद्ध होत जाणाऱ्या प्रवाहात आता ‘कोण यशवंत पानसरे?’ ही नवीन मालिका दाखल होत आहे. न्यायव्यवस्थेतील गुंतागुंत, सत्तेचा प्रभाव आणि सत्याच्या शोधातील संघर्ष यांची उत्कंठावर्धक मांडणी करणाऱ्या या मालिकेत भरत जाधव आणि पुष्कर श्रोत्री आमनेसामने येणार आहेत. त्यांच्या संघर्षातून उलगडणारे नाट्य प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणार आहे. आनंद दिलीप गोखले लिखित आणि दिग्दर्शित या मालिकेची निर्मिती मंजिरी सुबोध भावे यांच्या कान्हाज् मॅजिकनं केली आहे. ‘कोण यशवंत पानसरे?’चा प्रीमियर 16 ऑक्टोबर 2026 रोजी मराठी झी5वर होणार आहे.
समीक्षकांची प्रशंसा मिळवलेल्या तमिळ वेबसीरीज ‘सत्तामुम नीधियम’वर आधारित ही मराठी मालिका एका माणसाच्या आयुष्यातील अपयश, अपराधीपणा आणि आत्मविश्वास गमावण्यापासून ते पुन्हा एकदा अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्यापर्यंतच्या प्रवासाचं चित्रण करते. व्यवस्थेवरील विश्वास उडाल्यानंतर त्याच व्यवस्थेला जाब विचारण्याची वेळ एखाद्यावर आली, तर तो कोणता मार्ग निवडेल? या प्रश्नाभोवती फिरणारं कथानक न्यायासाठीच्या लढ्याला वैयक्तिक संघर्षाची भावनिक किनार देतं.
काय आहे ‘कोण यशवंत पानसरे?’ची कथा? : एकेकाळी कायद्याच्या क्षेत्रात स्वतःचा दबदबा निर्माण केलेले यशवंत पानसरे आज एका मोठ्या अपयशानंतर नोटरी म्हणून काम करत आहेत. भूतकाळातील कटू अनुभवांनी त्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत केला असून, अपराधीपणाच्या भावनेत ते अडकले आहेत. अशातच अलका नावाची तरुणी बेपत्ता होते. तिचा शोध घेण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्याचा आरोप करत तिचे वृद्ध वडील सदाशिव मापारी न्यायालयाबाहेर स्वतःला पेटवून घेतात. या धक्कादायक घटनेमुळं पानसरेंच्या आयुष्यात नवं वळण येतं. व्यवस्थेच्या निष्क्रियतेविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेत पानसरे जनहित याचिका दाखल करतात. या लढ्यात त्यांना साथ मिळते, ती प्रस्थापित चौकटींना आव्हान देण्याची तयारी असलेल्या तरुण वकील जान्हवीची. पुढं या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढं सरकतो, तसतसे अनेक अनपेक्षित पैलू समोर येतात. न्यायालयातील युक्तिवाद, सत्ताकेंद्रांशी होणारा संघर्ष आणि सत्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न यांतून कथानक अधिकाधिक उत्कंठावर्धक बनतं. भरत जाधव, पुष्कर श्रोत्री, शिवानी रांगोळे, शर्वरी जमेनीस, उज्ज्वला जोग, विद्याधर जोशी आणि मिलिंद फाटक यांच्या भूमिका या मालिकेच्या कथानकाला अभिनयाची भक्कम साथ देतात.
न्यायालयीन नाट्य आणि तपासाची सांगड : ही केवळ न्यायालयातील युक्तिवादांची कथा नाही. अलका बेपत्ता होण्यामागील रहस्य उलगडताना तपासाचे नवे धागेदोरे समोर येतात आणि प्रेक्षकांच्या मनातील प्रश्नांची संख्या वाढत जाते.
स्वतःला पुन्हा शोधण्याचा प्रवास : न्यायासाठी लढणारे यशवंत पानसरे केवळ व्यवस्थेशी झुंजत नाहीत, तर स्वतःच्या भूतकाळाशीही दोन हात करतात. गमावलेला आत्मविश्वास आणि वकील म्हणून स्वतःची ओळख पुन्हा मिळवण्याची त्यांची धडपड हा कथानकाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
न्याय की सत्ता? : कायद्याच्या चौकटीत न्याय मिळवण्याची धडपड आणि प्रभावशाली व्यक्ती आणि संस्थांच्या ताकदीचा सामना यांमधील संघर्ष मालिकेतून अधोरेखित होतो.
प्रकरणातील बदलती समीकरणं : जनहित याचिकेपासून सुरू झालेला संघर्ष पुढं हेबिअस कॉर्पसच्या सुनावणीपर्यंत पोहोचतो. प्रत्येक नव्या खुलाशामुळं प्रकरणाकडं पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत जातो.
व्यवस्थेच्या अपयशाची मानवी किंमत : न्याय मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला किती संघर्ष करावा लागतो? संस्थाच आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्या, तर त्याची किंमत कोण चुकवतं? अशा अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांना ही मालिका भिडते.
भरत जाधव यांच्यासाठी आव्हानात्मक भूमिका : यशवंत पानसरे या व्यक्तिरेखेतून भरत जाधव यांचा अभिनयाचा वेगळा पैलू पाहायला मिळणार आहे. मानसिक संघर्ष, भूतकाळाचं ओझं आणि अन्यायाविरुद्ध पुन्हा उभं राहण्याची जिद्द अशा विविध भावनिक छटांनी ही भूमिका आकाराला आली आहे. आपल्या भूमिकेबद्दल भरत जाधव म्हणाले, “यशवंत पानसरे हे पात्र मला त्यातील विविध भावनिक पदरांमुळे विशेष वाटलं. हा असा माणूस आहे, ज्यानं अपयश अनुभवलं आहे, स्वतःच्या भूतकाळाचं ओझं वाहिलं आहे आणि स्वतःवरील विश्वासही जवळजवळ गमावला आहे. त्याच्या प्रवासातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो अचानक नायक बनत नाही. त्याच्या डोळ्यांसमोर घडणाऱ्या घटनेकडे दुर्लक्ष करणं त्याला शक्य होत नाही आणि त्यामुळं तो पुन्हा एका संघर्षात ओढला जातो.
“अलका बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना त्याला केवळ व्यवस्थेचा सामना करावा लागत नाही, तर स्वतःच्या भीतीशी आणि अपराधीपणाशीही लढावं लागतं. न्यायालय हे त्याच्यासाठी हळूहळू स्वतःचा आवाज पुन्हा मिळवण्याचं ठिकाण बनतं. या संघर्षातून तो स्वतःच्या मुक्तीचा मार्ग शोधतो. पानसरे यांच्या प्रवासातील भावनिक गुंतागुंत प्रेक्षकांना नक्कीच भावेल, असं मला वाटतं. त्याचबरोबर या मालिकेतील रहस्य आणि कथानक त्यांना खिळवून ठेवेल. न्याय, सत्य आणि संस्थांच्या उत्तरदायित्वाबद्दल विचार करायलाही ही कथा भाग पाडेल.”
पुष्कर श्रोत्री साकारणार व्यवस्थेची ताकद जाणणारा वकील : पुष्कर श्रोत्री यांच्या व्यक्तिरेखेचा संघर्ष केवळ पानसरेंना न्यायालयात प्रत्युत्तर देण्यापुरता मर्यादित नाही. व्यवस्थेची कार्यपद्धती आणि तिच्यामागील सत्तासंबंध यांची जाण असलेल्या या वकिलामुळं कथेला नवे आयाम मिळतात. कायदा आणि न्याय यांकडे पाहण्याच्या दोन भिन्न दृष्टिकोनांमधील संघर्ष त्यांच्या भूमिकेतून समोर येतो. आपल्या भूमिकेविषयी पुष्कर श्रोत्री म्हणाले, “सारडा या व्यक्तिरेखेनं मला आकर्षित केलं, कारण तो केवळ न्यायालयात पानसरे यांच्यासमोर उभा राहणारा वकील नाही. त्याला व्यवस्था कशी चालते आणि त्यातून कोणत्या प्रकारची शक्ती निर्माण होते, याची पूर्ण जाणीव आहे. त्यामुळं पानसरे यांच्याशी होणारा त्याचा संघर्ष अनेक स्तरांवर उलगडतो. त्यांच्यातील न्यायालयीन वाद केवळ कोण जिंकतं आणि कोण हरतं, इतकाच मर्यादित नाही, तर कायदा, न्याय आणि व्यवस्थेकडे पाहण्याच्या दोन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांचं प्रतिबिंब त्यातून दिसतं.
“सारडा साकारताना संयम राखणं महत्त्वाचं होतं. त्याचं अधिकारपूर्ण व्यक्तिमत्त्व मोठ्या नाट्यमय आविर्भावातून नव्हे, तर त्याच्या अनुभवातून आणि वागण्यातील सहजतेतून व्यक्त व्हायला हवं होतं. ‘कोण यशवंत पानसरे?’ ही मालिका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घालते. लोकांच्या सेवेसाठी निर्माण झालेल्या संस्था जेव्हा त्यांच्याच अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात, तेव्हा काय घडतं, हा या कथेचा केंद्रबिंदू आहे. या प्रश्नांवर प्रेक्षक काय विचार करतात, हे जाणून घेण्यासाठी मी उत्सुक आहे.”
शिवानी रांगोळे साकारणार निर्भीड जान्हवी : शिवानी रांगोळे साकारत असलेली जान्हवी ही परंपरेने ठरवून दिलेल्या मर्यादा स्वीकारण्याऐवजी स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवणारी तरुण वकील आहे. अनुभव, वय किंवा प्रस्थापित पद्धती यांना अंतिम मानण्याऐवजी प्रश्न विचारण्याची तिची वृत्ती आणि न्यायासाठी लढण्याची तयारी तिला वेगळं ठरवते. पानसरे यांच्यासोबतची तिची साथ कथेला नवा वेग देते. जान्हवीविषयी शिवानी रांगोळे म्हणाल्या, “जान्हवी ही स्वतःसाठीच्या मर्यादा इतरांनी ठरवाव्यात, हे मान्य न करणारी व्यक्ती आहे. एखादी गोष्ट करण्यासाठी वय, अनुभव किंवा आधीपासून चालत आलेल्या पद्धतींचाच आधार घ्यायला हवा, असं तिला वाटत नाही. तिच्यातील निर्भीडपणा मला सर्वाधिक भावला. स्वतःच्या विचारांवर ठाम राहून इतरांनी गृहीत धरलेल्या गोष्टींवर प्रश्न विचारण्याची तिची तयारी हीच तिची ताकद आहे.
“पानसरे यांच्यासोबतचा तिचा प्रवासही महत्त्वाचा आहे. दोघेही वेगवेगळ्या अनुभवांतून या प्रकरणाकडे पाहतात, मात्र आपल्या पद्धतीनं व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याची त्यांची भूमिका समान आहे. भरत जाधव आणि पुष्कर श्रोत्री यांच्यासोबत न्यायालयीन नाट्य आणि तपासाच्या विविध टप्प्यांवर काम करणं हा माझ्यासाठी समृद्ध करणारा अनुभव होता. धैर्य, सत्य आणि न्यायाचा शोध ही या मालिकेची मध्यवर्ती भावना आहे. त्यामुळं ही कथा संपल्यानंतरही प्रेक्षकांच्या मनात तिचे विचार आणि प्रश्न कायम राहतील, असं मला वाटतं.”
न्यायाच्या शोधात सुरू झालेला संघर्ष वैयक्तिक मुक्तीचा प्रवास कसा बनतो, व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड करताना सत्याचे कोणते नवे पदर समोर येतात आणि यशवंत पानसरे स्वतःला पुन्हा कसे सावरतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.