बारामती विमान अपघात : पायलट शांभवी पाठकनं 'या' सुपरस्टारसाठीही खाजगी जेट उडवले, फोटो व्हायरल
बारामती विमान अपघाताबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विमानाच्या कॅप्टन शांभवी पाठकसह इतर चार जणांच्या मृत्यूचा अनेकांना धक्का बसला आहे.
Published : January 30, 2026 at 1:39 PM IST
मुंबई : बारामती विमान अपघातानं देशभरातील शोककळा पसरली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि विमानाच्या कॅप्टन शांभवी पाठकसह इतर चार जणांचा या अपघातात मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आल्यानंतर सर्वांना एक मोठा धक्का बसला होता. आता बारामती विमान अपघातानंतर, कॅप्टन शांभवी पाठक यांचे जुने फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यामध्ये ती एका खाजगी जेटजवळ बॉलिवूड सुपरस्टार आमिर खानबरोबर फोटोसाठी पोझ देताना दिसत आहे. अनेक व्हायरल पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, शांभवीनं यापूर्वी व्यवसायिक विमान वाहतूक क्षेत्रात काम करताना आमिर खानसाठी खाजगी विमाने उडवली होती. याशिवाय तिनं मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्यासाठीही विमान उड्डाण केले होते.
शांभवी पाठक यांचे अंत्यसंस्कार : सध्या सोशल मीडियावर कॅप्टन शांभवी पाठकच्या मृत्यूबद्दल जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे. गुरुवार, 29 जानेवारी 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे, बारामती विमान अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या लिअरजेट45च्या सह-वैमानिक कॅप्टन शांभवी पाठक यांचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कुटुंबातील सदस्यांनी आणि नातेवाईकांनी लोधी स्मशानभूमीत शांभवी यांचे अंत्यसंस्कार केले. यावेळी कुटुंब आणि नातेवाईक येथे उपस्थित होते.
शांभवीच्या आजीचं निवेदन : या घटनेनंतर, पायलट शांभवी पाठक यांच्या आजी मीरा पाठक म्हणाल्या की, त्यांना या घटनेचा खूप धक्का बसला आहे आणि भीती वाटली आहे. त्यांनी सांगितलं की, त्यांना त्यांच्या मुलाकडून याबद्दल माहिती मिळाली. माध्यमांशी बोलताना मीरा पाठक म्हटलं, "मला सकाळी 11 वाजताच्या सुमारास या घटनेची माहिती मिळाली. माझ्या धाकट्या मुलानं मला सांगितलं. मी घाबरले होते. मी काल तिच्या वडिलांना विचारले की ती कुठं आहे, आणि त्यांनी मला सांगितलं की, ती मुंबईला गेली आहे. मी तिला 12 ऑक्टोबर रोजी भेटले. ती चौथी-पाचवीपर्यंत आमच्याबरोबर राहिली. त्यानंतर ती दिल्लीला गेली. शांभवीचे पालक दिल्लीत राहतात. तिला एक लहान भाऊ आहे."
बारामती विमान अपघात : शांभवीच्या आजीनं पुढं सांगितलं की, तिची नात तिला प्रेमानं 'चिनी' म्हणत असे. मीरा पाठकच्या मते, शांभवीचे वडील हवाई दलात स्क्वाड्रन लीडर होते आणि तिचे आजोबा हवाई दलात ग्राउंड स्टाफ सदस्य होते. ते पूर्वी मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर येथे तैनात होते, जिथे शांभवीनं तिचे प्रशिक्षण घेतलं. बारामती विमान अपघातात महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांसह मृत्युमुखी पडलेल्या चार जणांपैकी शांभवी पाठक ही एक होती. विमान धावपट्टीजवळ कोसळले आणि त्यात बसलेल्या पाचही जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये त्यांचे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी, एक विमान परिचारिका आणि दोन वैमानिकांचा समावेश होता.
