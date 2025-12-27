ETV Bharat / entertainment

'बॅटल ऑफ गलवान'चा टीझर रिलीज, सलमान खान स्टारर चित्रपट 'या' दिवशी होणार प्रदर्शित...

सलमान खाननं 27 डिसेंबर रोजी त्याच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाची झलक दाखवली आहे.

Battle of galwan teaser out
'बॅटल ऑफ गलवान'चा टीझर रिलीज (POSTER)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 5:03 PM IST

मुंबई : अभिनेता सलमान खाननं आज 27 डिसेंबर रोजी त्याच्या 60व्या वाढदिवशी चाहत्यांना एक भेट दिली आहे. आज 27 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता, सलमान खाननं त्याच्या बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'बॅटल ऑफ गलवान'चा टीझर शेअर केला. आता हा टीझर पाहून अनेकजण आनंदी होत आहेत. टीझरबरोबर चित्रपटाची रिलीज डेट देखील जाहीर करण्यात आली आहे. चाहत्यांना 'बॅटल ऑफ गलवान'साठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. आता हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल आणि टीझर कसा आहे याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'बॅटल ऑफ गलवान' टीझर : 'बॅटल ऑफ गलवान'चा टीझर सलमान खानच्या एका दमदार दृश्यानं आणि संवादानं सुरू होतो. टीझरमध्ये सलमान खान म्हणतो, "सैनिकांनो, जर तुम्हाला दुखापत झाली, तर त्याला पदक समजा आणि जर तुम्हाला मृत्यू दिसला तर त्याला सलाम करा आणि म्हणा, 'बिरसा मुंडा की जय, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय." हे बोलल्यानंतर, सलमान खान सैन्याच्या गणवेशात स्लो मोशनमध्ये चालताना दिसतो, पार्श्वभूमीत राष्ट्रगीताचा सूर वाजत असतो, जो देशभक्तीच्या भावना जागृत करतो. पुढच्या दृश्यात, सलमान खान चीनी सैन्याकडे रागात पाहताना दिसतो आणि हातात लाकडाचा एक मोठा तुकडा घेऊन तो सामना करण्यासाठी उभा राहतो. दरम्यान 'भाईजान'चा हा चित्रपट 17 एप्रिल 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाबद्दल : 'बॅटल ऑफ गलवान'मध्ये सलमान खान गलवान व्हॅली संघर्षात शहीद झालेले भारतीय अधिकारी कर्नल बी. संतोष बाबू यांची भूमिका साकारत आहे. हा चित्रपट अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित करत आहेत आणि यात चित्रांगदा सिंग दिसणार आहे. दरम्यान आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ अभिनीत महिला गुप्तहेर चित्रपट 'अल्फा' देखील 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार होता. आता, यशराज फिल्म्स सलमान खानच्या 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटाशी टक्कर देण्याच्या स्थितीत नाही. 'अल्फा' आता 17 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार नाही. 'अल्फा' चित्रपटाचे निर्माते लवकरच चित्रपटाच्या नवीन प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करतील.

