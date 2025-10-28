ETV Bharat / entertainment

आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'थामा'नं जिंकलं प्रेक्षकांचं मन, जाणून घ्या कमाई...

'थामा' चित्रपट रुपेरी पडद्यावर जोरदार कमाई करत आहे. आता या चित्रपटानं रिलीजच्या सातव्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Thamma movie
'थामा' चित्रपट ('थामा' (POSTER))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 28, 2025 at 10:41 AM IST

मुंबई : आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'थामा' चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चांगलीच कमाई करत आहे. हा चित्रपट हॉरर कॉमेडीवर आधारित आहे. सध्या 'थामा' आणि हर्षवर्धन राणे अभिनीत 'एक दीवाने की दीवानीयत ' या चित्रपटांमध्ये स्पर्धा बॉक्स ऑफिसवर सुरू आहे. आता प्रेक्षकांना 'थामा' चित्रपट खूप आकर्षित करत आहे. या चित्रपटामध्ये आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना व्यतिरिक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल आणि सप्तमी गौडा हे कलाकार देखील आहेत. या कलाकारांनी या चित्रपटामध्ये धमाकेदार अभिनय केला आहे. आता रिलीजच्या सातव्या दिवशी या चित्रपटानं किती कमाई केली याबद्दल जाणून घ्या...

'थामा' चित्रपटाचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : दरम्यान सॅकनिल्कच्य माहितीनुसार या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच, पहिल्या मंगळवारी २४ कोटींची कमाई केली. यानंतर या चित्रपटानं दुसऱ्या दिवशी, १८.६ कोटी, तिसऱ्या दिवशी १३ कोटी, चौथ्या दिवशी १० कोटी, पाचव्या दिवशी १३.१ कोटी, सहाव्या दिवशी १२.६ कोटींची कमाई केली होती. दरम्यान रिलीजच्या सातव्या दिवशी या चित्रपटानं ४.२५ कोटींची कमाई केली आहे. यासह या चित्रपटाचं एकूण कलेक्शन ९५.५५ कोटी झाली आहे. आता हा चित्रपट देशांतर्गत १०० कोटींचा आकडा लवकरच पार करेल. या चित्रपटामध्ये वरुण धवन जबरदस्त कॅमियो केला आहे. त्यांचा कॅमियो देखील अनेकांना आवडला आहे.

'थामा' चित्रपटाबद्दल : आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'थामा' ही रक्त पिण्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या राक्षस 'बेताल'ची कथा आहे. या चित्रपटामध्ये भितीदायक दृष्यासह काही कॉमेडी देखील प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. मॅडॉक प्रॉडक्शनचा 'थामा' चित्रपट परदेशात आणि जगभरात लोकांची मने जिंकत आहे. या चित्रपटाचे निर्माते अमर कौशिक आणि दिनेश विजन आहेत. आदित्य सरपोतदार दिग्दर्शित चित्रपट २१ ऑक्टोबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित झाला आहे. आता येणाऱ्या दिवसांमध्ये हा चित्रपट किती कमाई करेल हे पाहणं लक्षणीय असणार आहे.

