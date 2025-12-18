'अवतार: फायर अँड अॅशेस' होईल 'या' दिवशी रिलीज, वाचा सविस्तर...
'अवतार: फायर अँड अॅशेस' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 18, 2025 at 10:45 AM IST
मुंबई - चित्रपटप्रेमी 'टायटॅनिक'चे दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरॉन यांच्या आगामी चित्रपट 'अवतार: फायर अँड अॅशेस' चित्रपट खूप चर्चेत आहे. 'अवतार' चित्रपटाची मालिकाही भारतासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिट ठरली आहे. आता या हॉलिवूड 'अवतार: फायर अँड अॅशेस'च्या रिलीजची अनेकजण आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. हा चित्रपट 19 डिसेंबर 2025 रोजी भारतीय चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. डिस्नेनं याबद्दल पुष्टी केली आहे, की हा चित्रपचट वर्षाच्या अखेरीस बॉक्स ऑफिसवर धमाल करण्यासाठी सज्ज असेल. या फ्रँचायझीचे मागील चित्रपट हे प्रेक्षकांनी खूप पसंत केले आहेत. दरम्यान यावेळी 'अवतार: फायर अँड अॅशेस'मध्ये प्रेक्षकांना खूप काही वेगळं पाहायला मिळणार आहे. यावेळी या चित्रपटाची कहाणी खूप रंजक असणार आहे.
'अवतार: फायर अँड अॅशेस' कधी होईल रिलीज : दरम्यान या चित्रपटाचा पहिला भाग हा 2009 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट खूप गाजला होता. यानंतर 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' हा चित्रपट 2022मध्ये रुपेरी पडद्यावर आला. या चित्रपटानेही प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. आता 'अवतार: फायर अँड अॅशेस' भारतात आयमॅक्स, थ्रीडी आणि प्रीमियम मोठ्या पडद्यांसह रिलीज होणार असल्याचं समजत आहे. दरम्यान या चित्रपटाची माहिती अद्याप गुलदस्त्यात आहे. 'अवतार: फायर अँड अॅशेस' चित्रपटात पैंडोराच्या जगाचा अधिक माहिती समोर येईल. याशिवाय यामध्ये 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर'मध्ये दाखवलेल्या मेटकायना समुद्रात राहणाऱ्या ना'वीपेक्षा वेगळी एक नवीन आगीशी संबंधित ना'वी जमात असेल. दरम्यान दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरॉन यांनी आधीच्या विधानांमध्ये तिसऱ्या चित्रपटात गडद भावनिक थीम असल्याबद्दल उल्लेख केला होता.
'अवतार: फायर अँड अॅशेस' चित्रपट : दरम्यान चित्रपटाच्या कहाणीमध्ये जेक सुली आणि नेयतिरी आहेत, ज्यांना मानवी आणि ना'वी दोन्ही दृष्टिकोनातून आव्हानांचा सामना करावा लागतो. कॅमेरॉन यांनी चित्रपटाबद्दल सांगितलं की, नायक आणि खलनायकांमध्ये चांगलाचं संघर्ष या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळणार आहे. 'अवतार: फायर अँड अॅशेस' मागील चित्रपटांमधील बहुतेक प्रमुख कलाकारांना परत आणत आहे. चित्रपटामध्ये सॅम वर्थिंग्टन (जेक सुली), झो साल्दाना (नेटीरी), स्टीफन लँग, सिगॉर्नी वीव्हर, केट विन्सलेट, ब्रिटनी डाल्टन, क्लिफ कर्टिस, ट्रिनिटी ब्लिस, जेमी फ्लॅटर्स आणि बेली बास यांचा समावेश आहेत. दरम्यान डिस्नेनं चित्रपटाच्या बजेटची अधिकृतमध्ये जाहीर केली नाही. मात्र या चित्रपटाला अंदाजे $250-300 दशलक्ष खर्च आल्याचं सांगितलं जात आहे. हा चित्रपट सर्वात महागड्या चित्रपटांपैकी एक आहे.
