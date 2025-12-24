आयुष संजीव आणि अनुष्का सरकटेची ‘जब्राट’ जोडी दिसणार रुपेरी पडद्यावर...
‘जब्राट’ चित्रपटात आयुष संजीव आणि अनुष्का सरकटे रोमँटिक अंदाजात मराठी रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहेत.
Published : December 24, 2025 at 3:40 PM IST
मुंबई - छोट्या पडद्यावरील मालिकेमधून घराघरांत आणि प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवणारा अभिनेता आयुष संजीव आणि अभिनेत्री अनुष्का सरकटे यांची लोकप्रिय जोडी आता ‘जब्राट’ अशा रोमँटिक अंदाजात मराठी रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहेत. या मालिकेनंतर ही जोडी पुन्हा कधी एकत्र दिसणार? याकडे अनेक चाहत्यांचं लक्ष लागलं होतं. तारा करमणूक निर्मित, प्रगती कोळगे दिग्दर्शित ‘जब्राट’ या मराठी चित्रपटात प्रिन्स आणि निशा या व्यक्तिरेखेतून या दोघांची लव्हेबल केमिस्ट्री पाहायला मिळणार आहे. नवीन वर्षात येत्या 6 फेब्रुवारीला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. नुकतेच या चित्रपटाचं जबरदस्त पोस्टर आणि चित्रपटातली ‘तू आणि मी’ हे त्यांचं रोमँटिक गाणंही प्रदर्शित करण्यात आलं होतं. या जोडीचं हे गाणं अनेकांना खूप पसंत पडलं आहे.
‘जब्राट’ चित्रपटामधील स्टारकास्ट : ‘लव्ह, म्युझिक, मस्ती आणि डान्स’ असा मनोरंजनाचा जबरदस्त मसाला असणाऱ्या ‘जब्राट’ या संगीतमय चित्रपटात कॉलेज विश्वातल्या दुनियादारीच्या अत्यंत वेगळ्या पण तितक्याच भावस्पर्शी गोष्टी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आयुष संजीव, अनुष्का सरकटे या जोडीबरोबर वनिता खरात, श्रेया शंकर, राहुल चव्हाण, पुण्यकर उपाध्याय, आयली घिया, हिंदवी पाटील, मंदार मोकाशी, डॉ. ऋषभ गायकवाड, सोहम कांबळे,विक्रम आल्हाट, प्रगती कोळगे, संजय मोने, सुरेखा कुडची, जयवंत वाडकर, गणेश यादव ही कलाकार मंडळी चित्रपटात दिसणार आहेत.
‘जब्राट’ चित्रपटाबद्दल : जब्राट’ चित्रपटाचे निर्माते अनिल अरोड़ा, गोविंद मोदी, प्रगती कोळगे आहेत. या चित्रपटाचे छायांकन अनिकेत खंडागळे यांचे, तर सहाय्यक असोशीएट चार्लेस गोम्स आहेत. चित्रपटाचे नृत्यदिग्दर्शक आशिष पाटील आहेत. याशिवाय वेशभूषा युगेशा ओमकार यांची आहे. संगीताची जबाबदारी डॉ. जयभीम शिंदे यांनी सांभाळली आहे. बेला शेंडे, आर्या आंबेकर, वैशाली माडे, नंदेश उमप, डॉ. जयभीम शिंदे, अनुराग जगदाळे, स्वराज्य भोसले, राजनंदिनी मगर, स्वाती शिंदे यांचा स्वरसाज चित्रपटातील गाण्यांना लाभला आहे. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत.