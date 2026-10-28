एसीपी प्रद्युमनला रडवणारा एकमेव माणूस डीसीपी चित्रोले: बी. पी. सिंह काळाच्या पडद्याआड
'सीआयडी' आणि 'आहट'सारख्या ऐतिहासिक मालिकांद्वारे भारतीय दूरचित्रवाणीवर अधिराज्य गाजवणारे दिग्गज निर्माते-दिग्दर्शक बी. पी. सिंह यांचे वयाच्या 77 व्या वर्षी तीव्र हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे.
By Sachin Parab
Published : October 28, 2026 at 8:17 PM IST
मुंबई : ‘सीआयडी’ला घराघरांत पोहोचवणारा निर्माता, कलाकारांना घडवणारा मार्गदर्शक आणि पडद्यावर डीसीपी चित्रोले बनून प्रेक्षकांना हसवणारा माणूस! बी. पी. सिंह यांच्या निधनाने भारतीय दूरचित्रवाणीने एक महत्त्वाचा निर्माता गमावला आहे. मात्र त्यांच्या जाण्याने सर्वाधिक हळवे झाले ते त्यांच्यासोबत आयुष्याची अनेक वर्षं काम केलेले कलाकार, विशेषतः एसीपी प्रद्युमन साकारणारे शिवाजी साटम.
एखाद्या मालिकेने लोकप्रियतेचे विक्रम केले की तिच्यातील पात्रं प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. त्यांचे संवाद रोजच्या बोलण्यात येतात, त्यांच्या शैलीची नक्कल केली जाते आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या आठवणी वर्षानुवर्षं टिकतात. मात्र या पात्रांना जन्म देणाऱ्या माणसाची गोष्ट अनेकदा पडद्यामागेच राहते.
‘सीआयडी’ या मालिकेचे निर्माते, दिग्दर्शक आणि कॅमेरामन बी. पी. सिंह यांची कहाणी अशीच आहे. 27 ऑक्टोबर 2026 रोजी वयाच्या 77 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाने केवळ एका लोकप्रिय मालिकेचा निर्माता गेला नाही, तर अनेक कलाकारांच्या कारकिर्दीला आकार देणारा मार्गदर्शकही हरपला.
डीसीपी चिट्रोले : कॅमेऱ्यामागचा माणूस जेव्हा पडद्यावर आला
‘सीआयडी’ म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतात एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत आणि दया. पण या गंभीर गुन्हेगारी मालिकेत अधूनमधून विनोदाची फोडणी देणारे डीसीपी शमशेर सिंह चित्रोले हे पात्रही प्रेक्षकांच्या विशेष लक्षात राहिलं. हे पात्र साकारणारे बी. पी. सिंह स्वतःच या मालिकेचे निर्माता आणि दिग्दर्शक होते.
पडद्यामागे राहून इतर कलाकारांकडून उत्तम काम करून घेणाऱ्या सिंह यांनी स्वतःही अभिनय केला. डीसीपी चित्रोले यांच्या भूमिकेतून त्यांची एक वेगळी बाजू प्रेक्षकांसमोर आली. एसीपी प्रद्युमन यांच्या गंभीर आणि शिस्तप्रिय व्यक्तिमत्त्वाच्या तुलनेत चित्रोले यांच्या व्यक्तिरेखेत कावेबाज विनोदाची छटा होती. एसीपीला त्रास देण्यात कसर न ठेवणारा बेरक्या डीसीपी चित्रोलेची वारंवार होणारी फजिती प्रेक्षकांनी एन्जॉयही केली.
विशेष म्हणजे, पडद्यावर एसीपी प्रद्युमन आणि डीसीपी चित्रोले यांच्यात मतभेद किंवा खटके उडताना दिसले तरीही पडद्यामागे मात्र शिवाजी साटम आणि बी. पी. सिंह यांचं नातं अनेक वर्षांच्या मैत्रीने, विश्वासाने आणि परस्पर आदराने बांधलेलं होतं. पडद्यावर एकमेकांसमोर उभे राहणारे हे कलाकार प्रत्यक्ष आयुष्यात एकमेकांच्या जडणघडणीचा भाग होते.
आयुष्यातलं सर्वात मोठं पर्व संपलं : शिवाजी साटम
बी. पी. सिंह यांच्या निधनानंतर शिवाजी साटम यांनी व्यक्त केलेल्या भावना दोघांमधली घट्ट मैत्रीची साक्ष पटवणाऱ्या आहेत. ‘सीआयडी’मध्ये 2 दशकांहून अधिक काळ एसीपी प्रद्युमन साकारणाऱ्या साटम यांनी सिंह यांना केवळ निर्माता किंवा दिग्दर्शक म्हणून पाहिलं नाही. ते त्यांचे मित्र, शिक्षक आणि मार्गदर्शक होते.
शिवाजी साटम रंगभूमीवरून आले होते. रंगमंचावर अभिनय करण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे होता; मात्र कॅमेऱ्यासमोर अभिनय कसा करायचा, एखादं दृश्य अधिक प्रभावी कसं करायचं आणि प्रसंगानुसार व्यक्तिरेखेचा आवाका कसा वाढवायचा, हे बी. पी. सिंह यांनी त्यांना शिकवलं.
सिंह यांच्या निधनानंतर साटम यांनी व्यक्त केलेली भावना होती, “The biggest chapter of my life is over today.”
हे शब्द केवळ एका सहकाऱ्याच्या निधनाचं दुःख व्यक्त करत नाहीत. आपल्याला घडवणारा, आपल्या अभिनयाला दिशा देणारा आणि आयुष्यातील अनेक टप्प्यांवर सोबत असलेला मित्र गमावल्याची भावना त्यातून व्यक्त होते.
साटम यांनी त्यांच्या मैत्रीबद्दल बोलताना असंही सांगितलं की, मित्रांमध्ये गैरसमज होतात, भांडणंही होतात; पण त्यांच्या नात्यात या गोष्टी कधीच मोठ्या ठरल्या नाहीत. बी. पी. सिंह हे साटम यांच्या आयुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सोबत होते. त्यांचं नातं केवळ कामापुरतं मर्यादित नव्हतं. बी पी सिंह यांना त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दल 'पद्मश्री' सारखा मोठा नागरी सन्मान मिळायला हवा होता, अशी शिवाजी साटम यांची भावना आहे. मात्र हे म्हणत असताना बी पी सिंह पुरस्कारांच्या मागे लागणारे नव्हते. त्यांच्या मते, प्रेक्षकांचं प्रेम आणि इतकी वर्षं टिकलेली लोकप्रियता हाच मोठा सन्मान होता, हे ही सांगायला शिवाजी साटम विसरत नाहीत. एका अभिनेत्याच्या कारकिर्दीत अनेक दिग्दर्शक येतात आणि जातात. पण एखादा दिग्दर्शक आपल्याला अभिनय शिकवतो, आपल्यातील क्षमता ओळखतो आणि त्या क्षमतेला योग्य दिशा देतो, तेव्हा त्याचं स्थान वेगळं असतं. हे बोलत असताना मित्राच्या आठवणीने शिवाजी साटम यांचे डोळे पाणावलेले असतात.
देहरादून ते दूरदर्शन : कॅमेरामन म्हणून सुरुवात
ब्रिजेंद्र पाल सिंह यांचा जन्म देहरादून शहरात झाला. पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) येथे त्यांनी चित्रनिर्मितीचं शिक्षण घेतलं. 1973 मध्ये दूरदर्शनमध्ये कॅमेरामन म्हणून त्यांनी काम सुरू केलं. जवळपास 10 वर्षं बातम्यांच्या चित्रीकरणाचा अनुभव घेतल्यानंतर त्यांना गुन्हेगारी आणि तपासाच्या कथांमध्ये रस निर्माण झाला. ‘सिर्फ चार दिन’ या गुन्हेगारी कथेवर आधारित निर्मितीच्या तयारीदरम्यान त्यांनी पोलिसांच्या कामाचा अभ्यास केला. तपासाची प्रक्रिया, गुन्ह्यामागचं सत्य आणि संशयितांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग यांविषयीची उत्सुकता पुढे त्यांच्या मालिकांमध्ये दिसून आली. एका कॅमेरामनने बातम्यांचं चित्रीकरण करताना सुरू केलेला प्रवास पुढे स्वतंत्र निर्मितीविश्व उभं करण्यापर्यंत पोहोचला. सुरुवातीला तयार केलेल्या भागांना लगेच व्यासपीठ मिळालं नाही, तरी त्यांनी ती संकल्पना सोडली नाही. योग्य संधी मिळाल्यावर त्याच संकल्पनेने भारतीय दूरचित्रवाणीवर दीर्घकाळ स्थान टिकवलं. ‘एक शून्य शून्य’ हा त्यांचा मास्टरपीस. शिवाजी साटम, अजय फणसेकर, दीपक शिर्के, दिवंगत दिलीप कुळकर्णी आदी नंतरच्या काळात कलाविश्व गाजवणाऱ्या कलाकारांच्या अभिनयाचा बावन्नकशी अभिनय प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळाला. हे कलाकार टीव्हीच्या पडद्याबाहेर येऊन प्रेक्षकांच्या भावविश्वाचा भाग बनले. अनेकांना तर शिवाजी साटम आणि विशेषतः दीपक शिर्के हे खरंच पोलीस खात्यात काम करतात, असं वाटत असे. याचं श्रेय जितकं कलावंतांच्या अभिनयाला आहे तितकंच बी. पी. सिंह यांच्या कल्पक दिग्दर्शनादेखील आहे. नंतरच्या काळात त्यांनी ‘आहट’सारखी भयकथा मालिका निर्माण केली. 1995 मध्ये सुरू झालेल्या ‘आहट’ने भारतीय दूरचित्रवाणीवर भयकथांची वेगळी ओळख निर्माण केली. सुरुवातीला रहस्य आणि सस्पेन्सवर भर असलेल्या या मालिकेत पुढे 'सुपरनॅचरल' कथांचाही समावेश झाला. एका बाजूला गुन्ह्यांचा तपास आणि दुसऱ्या बाजूला भयकथा, अशा वेगवेगळ्या धाटणीच्या मालिकांमध्ये त्यांनी स्वतःची ओळख निर्माण केली.
थक्क करणारा प्रवास: नाकारलेली कल्पना ते घराघरांत पोहोचलेली ‘सीआयडी’
‘सीआयडी’चा प्रवासही सुरुवातीपासून सोपा नव्हता. सिंह यांनी या मालिकेची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुरुवातीचे भाग तयार केले होते. मात्र त्यांना लगेच प्रसारणासाठी योग्य व्यासपीठ मिळालं नाही. पुढे सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनने या मालिकेला संधी दिली आणि 21 जानेवारी 1998 रोजी ‘किस्सा जहर का’ या पहिल्या भागासह ‘सीआयडी’ प्रेक्षकांसमोर आली. शिवाजी साटम यांच्या एसीपी प्रद्युमनपासून आदित्य श्रीवास्तव यांच्या अभिजीतपर्यंत आणि दयानंद शेट्टी यांच्या दयापर्यंत अनेक पात्रांनी प्रेक्षकांच्या मनात कायमचं स्थान निर्माण केलं. दोन दशकांहून अधिक कालावधी उलटून गेल्यानंतरही या मालिकेची आणि त्यातल्या संवादांची जादू चाहत्यांवर कायम आहे. ‘दया, देखते क्या हो, तोड दो दरवाजा’ हा संवाद तर मालिकेच्या पलीकडे जाऊन सांस्कृतिक अभिसरणाच्या प्रक्रियेचा भाग बनला. एसीपी प्रद्युमनचा 'कुछ तो गडबड है' हा विशिष्ट लयीत हातवारे करत म्हटलेला संवादचं मोठं श्रेयसुद्धा बी पी सिंह यांना द्यायला हवं. या मालिकेने 2004 मध्ये एक वेगळाच विक्रम केला. ‘द इनहेरिटन्स’ हा 111 मिनिटांचा विशेष भाग एकही कट न देता सलग एकाच शॉटमध्ये चित्रित करण्यात आला. या प्रयोगाची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंद झाली. अनेकांना याचं अप्रूप वाटलं. मात्र बी पी सिंह यांना ओळखणाऱ्या लोकांसाठी 'ये बंदा कुछ भी कर सकता है' हे पक्कं ठाऊक होतं.
या विक्रमामागे सिंह यांची कॅमेऱ्याविषयीची समज, नियोजन आणि तांत्रिक टीमसोबत काम करण्याची क्षमता होती. शिवाजी साटम यांनी आठवण सांगितली की, हृदयावरील शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या 3 महिन्यांत सिंह कॅमेरा घेऊन जंगलात पाठलागाच्या दृश्याचं चित्रीकरण करत होते. त्यानंतर दुसऱ्या शस्त्रक्रियेनंतर त्यांनी हा सलग शॉट असलेला भाग तयार केला. आरोग्याच्या अडचणी असूनही हा ढाण्या वाघ पुन्हा कॅमेऱ्याकडे वळला आणि दूरचित्रवाणीच्या इतिहासात नोंद होईल असा प्रयोग साकारला.
वैयक्तिक आयुष्यातील भळभळणारी जखम
24 ऑक्टोबर 2017 हा तो दिवस. मुंबईतील मीरा रोड येथे चित्रीकरण सुरू असताना सलिलला हृदयविकाराचा झटका आला. तो ‘सावधान इंडिया’च्या चित्रीकरणात सहभागी होता. ब्रेकदरम्यान तो बाजूला गेला. बराच वेळ परत न आल्याने सहकाऱ्यांनी त्याचा शोध घेतला, तेव्हा तो जमिनीवर पडलेले आढळले. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यात आलं. सलिल नाही वाचला. सलिल म्हणजे बी पी सिंह यांचा मुलगा. या घटनेनंतर बी. पी. सिंह यांच्या मनात नेमकं काय चाललं होतं, याविषयी अंदाज बांधण्यापेक्षा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सांगितलेल्या आठवणींवर विश्वास ठेवणं योग्य ठरेल. मुलाच्या निधनानंतरही त्यांनी काम सुरू ठेवलं. दुःखातून बाहेर पडण्यासाठी कामाचा आधार घेतला का, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. पण त्यांनी निर्माण केलेल्या मालिकांचा प्रवास सुरू राहिला. त्यांच्या कामाच्या जगाशी असलेलं नातं कायम राहिलं. काय संयोग आहे! मुलगा गेला त्याच महिन्यात नऊ वर्षांनी 27 ऑक्टोबरला बी. पी. सिंह यांची जीवनयात्रा संपली.
पुरस्कारांपेक्षा प्रेक्षकांचं प्रेम महत्त्वाचं
2018 मध्ये बी. पी. सिंह यांची पुण्यातील FTII च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. ज्या संस्थेत त्यांनी चित्रनिर्मितीचं शिक्षण घेतलं, त्याच संस्थेच्या नेतृत्वाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आली.
‘सीआयडी’चा पहिला प्रदीर्घ टप्पा 2018 मध्ये संपला. डिसेंबर 2024 मध्ये ही मालिका नव्या पर्वासह परतली. जुन्या कलाकारांना पुन्हा पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळाली आणि मालिकेशी जोडलेल्या आठवणींना उजाळा मिळाला. बी. पी. सिंह यांच्या निधनानंतर दयानंद शेट्टी यानेही त्यांची आठवण काढली. त्याच्या मते, सिंह यांचं संपूर्ण आयुष्य आशयनिर्मितीभोवती केंद्रित होतं. ते उत्तम कॅमेरामन होते आणि कामाप्रती प्रचंड निष्ठा असलेले निर्माता होते.
आज ‘सीआयडी’चा एखादा जुना भाग पाहताना एसीपी प्रद्युमनचा आवाज ऐकू येईल, दयाची ताकद दिसेल, अभिजीतचा तपास आठवेल आणि डीसीपी चित्रोलेच्या व्यक्तिरेखेवर हसू येईल. मात्र या सगळ्यांना एकत्र आणणाऱ्या माणसाचं अस्तित्वही जाणवत राहील. पडद्यावर एसीपी प्रद्युमनला आव्हान देणारे, डीसीपी चित्रोले बनून प्रेक्षकांना हसवणारे आणि पडद्यामागे शिवाजी साटमसारख्या कलाकाराला घडवणारे बी. पी. सिंह आता आपल्यात नाहीत. त्यांच्या जाण्याने एका मालिकेचा निर्माता गेला, पण त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे सीआयडीचा कुटुंबप्रमुख काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.