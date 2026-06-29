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'आवारपन 2' चित्रपटाचा टीझर झाला रिलीज, चाहत्यांनी केलं कौतुक...

'आवारपन 2' चित्रपटाचा टीझर हा रिलीज करण्यात आला आहे. सध्या चाहते या टीझरचं खूप कौतुक करत आहेत.

Awarapan 2
'आवारपन 2' (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 29, 2026 at 2:22 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेता इमरान हाश्मी अभिनीत बहुप्रतीक्षित चित्रपट 'आवारपन 2'चा टीझर 29 जून रोजी प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या टीझरमध्ये अभिनेता इमरान त्याच्या 19 वर्षीय, समस्याग्रस्त शिवम पंडितच्या भूमिकेत आहे. या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये गँगस्टर जगाची झलक दिसत आहे. यावेळी या चित्रपटामध्ये धोकादायक आणि थरारक गोष्टी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. 'आवारपन 2'च्या टीझरला सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. हा टीझर अनेकांना खूप आवडला आहे. चित्रपटाच्या टीझर पाहून शिव पंडितच्या 19 वर्षांच्या काळाची आठवण येत आहे. या चित्रपटात दिशा पटानी आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांनी विशेष भूमिका साकारल्या आहेत. नितीन कक्कर दिग्दर्शित या टीझरमध्ये ॲक्शन आणि भावनिक दृश्ये दाखवण्यात आली आहेत. सीक्वेलच्या टीझरमध्ये 2007च्या चित्रपटातील भावनिक छटा कायम ठेवण्यात आली आहे.

'आवारापन 2'चा टीझर : या कल्ट हिट चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या 19 व्या वर्षानिमित्त 29 जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या या टीझरनं चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली आहे. टीझरच्या सुरुवातीला इमरानचं पात्र शिवम, त्याच्या भूतकाळातील वेदनादायक आठवणींना उजाळा देताना दिसतो. त्यानंतर तो एका धडाकेबाज स्ट्रीट फायटरच्या रूपात दिसतो, जो गुंडांशी लढताना दिसतो, तर शबाना एका गंभीर लूकमध्ये दिसतात. दिशाचे रहस्यमय पात्र व्हायोलिन वाजवताना दाखवले आहे. टीझरचा शेवट इमरान हाश्मीच्या, "इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं" या संवादानं होतो.

'आवारापन 2'बद्दल : या चित्रपटाची कथा बिलाल सिद्दिकी यांनी लिहिली आहे. विशेष भट्ट दिग्दर्शित हा चित्रपट एका हृदयस्पर्शी संगीतासह परत आला आहे, ज्यामध्ये मिथुन आणि सईद कादरी यांनी चाहत्यांच्या आवडत्या 'तो फिर आओ' आणि 'तेरा मेरा रिश्ता' या गाण्यांना नव्या रूपात सादर केले आहे, तसेच चित्रपटात अनेक नवीन गाण्यांचाही समावेश आहे. या चित्रपटाचे शूटिंग बँकॉक तसेच राजस्थानसह भारतातील विविध भागांमध्ये करण्यात आले आहे. हा चित्रपट 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरात प्रदर्शित होईल. त्याचं दिवशी, 'आवारापन 2'चं बॉक्स ऑफिसवर सनी देओल-प्रीती झिंटा यांच्या 'बंटवारा 1947' या चित्रपटाशी स्पर्धा असेल.

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