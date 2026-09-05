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बादशाहची पूर्वाश्रमीची पत्नी ईशा रिखी सलमान खानच्या शो 'बिग बॉस 20'मध्ये दिसणार ? वाचा सविस्तर

बादशाह आणि ईशा रिखीनं नुकतेच सोशल मीडियावर त्यांच्या पाच महिन्यांच्या लग्नाचा शेवट झाल्याची घोषणा केली. आता यानंतर अभिनेत्री 'बिग बॉस 20'मध्ये दिसेल.

Badshah and Isha Rikhi
ईशा रिखी आणि बादशाह (Photo : ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 12:35 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा त्याच्या सर्वात लोकप्रिय टीव्ही रिॲलिटी शो, बिग बॉसमुळं चर्चेत आहे. आता हा शो पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. 'बिग बॉस 20'चा प्रीमियर 6 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. शोमधील स्पर्धकांसाठी एक प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या प्रोमोमध्ये एक नाव असं समोर आलं, जे सध्या चर्चेत होतं आहे. बादशाहची पूर्वाश्रमीची पत्नी, ईशा रिखी या शोमध्ये झळकेल. बिग बॉस स्पर्धकांचे अस्पष्ट चेहरे असलेले प्रोमो सोशल मीडियावर समोर आला आहेत. निर्मात्यांनी अद्याप तिच्या नावाची पुष्टी केली नसली तरी, प्रोमोचा कमेंट विभाग यूजर्स दावा करत आहे की ती ईशा आहे.

'बिग बॉस 20'चंं प्रोमो : पहिल्या प्रोमोमध्ये, एक मुलगी स्वतःला पंजाबी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केलेली अभिनेत्री म्हणून ओळख देते. प्रोमोमध्ये तिचा चेहरा अस्पष्ट आहे. दरम्यान या प्रोमो ती म्हणते, "मी प्रेमात पडले आणि खूप काही सहन केले. काही नात्यांमध्ये तुमचा विश्वास तुटतो..." प्रोमो प्रदर्शित होताच, नेटकऱ्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली. एकानं लिहिलं, 'बादशाह का भाऊ, का?' अनेकांनी कमेंट विभागात ईशा रिखीचं नाव लिहिलं आहे. प्रोमोमध्ये ईशा रिखी तिच्या वादळी प्रेमजीवनाच्या आठवणी सांगताना भावूक झाली. आता शोमध्ये ईशा आणि बादशाह यांच्यात काय घडले आणि लग्नानंतर काही महिन्यांतच ते का वेगळे झाले, याबद्दल प्रेक्षकांना काही दिवसात माहित मिळेल.

बादशाह आणि ईशा यांचा घटस्फोट : 1 सप्टेंबर रोजी, बादशाह आणि ईशानं विभक्त होण्याची माहिती शेअर केली होती. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये बादशाहनं म्हटलं आहे, 'मी आणि ईशा रिखीनं परस्पर संमतीनं विभक्त होण्याचा आणि आपापल्या मार्गानं पुढं जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय परस्पर आदरानं घेण्यात आला आहे आणि आम्ही सर्वांना विनंती करतो की, कृपया या काळात आमच्या गोपनीयतेचा आदर करावा. या विषयावर हे आमचे एकमेव निवेदन असेल. आम्ही तुम्हाला नम्रपणे विनंती करतो की, आमच्या नात्याबद्दल आणखी कोणतेही तर्कवितर्क किंवा अंदाज लावू नका.' आता ईशा खरोखरच 'बिग बॉस 20'मध्ये दिसणार की नाही, हे पाहणं लक्षणीय ठरेल.

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TAGGED:

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