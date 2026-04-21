इमरान हाश्मी अभिनीत 'आवारापन 2'ची नवीन रिलीज तारीख आली समोर, 'लाहोर1947'ला देणार बॉक्स ऑफिसवर टक्कर
इमरान हाश्मी आणि दिशा पटानी स्टारर 'आवारापन 2' चित्रपटाची नवीन रिलीज तारीख समोर आली आहे. हा चित्रपट आता 'लाहोर 1947'ला बॉक्स ऑफिसवर टक्कर देईल.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 4:58 PM IST
हैदराबाद : इमरान हाश्मीच्या आगामी चित्रपट 'आवारापन 2'च्या प्रदर्शनाची नवीन तारीख अखेर जाहीर झाली आहे. हा चित्रपट 2007 साली प्रदर्शित झालेल्या, चित्रपटाचा सीक्वेल आहे, ज्यात इम्रान हाश्मीबरोबर श्रिया सरननं मुख्य भूमिकेत दिसली होती. पहिल्या भागाचे दिग्दर्शन मोहित सुरी यांनी केलं होतं, तर 'आवारापन 2'चे दिग्दर्शन नितीन कक्कर करणार असल्याचं समजत आहे. सोमवारी,'आवारापन 2'च्या प्रदर्शनाची नवीन तारीख जाहीर करण्यात आली. इमरान हाश्मी आणि दिशा पटानी यांची प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट मूळतः 3 एप्रिल 2026 रोजी प्रदर्शित होणार होता, मात्र काही कारणास्तव या चित्रपटाची रिलीज तारीख ही पुढं ढकलण्यात आली.
'आवारापन 2' होणार 'या' दिवशी रिलीज : 21 एप्रिल रोजी, चित्रपट निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर नवीन पोस्टर्स शेअर करून 'आवारापन 2' यावर्षी ऑगस्टमध्ये प्रदर्शित होईल अशी घोषणा केली. विशेष फिल्म्सनं चित्रपटाची नवीन प्रदर्शन तारीख जाहीर करताना पोस्टमध्ये लिहिलं, 'या स्वातंत्र्य दिनाच्या वीकेंडला स्वतःला मोकळे ठेवा आणि 14 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रदर्शित होईल चित्रपटगृहांमध्ये 'आवारापन 2', हा चित्रपट पाहण्यासाठी आमच्यासोबत सामील व्हा.' 'आवारापन 2'चे शूटिंग सध्या मुंबईत अंतिम टप्प्यात आहे. या चित्रपटात इमरान हाश्मी त्याच्या 'शिवम भूमिकेत परत येत आहे. दिशा पटानी मुख्य अभिनेत्री म्हणून दिसणार असून, शबाना आझमी एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे.
'लाहोर 1947' कधी होणार रिलीज : दिशा पटानीचे विशेष फिल्म्ससोबतचे हे पहिलेच सहकार्य आहे. हा चित्रपट एक उत्कट संगीतमय प्रेमकथा असून, दिग्दर्शक नितीन कक्कर आणि लेखक बिलाल सिद्दिकी यांनी सह-लेखन केलंय. हा चित्रपट पहिल्या भागाची कथा पुढं नेईल आणि शिवमचा गुन्हेगारीच्या जगातील प्रवास दर्शवेल. 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिसवर सनी देओल आणि प्रिती झिंटा यांच्या आगामी 'लाहोर 1947' या चित्रपटाशी टक्कर देईल. आमिर खानचा पाठिंबा असलेला हा चित्रपट 13 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान 'आवारपन' हा लोकप्रिय चित्रपट आहे. आता अनेकजण या चित्रपटाच्या सीक्वेलच्या रिलीजची खूप आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. तसेच 'आवारापन 2'कडूनही प्रेक्षकांना खूप अपेक्षा आहेत.