५६व्या 'इफ्फी २०२५'मध्ये 'बंदिश बॅन्डिट्स २ सीरीज'ला सर्वोत्कृष्ट वेब सीरीजचा मिळाला पुरस्कार
'बंदिश बॅन्डिट्स २ सीरीज'नं ५६व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट वेब सीरीज (OTT) पुरस्कार जिंकला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 4:17 PM IST
मुंबई : 'बंदिश बॅंडिट्स' सीजन 2नं गोव्यात झालेल्या ५६व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (IFFI) सर्वोत्कृष्ट वेब सीरीज (OTT) पुरस्कार जिंकून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. प्राइम व्हिडिओला त्यांच्या हिंदी ओरिजिनल सीरिज 'पाताल लोक सीझन २' आणि तमिळ 'ओरिजिनल सीरिज सुझल: द व्हर्टेक्स सीझन २'सोबत या श्रेणीत नामांकन मिळाले होते. '२०२३ मध्ये पुरस्कार सुरू झाल्यापासून प्राइम व्हिडिओला दुसऱ्यांदा मान्यता मिळाली आहे. २०२३मध्ये 'पंचायत सीझन २'साठी सर्वोत्कृष्ट वेब सीरीज (OTT) पुरस्कार मिळाला. हा विजय भारताच्या वेगानं वाढणाऱ्या स्ट्रीमिंग इकोसिस्टममध्ये सेवेचे योगदान आणखी मजबूत करतो.
'बंदिश बॅन्डिट्स २ सीरीज' रचला इतिहास : भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव श्री. संजय जाजू आणि भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी हा पुरस्कार प्रदान केला. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि निर्माते भरतबाला गणपती यांच्या अध्यक्षतेखालील एका सन्माननीय ज्युरीनं विजेत्याची निवड केली, ज्यात निर्माते श्री. आर. महेंद्रन, दिग्दर्शक आणि निर्माते श्री. मुंजल श्रॉफ, अभिनेता राजेश्वरी सचदेव आणि दिग्दर्शक श्री. शेखर कुमार दास यांचा समावेश होता. अमृतपाल सिंग बिंद्रा आणि आनंद तिवारी यांनी निर्मित, 'बंदिश बॅन्डिट्स २ सीरीज' लिओ मीडिया कलेक्टिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेडची प्रस्तुती आहे आणि ती तिवारी यांनी आत्मिका दिडवाना आणि करण सिंग त्यागी यांच्याबरोबर लिहिलेली आहे.
'बंदिश बॅन्डिट्स २ सीरीज'चा प्रीमियर : 'बंदिश बॅन्डिट्स सीझन २' संगीत अभिव्यक्ती, स्पर्धा आणि प्रेमाचे जग परत आणते कारण राधे आणि तमन्ना वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा, वारसा आणि अखिल भारतीय बँड चॅम्पियनशिपच्या दबावांना तोंड देतात. व्यक्तिमत्व, सक्षमीकरण आणि शास्त्रीय आणि समकालीन संगीताच्या सहअस्तित्वाच्या थीमसह, हा सीझन भावनिक संघर्ष, कलात्मक वाढ आणि आत्म-शोधाद्वारे पात्रांच्या चापांना अधिक खोलवर नेतो. कसौलीच्या शांत वातावरणाच्या आणि भारतातील चैतन्यशील शहरांच्या पार्श्वभूमीवर, या संगीतमय नाटकात ऋत्विक भौमिक आणि श्रेया चौधरी यांच्याबरोबर शीबा चड्ढा, अतुल कुलकर्णी, राजेश तैलंग आणि कुणाल रॉय कपूर, दिव्या दत्ता, रोहन गुरबक्षानी, यशस्विनी दयामा, आलिया कुरेशी आणि सौरभ नय्यर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. 'बंदिश बॅन्डिट्स सीझन २'चा प्रीमियर १३ डिसेंबर २०२४ रोजी झाला, ज्याला भारतात आणि २४० देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर व्यापक समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली.