'अवतार' ते 'रामायणा'वर काम करणाऱ्या हॉलिवूड प्रशिक्षक टेरी नोटरीनं रणबीर कपूरला दिलं प्रशिक्षण, वाचा सविस्तर...
हॉलिवूड मूव्हमेंट कोच आणि स्टंट तज्ञ टेरी नोटरी रणबीर कपूरला 'रामायणा' चित्रपटासाठी 'श्रीराम'च्या भूमिकेसाठी प्रशिक्षण देत आहे. आता त्यांच्याबद्दल अधिक माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2026 at 2:15 PM IST
हैदराबाद : 'रामायणा: द राइज ऑफ द लेजेंड' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत आहे. प्रदर्शनापूर्वी, निर्माते या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियाद्वारे चांगलेच प्रमोशन करताना दिसत आहेत.आता एक नवीन बीटीएस व्हिडिओ समोर आला आहे. यामध्ये रणबीर कपूर प्रभू रामाच्या भूमिकेसाठी तयारी करताना दिसत आहे, तर हॉलीवूडचे मूव्हमेंट कोच आणि स्टंट तज्ञ टेरी नोटरी त्याला प्रशिक्षण देताना दिसत आहेत. नोटरी हे एक अमेरिकन अभिनेता, स्टंट कोऑर्डिनेटर, स्टंट डबल आणि मूव्हमेंट कोच आहेत, ज्यांनी हॉलीवूडमध्ये जवळपास दोन दशके काम केलंय.
हॉलीवूडचे मूव्हमेंट कोच आणि स्टंट तज्ञ टेरी नोटरी यांच्याबद्दल : आव्हानात्मक भूमिकांसाठी आवश्यक असलेली शारीरिकता, हालचाल आणि देहबोली विकसित करण्यास कलाकारांना मदत करण्यासाठी ते विशेषतः ओळखले जातात. त्यांचे काम अनेकदा पारंपरिक ॲक्शन कोरिओग्राफीच्या पलीकडे जाऊन, एखादे पात्र कसे चालते, उभे राहते, प्रतिक्रिया देते आणि हालचाल करते यावर लक्ष केंद्रित करते. त्यांच्या हॉलिवूडमधील कामांमध्ये इंडस्ट्रीतील काही सर्वात मोठ्या सायन्स-फिक्शन आणि ॲक्शन चित्रपटांचा समावेश आहे. नोटरी यांनी जेम्स कॅमेरॉनच्या 'अवतार'मध्येही मूव्हमेंट कोच म्हणून काम केलंय. नंतर ते 'प्लॅनेट ऑफ द एप्स'च्या रिबूट मालिकेशी जवळून जोडले गेले, जिथे वानर पात्रांना जिवंत करण्यासाठी हालचालींनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. ते पीटर जॅक्सनच्या 'द हॉबिट' ट्रायलॉजीचा देखील भाग होते आणि त्यांनी 'द ॲडव्हेंचर्स ऑफ टिनटिन: द सिक्रेट ऑफ द युनिकॉर्न'वर काम केलंय. त्याच्या कामांमध्ये 'काँग: स्कल आयलँड' आणि मार्व्हलच्या 'ॲव्हेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' आणि'ॲव्हेंजर्स: एंडगेम' यांचाही समावेश आहे, जिथे त्यानं मोशन-कॅप्चर परफॉर्मन्सद्वारे कल ऑब्सिडियनची भूमिका साकारली.
'रामायणा'साठी त्यांच्या नोटरी यांच्या कौशल्याचा वापर एका वेगळ्याच संदर्भात केला गेला आहे. नोटरी यांनी रणबीरला 'राम'ची भूमिका साकारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शारीरिक पैलूंबाबत - जसे की हालचाली, देहबोली आणि ॲक्शनची तयारी - प्रशिक्षण दिले आहे. पडद्यामागच्या बीटीएस दृश्यांमध्ये ते रणबीरबरोबर त्याच्या चालण्याच्या पद्धतीवर, देहबोलीवर, तसेच धनुष्य आणि इतर शस्त्रे हाताळण्याच्या कौशल्यावर काम करताना दिसत आहेत.
रणबीरनं नोटरी यांच्याबरोबर काम करण्याबद्दल केलं भाष्य : भारतीय प्रेक्षकांसाठी अत्यंत परिचित असलेल्या 'राम'सारख्या पात्राच्या बाबतीत या बारकाव्यांना विशेष महत्त्व आहे. निर्माते अशा प्रकारचे शारीरिक व्यक्तिमत्त्व साकारण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे प्रतिष्ठित आणि प्रभावी वाटेल, पण त्याच वेळी रामाला एखाद्या पारंपरिक 'ॲक्शन हिरो'सारखे भासवणार नाही. या बीटीएस व्हिडिओमध्ये रणबीरनं नोटरी यांच्याबरोबर काम करण्याबद्दल भाष्य केलं आणि भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिभेचा हा संगम म्हणजे चित्रपट निर्मितीतील एक रोमांचक बाब असल्याचं सांगितलं.
रणबीरनं नोटरी यांचा कथेवर असलेला विश्वासावर केलं भाष्य : रणबीरनं चित्रपटाबद्दल म्हटलं, "मला वाटतं की, या महाकाव्याच्या चित्रीकरणादरम्यान अनुभवलेली आणखी एक रोमांचक गोष्ट म्हणजे, निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी 'रामायणा' सांगण्याच्या एकाच उद्देशानं पूर्व आणि पश्चिम देशांमधील सर्वोत्तम प्रतिभेला एकत्र आणले." आपल्या प्रशिक्षणाबद्दल बोलताना अभिनेत्यानं पुढं सांगितलं की, "मला त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली देहबोली आणि हालचालींचे प्रशिक्षण घेण्याचे भाग्य लाभले." रणबीरनं नोटरी यांचा कथेवर असलेला विश्वासही अधोरेखित करत सांगितलं, "कारण टेरी नोटरी यांच्या हेतूमध्ये मला जाणवले की त्यांचा 'रामायणा'वर आणि या कथेवर मनापासून विश्वास होता."
'रामायणा' चित्रपटाबद्दल : नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायणा'मध्ये रणबीर कपूर ' श्रीराम'च्या, साई पल्लवी 'सीता माता'च्या, यश 'रावण'च्या, सनी देओल 'हनुमान'च्या आणि रवी दुबे 'लक्ष्मण'च्या भूमिकेत रुपेरी पडद्यावर झळकणार आहे. या चित्रपटाचे दोन भाग असणार आहे. चित्रपटाचा पहिला भाग, 'रामायणा: द राइज ऑफ द लेजेंड' हा दिवाळी 2026 मध्ये जगभरात प्रदर्शित होणार आहे, तर दुसरा भाग दिवाळी 2027मध्ये प्रदर्शित करण्याचे नियोजन आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना हिंदी, तमिळ, तेलगू, कन्नड आणि मल्याळम भाषांमध्ये पाहायला मिळेल. चित्रपट जगभरात 'आयमॅक्स'मध्येही प्रदर्शन होत आहे.