ETV Bharat / entertainment

आयुष्मान खुराना स्टारर 'थामा' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कधी आणि कुठे पाहू शकता याबद्दल जाणून घ्या...

आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'थामा' चित्रपट आता लवकरच ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे.

Thamma movie
'थामा' चित्रपट (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 12:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - 'थामा' हा चित्रपट यावर्षातील सर्वात धमाकेदार चित्रपटांपैकी एक होता. दिवाळीला म्हणजेच २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता. मॅडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्सचा भाग असलेल्या या चित्रपटात आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना हे मुख्य भूमिकेत होते. आदित्य सरपोतदार दिग्दर्शित या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर चांगलचं यश मिळालं आहे. आता हा चित्रपट लवकरच ओटीटी रिलीज होणार आहे. हा चित्रपट थिएटरमध्ये तुम्ही पाहायला नसणार, तर तुम्ही हा घरात आरामात पाहू शकता.'थामा' ओटीटीवर कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना स्टार हा चित्रपट डिसेंबरमध्ये ओटीटी जायंट अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होईल. याशिवाय निर्मात्यांनी आतापर्यंत 'थामा'च्या ओटीटी रिलीजबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

'थामा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन : सॅकनिलकच्या रिपोर्टनुसार, 'थामा'च्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनबद्दल सांगायचं झालं तर, चित्रपटानं भारतात १३४.७ कोटींची कमाई केली. याशिवाय जगभरात १८७.५१ कोटी रुपयांचं कलेक्शन केलं आहे. मॅडॉकचा हॉरर कॉमेडी 'थामा' हा भारतीय लोककथांवर आधारित एक व्हँपायरची कहाणी आहे. या चित्रपटामध्ये आयुष्मान खुराणानं आलोक नावाच्या पत्रकाराची भूमिका केली आहे. या चित्रपटाची कहाणी आलोक नावाच्या पत्रकाराच्या आयुष्याभोवती फिरते. यानंतर तो रश्मिका मंदान्नाने साकारलेल्या तडकाच्या प्रेमात पडतो. यानंतर त्याच्या आयुष्यात एक वेगळे वळण येते. यानंतर आयुष्मानला कळते की, तडका ही राक्षसांच्या एका लपलेल्या गटाचा भाग आहे, ज्याचं नेतृत्व नवाजुद्दीन सिद्दीकी करत आहे.

'थामा' चित्रपटाबद्दल : रहस्ये उलगडत असताना, आलोक आणि तडका एकत्र येऊन अनेक संकटाचा सामना करत असतात. दोघेही मानवांना धोका पोहोचू देत नाही. दरम्यान आदित्य सरपोतदार दिग्दर्शित 'थामा'मध्ये आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना, तसेच नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि परेश रावल यांनी जबरदस्त अभिनय केला आहे. याशिवाय चित्रपटामध्ये वरुण धवनने वुल्फ म्हणून एक खास कॅमिओही केला आहे. त्यांचा कॅमियो हा अनेकांना आवडला होता. मॅडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्समधील या चित्रपटाचा दुसरा भाग देखील येऊ शकतो.

हेही वाचा :

  1. आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना स्टारर 'थामा'नं जिंकलं प्रेक्षकांचं मन, जाणून घ्या कमाई...
  2. 'थामा'नंतर आयुष्मान खुराना स्टारर 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपट येईल प्रेक्षकांच्या भेटीला...
  3. आयुष्मान खुराना आणि रश्मिका मंदान्ना साई चरणी नतमस्तक, 'थामा' चित्रपटाच्या यशासाठी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना...

TAGGED:

FILM THAMMA
AYUSHMANN KHURRANA FILM THAMMA
DIGITAL PLATFORM
थामा
OTT RELEASE DATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.