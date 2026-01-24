ETV Bharat / entertainment

‘राष्ट्रग्रंथ’ नाट्याविष्काराच्या माध्यमातून घटनात्मक साक्षरतेची देशव्यापी चळवळ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सज्ज

‘राष्ट्रग्रंथ’ हे नाटक लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सध्या या नाटकाबद्दल अनेकजण चर्चा करत आहेत.

RASHTRAGRANTH DRAMA
‘राष्ट्रग्रंथ’ नाटक (Etv Bharat)
January 24, 2026

मुंबई : प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला, 'आर्टिस्टिक ह्युमन्स' आणि शुभLab 'कल्चरली' यांनी 'राष्ट्रग्रंथ' या प्रभावी मराठी महानाट्याच्या सार्वजनिक शुभारंभाची घोषणा केली आहे. घटनात्मक जागरूकता आणि नागरी संवाद वाढवणे, हा या निर्मितीचा मुख्य उद्देश आहे. भारतीय संविधानावर आधारित हे देशातील पहिलेच भव्य नाटक असून, गेल्या वर्षी 26 जानेवारी रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू श्री. भीमराव यशवंत आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत याचे अनावरण करण्यात आले होते. त्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सहकार्यानं, नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आणि सूचना जाणून घेण्यासाठी राज्यातील 9 जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर याचे विनामूल्य प्रयोग करण्यात आले. या प्रयोगांना मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर, आता फेब्रुवारी 2026 पासून हे नाटक संपूर्ण महाराष्ट्रात सार्वजनिकरीत्या व्यावसायिक स्वरूपात सादर होण्यासाठी सज्ज झाले आहे.

'राष्ट्रग्रंथ' नाटकात संविधानातील मूल्य : 'आर्टिस्टिक ह्युमन्स'चं दर्शन महाजन यांची निर्मिती आणि संकल्पना असलेले 'राष्ट्रग्रंथ' हे महानाटक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीशी सुसंगत आहे. पंतप्रधानांनी संविधानाला आपला 'मार्गदर्शक प्रकाश' म्हटले असून घटनात्मक जागरूकतेच्या तातडीच्या गरजेवर वारंवार भर दिला आहे. 'राष्ट्रग्रंथ' हे नाटक संविधानातील मूल्यांना फक्त लिखित मजकुरापुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांचे एका जिवंत सांस्कृतिक अनुभवात रूपांतर करते. हे नाटक सर्व वयोगटातील नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, भारताला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या आणि नागरिकांना सक्षम बनवणाऱ्या तत्त्वांशी जोडण्यासाठी प्रोत्साहित करते. 120 मिनिटांचे हे दोन अंकी थरारक नाटक भारताचा इतिहास आणि आधुनिक काळातील संविधानाशी असलेले नाते यांचा एक प्रभावी प्रवास प्रेक्षकांसमोर मांडते.

RASHTRAGRANTH DRAMA
‘राष्ट्रग्रंथ’ नाटक (Etv Bharat)

नाटक टाकणार प्रभाव : 'राष्ट्रग्रंथ' नाटकाचे राष्ट्रीय महत्त्व, सामाजिक परिणाम आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्याच्या माननीय मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या नाटकाची अधिकृत दखल घेण्यात आली आहे. नागरिकांना घटनात्मक मूल्यांशी जोडण्यासाठी नाट्य हे एक प्रभावी माध्यम म्हणून वापरल्याबद्दल महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजकांचे कौतुक केले आहे. आपल्या संदेशात मुख्यमंत्री म्हणाले की, "घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्ये, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता, लोकशाही, जात आणि नागरिकांचे हक्क यांसारखे महत्त्वाचे विषय अत्यंत प्रभावी आणि परिणामकारक पद्धतीने रंगमंचावर आणण्यासाठी 'आर्टिस्टिक ह्युमन्स'नं केलेले प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहेत. हा उपक्रम मनापासून दाद देण्याजोगा असून, या अर्थपूर्ण योगदानाबद्दल संस्था आणि यात सहभागी असलेल्या सर्व कलाकारांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो."

RASHTRAGRANTH DRAMA
‘राष्ट्रग्रंथ’ नाटक (Etv Bharat)

'राष्ट्रग्रंथ' नाटकाबद्दल : प्रसिद्ध नाटककार प्रसाद थोर्वे आणि अभिराम भडकमकर यांनी 'राष्ट्रग्रंथ'चे लेखन केले असून, 'नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा'चे (NSD) माजी विद्यार्थी आणि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेते कुमार सोहोनी यांनी या नाटकाचे दिग्दर्शन केले आहे. पुरस्कार विजेते नाट्यनिर्माते दर्शन महाजन यांनी या नाटकाची संकल्पना मांडली असून त्याची निर्मितीही त्यांनीच केली आहे. या नाटकात एकूण 51 पात्रे असून, मिलिंद जोशी यांनी संगीत दिले आहे. चैत्राली डोंगरे यांनी वेशभूषा केली असून संदेश बेंद्रे यांनी उभारलेल्या नेपथ्यातून 15 ऐतिहासिक ठिकाणे रंगमंचावर जिवंत करण्यात आली आहेत. या उपक्रमाला पाठिंबा देताना महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या संचालकांनी नमूद केले की, "भारत आपल्या संविधानाची 75 वर्षे साजरी करत असताना, लोकशाही मूल्यांचा प्रसार करण्यासाठी, नागरिकांच्या हक्कांचे आणि कर्तव्यांचे दृढीकरण करण्यासाठी आणि समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये घटनात्मक समज अधिक खोलवर रुजवण्यासाठी हे महानाटक एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी माध्यम म्हणून समोर येत आहे."

'ऑरेंज इकॉनॉमी'चा मोठा हात : 'राष्ट्रग्रंथ' नाटकाने रंगभूमीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला असून, ती केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता सामाजिक प्रभाव, नागरी जागरूकता आणि लोकशाही सहभागाला चालना देणारी एक 'नागरी पायाभूत सुविधा' म्हणून समोर आली आहे. या नाटकाचा प्रत्येक प्रयोग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे 50 हून अधिक कलाकार आणि तंत्रज्ञांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देतो. या प्रयोगाचा विस्तार 1 वरून 10 भाषांमध्ये केल्यास, ही संख्या 500 पेक्षा अधिक रोजगारांपर्यंत नेण्याची क्षमता यात आहे. यामुळं भारताच्या वाढत्या 'ऑरेंज इकॉनॉमी'मध्ये (सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था) मोठे योगदान मिळत असून, महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबई हे सांस्कृतिक नवोपक्रमाचे केंद्र म्हणून प्रस्थापित होत आहे. भारताची सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था आणि प्रादेशिक कला परिसंस्था मजबूत करण्यासोबतच, 'झिरो-वेस्ट' उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून हे नाटक सिद्ध करते की, रंगभूमी ही एकाच वेळी कलात्मक, नागरी आणि आर्थिकदृष्ट्या परिवर्तनाचे माध्यम ठरू शकते.

दर्शन महाजन केल्या व्यक्त भावना : 'राष्ट्रग्रंथ' नाटकाच्या संकल्पनेबद्दल बोलताना 'आर्टिस्टिक ह्युमन्स'चे संस्थापक दर्शन महाजन म्हणाले, "राष्ट्रग्रंथ' हे 120 मिनिटांच्या अशा एका प्रवाही नाट्यमय अनुभवातून कला, शिक्षण आणि नागरिकत्व यांना जोडण्याचे काम करते, जे संविधानाबद्दलच्या जागरूकतेचे रूपांतर एका भावूक गोष्टीत करते. हे फक्त एक नाटक नसून, एक देशव्यापी चळवळ बनण्याचा आमचा मानस आहे. रंगभूमी आणि सादरीकरण कलेच्या माध्यमातून सामाजिक संदेश किती प्रभावी आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवता येतात, याचा हा एक भक्कम पाया ठरेल." रंगभूमीवरील अनुभव सर्वांसाठी सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याबाबत बोलताना, शुभLab 'कल्चरली'चे संस्थापक प्रथमेश नवलकर म्हणाले: "'राष्ट्रग्रंथ'मागील आमची दृष्टी या प्रकल्पाला गती देणाऱ्या कलाकार आणि तंत्रज्ञांसाठी एक शाश्वत परिसंस्था निर्माण करण्याची आहे. जसजशी नवनवीन राज्ये या उपक्रमासाठी दारे उघडतील, तसतसा हा विस्तार वाढत जाईल. हा अनुभव सर्वसमावेशक करण्यासाठी आम्ही संविधानावर आधारित कार्यशाळा आणि लोककला प्रकारांमधील कलात्मक अनुभव यांची सांगड घालत आहोत. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी पूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि तिकिटांचे दर उद्योगाच्या मानकांपेक्षा कमी ठेवणे, यावरही आम्ही भर देत आहोत." 'राष्ट्रग्रंथ' च्या माध्यमातून महाराष्ट्र अशा एका मॉडेलचा पाया रचत आहे, ज्याचा स्वीकार इतर राज्ये देखील घटनात्मक साक्षरतेचा प्रसार करण्यासाठी करू शकतात. हा उपक्रम 'हर दिल में संविधान' सारख्या सुरू असलेल्या राष्ट्रीय मोहिमांशी सुसंगत आहे. या मोहिमेने आधीच हजारो संस्था आणि समुदायांना संविधानाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी, त्याबद्दल शिकण्यासाठी आणि चिंतन करण्यासाठी यशस्वीरित्या एकत्र आणले आहे.

