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दारू, सिगारेट आणि ड्रग्ज नव्हे, ‘भजन-क्लबिंग’मधून स्ट्रेस दूर करा, 'Gen Z'ला अनूप जलोटांचा भक्तीचा मंत्र!

‘भक्ती द्वार’च्या लॉन्चप्रसंगी स्ट्रेस दूर करण्याबद्दल अनूप जलोटा यांनी विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 14, 2026 at 2:40 PM IST

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मुंबई : आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात ताणतणाव, चिंता आणि मानसिक अस्वस्थता ही तरुण पिढीसमोरील मोठी आव्हाने बनली आहेत. कामाचा वाढता ताण, सततचा स्क्रीन टाइम आणि बदलती जीवनशैली यामुळं स्ट्रेसमधून बाहेर पडण्यासाठी अनेक तरुण पार्टी, दारू, सिगारेट किंवा इतर व्यसनांकडे वळताना दिसतात. मात्र, या सगळ्याला एक वेगळा आणि सकारात्मक पर्याय ज्येष्ठ गायक अनूप जलोटा यांनी सुचवला आहे—तो म्हणजे ‘भजन-क्लबिंग’ आणि ‘भजन-जॅमिंग’!


‘भक्ती द्वार’च्या लॉन्चप्रसंगी अनूप जलोटा यांनी भक्ती, संगीत आणि आजच्या तरुण पिढीच्या जीवनशैलीवर मनमोकळेपणानं भाष्य केलं. त्यांच्या मते, व्यसनातून मिळणारा आनंद किंवा नशा काही काळापुरती असते, मात्र भक्तीची ‘खुमारी’ मनावर कायम राहते. आपल्या खास शैलीत बोलताना अनूप जलोटा म्हणाले, “गांजा, भांग, अफीम, मद उतर जात प्रभात... या सगळ्या गोष्टींचा नशा रात्री केला तरी सकाळी उतरतो. पण भगवंताच्या नामाची खुमारी चढली की, ती दिवस-रात्र कायम राहते.” त्यांच्या या विचारातून त्यांनी व्यसनाधीनतेऐवजी भक्ती आणि संगीताचा मार्ग स्वीकारण्याचा संदेश दिला.

Anup Jalota
अनूप जलोटा (ETV Bharat)

भक्तीचा नशा : गेल्या जवळपास पाच दशकांपासून भजन आणि भक्तिसंगीत रसिकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या अनूप जलोटा यांनी या संगीताची ताकदही अधोरेखित केली. “माझ्यावर भक्तीचा हा नशा 50 वर्षांपासून चढलेला आहे आणि तो अजून उतरलेला नाही. माझी भजनं चार-पाच पिढ्यांनी ऐकली आहेत. हे केवळ माझ्या गाण्यामुळे शक्य झालं नाही, तर त्यात प्रभूचा वास आणि शक्ती आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे, आजच्या Gen Z पिढीनेही भक्तिसंगीताला नव्या पद्धतीनं स्वीकारल्याचं ते आवर्जून सांगतात. एकेकाळी स्ट्रेस दूर करण्यासाठी क्लबमध्ये जाऊन दारू, सिगारेट किंवा ड्रग्जचा आधार घेणाऱ्या तरुणांना आता भजन-क्लबिंग आणि भजन-जॅमिंगचा नवा पर्याय मिळत असल्याचं अनूप जलोटा यांनी नमूद केलं. ते म्हणाले, “आज भजन-क्लबिंग होत आहे, भजन-जॅमिंग सुरू झालं आहे. जी यंग जनरेशन दिवसभर जॉब करून, कॉम्प्युटरवर काम करून स्ट्रेस आणि टेन्शन घेऊन क्लबमध्ये जायची, त्यांना आता कळलं आहे की भजन-क्लबिंग केल्यानेही स्ट्रेस दूर होऊ शकतो. तिथे ना बीअर हवी, ना सिगारेट, ना ड्रग्ज. फक्त देवाचं नाव घ्या, गा, नाचा आणि आपल्या सगळ्या चिंता विसरून जा.”

Anup Jalota
अनूप जलोटा (ETV Bharat)

अनूप जलोटा यांनी व्यक्त केल्या भावना : अनूप जलोटा यांच्या मते, भक्तिसंगीताची खरी ताकद ही मनाला आतून शांत करण्याची आहे. “ईश्वराचं नाव सर्वात उपयोगी आणि सर्वात शक्तिशाली आहे. भजनातून आणि भगवानाच्या नामस्मरणातून आपल्या अनेक व्यथा दूर होऊ शकतात,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘भक्ती द्वार’च्या माध्यमातूनही भक्तिसंगीताची हीच सकारात्मक ऊर्जा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास अनूप जलोटा यांनी व्यक्त केला. आजच्या तरुणाईला व्यसनांपासून दूर नेऊन संगीत, भक्ती आणि सकारात्मक ऊर्जेशी जोडण्याचा अनूप जलोटा यांचा हा विचार निश्चितच वेगळा आणि लक्षवेधी आहे. क्लबिंगचा आवाज बदलला तर? दारूच्या ग्लासाऐवजी हातात टाळ आणि डीजेच्या बीट्सऐवजी भजनाचे सूर—कदाचित हीच Gen Z साठी स्ट्रेसमधून बाहेर पडण्याची नवी ‘भक्तीची वाट’ ठरू शकते.


संभाषण संपविताना त्यांनी काही ओळी गात समारोप केला : काशी बदली, अयोध्या बदली, सबको मालूम है काशी कितनी भव्य हो गई है। अयोध्या तो स्वर्ग जैसी बन रही है। लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता, इसके आगे की क्या प्लानिंग है, देखिए।
काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम-रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम-राम-राम। बोलो राम, बोलो राम बोलो, राम-राम-राम।

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JALOTA HAS PRAISED THE RISING YOUTH
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