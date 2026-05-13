आयुष्मान खुराना ‘पती पत्नी और वो 2’ चित्रपटाद्वारे यशाची मालिका पुढे नेण्यास सज्ज

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 3:06 PM IST

मुंबई- ‘ड्रीम गर्ल 2’ आणि ‘थामा’ यांसारख्या 100 कोटींची कमाई करणाऱ्या विनोदी चित्रपटांच्या सलग यशानंतर आयुष्मान खुराना आता त्याच्या आगामी ‘पती पत्नी और वो 2’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तयारी करू लागला आहे. हा एक अत्यंत धमाल विनोदी चित्रपट असून, तो प्रेक्षकांना हास्य, गोंधळ आणि निखळ मनोरंजनाची भरपूर मेजवानी देतो. या चित्रपटात आयुष्मान एका कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपटाचा (family entertainer) भाग म्हणून पडद्यावर दिसणार असून, तो आपली खास शैली पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर सादर करेल.

चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण : गेल्या काही वर्षांत आयुष्मान खुराना याने व्यावसायिक यश आणि प्रेक्षकांच्या मनाला खोलवर भिडणाऱ्या कथा यांच्यात एक उत्तम समतोल साधत, चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे एक वेगळे स्थान निर्माण केलंय. ‘मध्यमवर्गीय नायकाला’ (middle-class hero) एका प्रतिष्ठित दर्जापर्यंत पोहोचवण्यापासून ते वेगळ्या धाटणीच्या मनोरंजक चित्रपटांचे नेतृत्व करण्यापर्यंत आयुष्मानने सातत्याने असे चित्रपट दिले आहेत, जे महानगरे, लहान शहरे आणि विविध कौटुंबिक स्तरांतील प्रेक्षकांशी मनापासून जोडले जातात.

‘थामा’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आयुष्मानचे स्थान आणखीच मजबूत : ‘ड्रीम गर्ल 2’ हा या वर्षातील पडद्यावरील (theatrical) सर्वात मोठ्या मनोरंजक चित्रपटांपैकी एक ठरला असतानाच ‘थामा’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आयुष्मानचे स्थान आणखीच मजबूत केले. परिणामी, ‘पती पत्नी और वो 2’ या चित्रपटाकडूनही चित्रपटसृष्टीला मोठ्या अपेक्षा आहेत.

अद्भुत अनुभव देणाऱ्या कथा सांगण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न : आयुष्मान खुराना म्हणतो, “माझा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की, प्रेक्षकांसाठी ‘कंटेंट’ (चित्रपटातील आशय) हाच खरा राजा असतो. लोकांना आनंद देणाऱ्या, त्यांना मनसोक्त हसवणाऱ्या आणि चित्रपटगृहात त्यांना एक अद्भुत अनुभव देणाऱ्या कथा सांगण्याचा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. ‘पती पत्नी और वो 2’ च्या माध्यमातून आम्ही पडद्यावर असा एक भव्य मनोरंजक चित्रपट सादर करण्यास पूर्णपणे सज्ज आहोत, जो संपूर्ण कुटुंब एकत्र बसून पाहू शकेल आणि त्याचा आनंद घेऊ शकेल.

संपूर्ण कुटुंब एकत्र चित्रपटगृहात येऊ शकेल : या चित्रपटाची पटकथा मला पहिल्या क्षणीच भावली; कारण यात अशा प्रकारचा विनोद आहे जो मला स्वतःलाही खळखळून हसवतो, असा विनोद जो पाहण्यासाठी संपूर्ण कुटुंब एकत्र चित्रपटगृहात येऊ शकेल.” ‘पती पत्नी और वो 2’ हा चित्रपट 15 मे रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याने आता सर्वांच्या नजरा आयुष्मान खुरानावर खिळल्या आहेत; जो विनोदी आणि कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपटांच्या माध्यमातून बॉक्स ऑफिसवरील आपली यशाची शानदार मालिका पुढे नेण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे.

