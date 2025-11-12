ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्रशी लग्न करण्यापूर्वी हेमा मालिनींनी 'या' बॉलिवूड कलाकारांचे लग्नाचे प्रस्ताव नाकारले...

धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्या लग्नाबद्दल एक विशेष कहाणी आहे. आता या स्टार्सबद्दल आज आम्ही तुम्हाला न माहित असलेली गोष्ट सांगणार आहोत.

धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी (Dharmendra and Hema malini (IANS))
मुंबई - सध्या सोशल मीडियावर धर्मेंद्रसंबंधित अनेक बातम्या समोर आल्या आहेत. काल ११ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला होता. मात्र त्यांना काहीही झालेलं नाही. आता अभिनेत्याची प्रकृती ठीक असून त्याला मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आता आम्ही आज तुम्हाला अशा गोष्टीबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत, जे तुम्हाला माहिती नसेल. धर्मेंद्रसाठी हेमा मालिनीनं अनेक बॉलिवूडमधील स्टारची हृदय तोडले आहेत. हेमा यांनी आपल्या सौंदर्यानं अनेकांच्या मनावर राज्य केलं आहे. मात्र त्यांच्या मनावर राज्य हे धर्मेंद्र यांनी केलं आहे. आता हेमा यांच्यावर बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी प्रेम केलं आहे. आता या यादीत कोण आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

संजीव कुमार : हेमाच्या चाहत्यांच्या लांबलचक यादीतील पहिला व्यक्ती संजीव कुमार आहे. असं म्हटलं जातं की, अभिनेत्याला हेमाबद्दल खूप जास्त आकर्षण होतं. मात्र काही कारणामुळं त्यांचं नातं यशस्वी होऊ शकले नाही. संजीव कुमारच्या लग्नाच्या प्रस्तावाला हेमा यांच्या आईनं नकार दिला होता. हेमा यांच्या घरातून नकार आल्यानंतर, अभिनेत्यानं लग्न केलं नाही, असं म्हटलं जातं.

राजकुमार : संजीव कुमार व्यतिरिक्त, हेमा मालिनीशी संबंधित असलेल्या लोकांच्या यादीत राजकुमार यांचेही नाव येते. त्यांनी बॉलिवूडच्या 'ड्रीम गर्ल'ला त्याच्याशी लग्न करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र हेमा यांनी हा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारला. राजकुमार यांनी त्यांचं संपूर्ण आयुष्य हेमाबरोबर घालवण्याचे स्वप्न पाहिलं होतं.

जितेंद्र : हेमावर बॉलिवूड अभिनेता जितेंद्र यांचा देखील जीव जडला होता. त्याचं हेमा यांच्यावर प्रेम होतं. त्यांनी अभिनेत्रीला लग्नाचा प्रस्तावही ठेवला होता. मात्र हेमा धर्मेंद्रलाही भेटत होती. ती दोन्ही अभिनेत्यांपैकी एकाची निवड करू शकत नव्हती. हेमा आणि जितेंद्र लग्न करणार होते. राम कमल मुखर्जी यांनी लिहिलेल्या हेमा मालिनी यांच्या चरित्रातील 'बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल'नुसार, त्यांच्या कुटुंबियांनीही या निर्णयाला सहमती दर्शवली होती. मात्र हेमा यांच्यावर धर्मेंद्रचं प्रेम होतं. यानंतर त्यांनी एक वेगळीच योजन आखली होती. ते हेमा आणि जितेंद्रच्या लग्नात दारू पिऊन आले, यानंतर लग्न उध्वस्त झालं. त्यावेळी धर्मेंद्र आधीच विवाहित होते आणि त्यांना मुले देखील होती. तरीही हेमा यांनी धर्मेंद्रशी लग्न केलं. धर्मेंद्र यांनी हेमाबरोबर लग्न करण्यासाठी मुस्लिम धर्म स्वीकार केला होता, कारण हिंदूमध्ये दोन विवाह करण्याला मान्यता नाही. त्यावेळी हेमा आणि धर्मेंद्र यांचा विवाह खूप चर्चेचा विषय बनला होता.

