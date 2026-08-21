ETV Bharat / entertainment

निमिषा सजयननं 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'बद्दल अनुभव केला शेअर, पाहा ट्रेलर

अभिनेत्री निमिषा सजयननं 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' चित्रपटात 'बबिता सिंग'ची भूमिका साकारण्याबाबतचा आपला अनुभव व्यक्त केला आहे. तसेच या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झालंय.

Babita Singh Reporting trailer out
'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'चा ट्रेलर प्रदर्शित (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : अभिनेत्री निमिषा सजयननं 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' या चित्रपटात 'बबिता सिंग'ची भूमिका साकारण्याबाबतचा आपला अनुभव व्यक्त केला आहे. या भूमिकेबद्दल आणि तिचा स्वतःवर झालेला परिणाम यावर भाष्य करताना तिनं सांगितलं की,"बेबी अशा पात्रांपैकी एक आहे, जे माझ्या मनात घर करून राहिले आहे आणि ज्यानं मला एक व्यक्ती म्हणून अनेक प्रकारे बदलले आहे. ही भूमिका साकारताना मला स्वतःच्या आत डोकावून पाहता आले आणि माझ्या आयुष्यातील नातेसंबंधांचा नव्यानं विचार करता आला, त्या नात्यांमध्ये मी कशी वागते, माझी त्याकडून काय अपेक्षा असते आणि अनेकदा आपण जाणीवही न होता कशा प्रकारे तडजोड करत असतो, या गोष्टींचा मी विचार केला. त्या वैयक्तिक जवळीकतेमुळं 'बेबी' हे मी साकारलेल्या सर्वात अर्थपूर्ण पात्रांपैकी एक बनले आहे आणि मला खात्री आहे की, हे पात्र माझ्यासोबत दीर्घकाळ राहील. 'प्राइम व्हिडिओ'वर जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित होईल, तेव्हा प्रेक्षक या पात्राला जाणून घेतील आणि 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'चा अनुभव घेतील, यासाठी मी खूप उत्सुक आहे."

निमिषा सजयननं भावना केल्या व्यक्त : दिग्दर्शिका अंबिका पंडित यांनी म्हटलं की, "ही एका अशा तपासाची कथा आहे. जो शांतपणे केवळ एका हत्येपेक्षाही खूप काही गोष्टींचा उलगडा करतो. मला रहस्य आणि भावना यांचा समतोल साधायचा होता आणि त्याच वेळी कथाकथन वास्तववादी आणि रंजक ठेवायचे होते. हा चित्रपट अनेक स्त्रियांच्या वास्तवाचेही प्रतिबिंब आहे—ज्यांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले जाते, ज्यांना सतत तडजोड करावी लागते आणि ज्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. त्याचवेळी, हा चित्रपट बहुआयामी पात्रे आणि कौटुंबिक संबंधांनी युक्त असा एक रंजक तपास-पट आहे. 28 ऑगस्ट रोजी 'प्राइम व्हिडिओ'वर 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' प्रदर्शित होईल, तेव्हा भारत आणि जगभरातील प्रेक्षक याचा अनुभव घेतील, यासाठी मी खूप उत्सुक आहे."

'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'चा ट्रेलर रिलीज : दरम्यान शुक्रवारी निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित केला. या ट्रेलरमध्ये निमिषा सजयननं साकारलेल्या 'बबिता'ची (जिला प्रेमाने 'बेबी' म्हटले जाते) कहाणी सांगितली आहे. ती एक तरुण पोलीस अधिकारी आहे, जिच्या आयुष्याला अनपेक्षित वळण येते, जेव्हा तिची बालपणीचा मित्र 'बन्सी'ची (वरुण सोबतीची भूमिका) हत्या होते. ती सत्य शोधण्याचा निश्चय करून, 'बेबी' या प्रकरणाचा तपास सुरू करते आणि तिला मिळणाऱ्या विविध धाग्यांच्या आधारे ती धक्कादायक खुलाशांपर्यंत पोहोचते. दरम्यान या चित्रपटाचे कार्यकारी निर्माते सुदीप शर्मा आहेत, तर निर्मिती सौरभ मल्होत्रा, मनुज मित्रा आणि टीना थरवानी यांनी 'फिल्म स्क्वॉड प्रॉडक्शन्स' या बॅनरखाली 'ॲक्ट थ्री'च्या सहयोगानं केली आहे. अम्बिका पंडित यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आणि अमिता व्यास यांनी लिहिलेल्या या चित्रपटात निमिषा सजयननं मुख्य भूमिकेत काम केलंय आहे. तसेच वरुण सोबती आणि अंशुमान पुष्कर यांच्याही या चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग' हा चित्रपट 28 ऑगस्ट रोजी 'प्राईम व्हिडिओ'वर प्रसारित होत आहे. हा चित्रपट हिंदी भाषेत (इंग्रजी सबटायटल्ससह) भारतभर तसेच जगभरातील 240हून अधिक देश आणि प्रदेशांमधील प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.

हेही वाचा :

  1. प्राइम व्हिडिओ 'बबिता सिंग रिपोर्टिंग'च्या जागतिक प्रीमियरसाठी सज्ज, कधी होईल रिलीज जाणून घ्या

TAGGED:

BABITA SINGH REPORTING
INDIAN DRAMA
निमिषा सजयन
BABITA SINGH REPORTING TRAILER OUT
BABITA SINGH REPORTING TRAILER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.