'धुरंधर'मधील सौम्या टंडनच्या भूमिकेवर 'भाभी जी घर पर हैं'मधील हप्पू सिंगनं दिली मजेदार प्रतिक्रिया...
आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपटातील सौम्या टंडनच्या भूमिकेवर 'भाभी जी घर पर हैं'मधील हप्पू सिंगनं प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 11:06 AM IST
मुंबई - दिग्दर्शक आदित्य धर यांचा 'धुरंधर' चित्रपट प्रेक्षकांना आवडत आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट धमाकेदार कमाई करत आहे. या चित्रपटातील स्टारकास्टानं प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. या चित्रपटामध्ये सुपरहिट टीव्ही मालिका 'भाभी जी घर पर हैं'मधील अभिनेत्री सौम्या टंडननं देखील तिच्या छोट्या भूमिकेने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. 'धुरंधर' चित्रपटात सौम्यानं लोकप्रिय पात्र रहमान डकैतच्या पत्नीची भूमिका केली आहे. आता 'भाभी जी घर पर हैं'मधील प्रसिद्ध पात्र हप्पू सिंग (योगेश त्रिपाठी) सौम्या टंडनला चित्रपटामध्ये रहमान डकैतच्या पत्नीच्या भूमिकेत पाहून खूप दुःखी झाला आहे. हप्पूनं एक मजेदार मीम आपल्या पेजवर शेअर करत यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
हप्पू सिंगची प्रतिक्रिया : हप्पू सिंगनं आपल्या पोस्टवर कॅप्शन देत लिहिलं, 'हा डकेत गोरी मॅडमला एका झटक्यात घेऊन गेला. आम्ही फक्त नंबर लावत राहिलो.' बुंदेली शैलीत लिहिलेल्या या कॅप्शनवर चाहत्यांनी देखील खूप मजेदार प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. हप्पू सिंगनं आपल्या पोस्टमध्ये सौम्याचा एक फोटोही शेअर केला आहे. दरम्यान सौम्या टंडनला 'भाभी जी घर पर हैं' या मालिकेद्वारे खूप लोकप्रियता मिळाली आहे. या मालिकेत सौम्यानं भाभी जीची भूमिका साकारली आहे. या मालिकेत योगेश त्रिपाठीनं इन्स्पेक्टर हप्पू सिंगची भूमिका केली आहे. दरम्यान 'धुरंधर'चित्रपटामधील अक्षय खन्ना आणि सौम्याची केमिस्ट्री अनेकांना आवडली आहे. या चित्रपटामधील सौम्याची भूमिका लहान असली तरी, तिनं आपल्या अभिनयानं मोठ्या पडद्यावर धमाल केली आहे.
'धुरंधर'ची स्टारकास्ट : दरम्यान या चित्रपटामधील अक्षय खन्नाची भूमिका देखील अनेकांना आवडली आहे. 'धुरंधर' चित्रपटामध्ये रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुन यांनी मुख्य भूमिकेत काम केलं आहे. याशिवाय चित्रपटात संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्याही विशेष भूमिका आहेत. दरम्यान 'धुरंधर'नं खूप कमी वेळात बॉक्स ऑफिसवर १८० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. या चित्रपटाची कहाणी हेरगिरीच्या जगात घेऊन जाते. एका पाकिस्तानी माफियाला एक गुप्तहेर कसा धडा शिकवतो आणि दहशतवादी नेटवर्क उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करतो हे या चित्रपटामध्ये दाखवलं गेलं आहे. दरम्यान 'धुरंधर'चा पुढील भाग हा १९ मार्च २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. सध्या या चित्रपटाला पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये खूप गर्दी होताना दिसत आहे.
