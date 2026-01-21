ETV Bharat / entertainment

बरुण सोबती आणि मोना सिंग अभिनीत 'कोहरा 2' कधी आणि कुठे पाहू शकता ? जाणून घ्या...

बरुण सोबती आणि मोना सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेली 'कोहरा 2' वेब सीरीज आता रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे.

Kohrra Season 2
'कोहरा सीझन 2' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 21, 2026 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बरुण सोबती आणि मोना सिंग यांची 'कोहरा 2' वेब सीरीज सध्या चर्चेत आहे. आता अनेकजण या सीरीजच्या रिलीज डेटची वाट पाहात आहेत. 'कोहरा 2' हा लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या सीरीजची रिलीज डेट आता निश्चित करण्यात आली आहे. ही सीरीज तुम्ही कधी आणि कुठे पाहू शकता, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. 'कोहरा'च्या जबरदस्त यशानंतर, निर्मात्यांनी या क्राइम थ्रिलर मालिकेचा दुसरा भाग बनवण्याचा निर्णय घेतला. आता 'कोहरा सीझन 2'ची प्रतीक्षा संपली आहे. निर्मात्यांनी या चित्रपटाची रिलीज डेट देखील अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. ही सीरीज पुढील महिन्यात 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी रिलीज होणार असल्याचं समजत आहे.

'कोहरा सीझन 2' कुठे पाहायला मिळणार : आता 'कोहरा सीझन 2'च्या निर्मात्यांनी एक नवीन पोस्टर रिलीज करत नवीन तारीख जाहीर केली आहे. ही सीरीज प्रेक्षकांना नेटफ्लिक्सवर पाहायला मिळणार आहे. या निर्मात्यांनी पोस्टर शेअर करत लिहिलं होतं, 'सत्य धुक्यात हरवले. सत्य शोधण्यासाठी या नवीन शहरात 11 फेब्रुवारीपासून सुरू होणारा मोना सिंग आणि बरुण सोबती स्टारर 'कोहरा 2' पाहा फक्त नेटफ्लिक्सवर.' आता या पोस्टवर मोना आणि बरुणचे चाहते आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. सध्या या सीरीजबद्दल सोशल मीडियावर उत्साह पाहायला मिळत आहे. यावेळी या सीरीजमध्ये प्रेक्षकांना बरेच काही पाहायला मिळणार आहे.

'कोहरा सीझन 2' : 'कोहरा 2'मध्ये अभिनेता बरुण सोबती हा पुन्हा सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अमरपाल जसजीत गरुंडीची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. आता यावेळी तो जागराणा पोलीस स्टेशनऐवजी दलेरपुरा पोलिस स्टेशनचा प्रभारी असणार आहे. तसेच सब-इन्स्पेक्टर बलबीर सिंग म्हणजेच सुविंदर विक्की यांनी साकारलेलं पात्र हे त्यांना जागराणा येथील त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त करेल. यानंतर त्यांची दलेरपुरा येथे बदलीची विनंती स्वीकार करेल. तसेच यावेळी अमरपाल रोमांचक प्रकरणे सोडवताना दिसेल. याशिवाय 'कोहरा सीझन 2'मध्ये नवीन कमांडिंग ऑफिसर धनवंत कौर (मोना सिंग) ही देखील त्यांच्याबरोबर दिसणार आहे. तसेच या सीरीजची निर्मिती गुंजित चोप्रा, दिग्गी सिसोदिया आणि सुदीप शर्मा यांनी केली आहे. आता पुन्हा एकदा ही सीरीज प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणार की नाही याबद्दल काही दिवसात समजेल.

हेही वाचा :

  1. 'हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह'मधील भूमिकेबद्दल मोना सिंगनं सांगितली एक विशेष गोष्ट, वाचा सविस्तर...
  2. करण ओबेरॉयनं मोना सिंगबरोबरच्या ब्रेकअपबद्दल 18 वर्षांनी केला खुलासा - Karan Oberoi
  3. शर्वरी वाघ, अभय वर्मा आणि मोना सिंग स्टारर चित्रपट 'मुंज्या' केलं जबरदस्त कलेक्शन - munjya box office collection day 1

TAGGED:

KOHRRA SEASON 2
BARUN SOBTI AND MONA SINGH
KOHRRA 2 RELEASE DATE ANNOUNCED
KOHRRA SEASON 2 RELEASE DATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.