गायक-रॅपर बादशाहनं 'या' पंजाबी अभिनेत्रीशी केलं लग्न, फोटोसह व्हिडिओ व्हायरल...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 4:17 PM IST
हैदराबाद : गायक-रॅपर बादशाहनं पंजाबी अभिनेत्री आणि मॉडेल ईशा रिखीशी विवाह केल्याची बातमी समोर आली आहे. अलीकडेच, ईशाची आई पूनम यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर काही व्हिडिओसह फोटो शेअर केले आहेत, ज्यावरून असं दिसते की, या दोघांनी नुकतेच लग्न केलंय. व्हायरल झालेल्या फोटोंमध्ये, बादशाह आणि ईशा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांबरोबर असल्याचे दिसत आहेत. कुटुंबातील सदस्य देखील लग्नाच्या विधींमध्ये सहभागी होताना दिसत आहेत. बादशाहनं सोनेरी रंगाच्या फेट्यासह तपकिरी रंगाचा कुर्ता परिधान केल्याचा फोटोमध्ये दिसत आहे, तर ईशा पारंपरिक लाल रंगाच्या सलवार-कमीज पोशाख घातला आहे. फोटोंमध्ये हे जोडपे हसत कॅमेऱ्यासमोर एकत्र पोझ देताना दिसत आहे. पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये, ईशाच्या आईनं लिहिलं आहे, 'देव तुमचे भले करो.'
गायक-रॅपर बादशाहनं केलं लग्न : सध्या या लग्नानंतर बादशाह किंवा ईशा यांनी कोणीही त्यांच्या लग्नाबाबत अधिकृत विधान केलेले नाही. दरम्यान हे जोडपे गेल्या जवळपास चार वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे दोघे एका पार्टीमध्ये त्यांच्या एका मित्राच्या माध्यमातून भेटले होते. यानंतर दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. ईशा रिखी ही एक पंजाबी अभिनेत्री असून तिनं 2013मध्ये 'जट्ट बॉईज पुत्त जट्टन दे' या चित्रपटाद्वारे चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या चित्रपटात सिप्पी गिल आणि ओम पुरी या कलाकारांनीही विशेष भूमिका केल्या होत्या. तसेच अभिनेत्रीनं 2018 मध्ये 'नवाबजादे' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. या चित्रपटात वरुण धवन, राघव जुयाल आणि पुनीत पाठक या कलाकारांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलं होतं.
बादशाहचा यापूर्वी जस्मिन मसिहशी झाला होता विवाह : बादशाहनं यापूर्वी जस्मिन मसिहशी लग्न केलं होतं. या दोघांनी 2020 मध्ये एकमेकांपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. या दोघांना एक मुलगी आहे. हे दोघेही तिचा एकत्रितपणे सांभाळ करतात. यानंतर 2024मध्ये बादशाहनं जस्मिनबरोबरच्या नात्याबद्दल एक खुलासा केला होता. त्यानं सांगितलं होतं की, त्या दोघांनीही एकत्र राहण्यासाठी खूप प्रयत्न केला असला तरी त्यांना कळले की, त्यांचे एकत्र राहणे त्यांच्या मुलासाठी हितकारक नव्हते. "मला माझ्या मुलीला भेटता येते, पण तितक्या वारंवार नाही, कारण ती लंडनमध्ये राहते." असं बादशाहनं पॉडकास्टवर म्हटलं होतं.