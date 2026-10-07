'जनक’ घेऊन येत आहे एक रहस्यमय आणि भावनिक कथा!
'जनक’ हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाचं आता पोस्टर रिलीज करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 4:09 PM IST
मुंबई : कोर्टरूम ड्रामा हा चित्रपटांचा असा प्रकार आहे, ज्यात न्यायालयीन संघर्षाच्या माध्यमातून मानवी स्वभाव, सत्य-असत्य आणि न्याय-अन्याय यांची गुंतागुंत प्रभावीपणे मांडली जाते. हिंदीतील 'जॉली एलएलबी', 'पिंक', 'सेक्शन 375' यांसारख्या चित्रपटांनी या प्रकाराला वेगळी ओळख दिली, तर मराठीतही कोर्ट, आदेश – द व्हर्डीक्ट यांसारख्या चित्रपटांनी न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीतून सामाजिक वास्तव आणि मानवी संघर्ष मांडला आहे. आता याच कोर्टरूम ड्रामाच्या विश्वात ‘जनक’ हा आगामी मराठी चित्रपट एक रहस्यमय आणि भावनिक कथा घेऊन येत आहे.
‘जनक’ चित्रपटाचं पोस्टर रिलीज : स्वाभिमान, सत्य आणि न्याय यांचा थरारक प्रवास उलगडणाऱ्या ‘जनक’ या आगामी मराठी चित्रपटाचा दमदार मोशन पोस्टर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. दिग्दर्शक अभिषेक कंवर यांच्या या चित्रपटाची पहिली झलकच प्रेक्षकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण करते. नेमकं घडलं तरी काय? त्या एका घटनेमागचं सत्य काय आहे? आणि न्यायालयात सुरू होणाऱ्या या संघर्षाचा शेवट कोणाच्या बाजूनं होणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्सुकता मोशन पोस्टरमधून निर्माण होते.
‘जनक’ची कथा : काही सेकंदांच्या या पोस्टरमध्ये संघर्षाची तीव्रता, दडलेलं गूढ आणि सत्य समोर आणण्यासाठी सुरू झालेली धडपड यांची झलक पाहायला मिळते. एका घटनेचा परिणाम केवळ त्या क्षणापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे पडसाद संपूर्ण आयुष्यावर उमटतात, ही मध्यवर्ती भावना ‘जनक’च्या कथेला वेगळं परिमाण देते. आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या एका प्रसंगानंतर एका व्यक्तीच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्याच वेळी न्यायव्यवस्थेसमोर एक महत्त्वाचं सत्य उभं राहतं. या सत्याचा शोध घेताना उलगडत जाणारी रहस्यं आणि त्यातून निर्माण होणारा संघर्ष चित्रपटाच्या कथानकाला वेग देणार आहे. एका स्त्रीभोवती गुंफलेलं सत्य, त्या सत्यासाठी सुरू झालेला संघर्ष आणि न्याय मिळवण्यासाठी उभी ठाकलेली लढाई अशी ‘जनक’ची कथा असल्याची झलक मोशन पोस्टरमधून मिळते. मात्र या सगळ्यामागचं खरं गूढ काय आहे, हे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच उलगडणार आहे.
थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा कधी होईल प्रदर्शित: आर. टी. बी. फिल्म्स प्रस्तुत या कोर्टरूम थ्रिलरमध्ये अविनाश नारकर, सायली संजीव आणि सुरेश विश्वकर्मा प्रमुख भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. त्यांच्यासोबत विनिता काळे, अनुष्का पिंपुटकर, ओंकार भसमे, प्रसाद ओझरकर यांच्यासह अनेक नामवंत मराठी कलाकार महत्त्वाच्या भूमिका साकारताना दिसतील. चित्रपटाचं दिग्दर्शन अभिषेक कंवर यांनी केलं असून कथा, पटकथा आणि संवाद ओंकार भसमे यांनी लिहिले आहेत. त्रिलोक सिंग राजपूत असोसिएट प्रोड्युसर, तर सुजीत मुकाटे कार्यकारी निर्माते आहेत. चित्रपटाला संगीत आदित्य कडताने यांचं आहे. अभिषेक कंवर दिग्दर्शित आणि आर. टी. बी. फिल्म्स प्रस्तुत ‘जनक’ हा थ्रिलर कोर्टरूम ड्रामा नोव्हेंबर 2026 मध्ये महाराष्ट्रभर प्रदर्शित होणार आहे.