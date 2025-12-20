'धुरंधर'पेक्षा 'अवतार: फायर अँड अॅश'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर केली कमी कमाई...
'अवतार: फायर अँड अॅश' या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी 'धुरंधर'पेक्षा कमी कमाई केली आहे. आता या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल जाणून घ्या....
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 11:49 AM IST
मुंबई : 'अवतार: फायर अँड अॅश' चित्रपट 19 डिसेंबर रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर पहिला दिवस पूर्ण केला आहे. जेम्स कॅमेरॉन दिग्दर्शित चित्रपटाचा तिसरा भाग प्रेक्षकांना आता खूप आवडला आहे. 'धुरंधर'च्या क्रेझमध्ये हा चित्रपट भारतीय बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाल्यानंतर यालाही खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट आता देखील रुपेरी पडद्यावर वर्चस्व गाजवत आहे. आता 'धुरंधर'च्या वादळामध्ये 'अवतार: फायर अँड अॅश'ला भारतात पैसे कमवणे सोपे नसेल. या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल आता आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'अवतार: फायर अँड अॅश' चित्रपटाचं कलेक्शन : सॅकनिल्कच्या मते,'अवतार: फायर अँड अॅश'नं भारतात पहिल्या दिवशी रुपेरी पडद्यावर चांगला व्यवसाय केला. या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवसी 20 कोटी कमाई केली. मात्र हा चित्रपट 'धुरंधर'च्या कमाईपेक्षा कमी आहे. शुक्रवारी 'धुरंधर'नं बॉक्स ऑफिसवर 22 कोटी कमाई केली. आता बॉक्स ऑफिसवर 'धुरंधर' अवतार: फायर अँड अॅश'पेक्षा जास्त कमाई करत आहे. 'अवतार: फायर अँड अॅश'नं इंग्रजीमध्ये 69.68% ऑक्युपन्सी रेट नोंदवला. सकाळच्या शोमध्ये ५३.७४ टक्के, दुपारच्या शोमध्ये 67.19 टक्के, संध्याकाळच्या शोमध्ये 85.42 टक्के आणि रात्रीच्या शोमध्ये 72.35 टक्के ऑक्युपन्सी नोंद केली. दरम्यान, हिंदी भाषेतील ऑक्युपन्सी पहिल्या दिवशी 66.31 टक्के होती. सकाळच्या शोमध्ये 66.50 टक्के, दुपारच्या शोमध्ये 65.75 टक्के, संध्याकाळच्या शोमध्ये खूप कमी आणि रात्रीच्या शोमध्ये 66.67 टक्के असा उच्चांक नोंदवला गेला.
'अवतार: फायर अँड अॅश' चित्रपटाचं वर्ल्डवाइड कलेक्शन : एका रिपोर्टनुसार 'अवतार: फायर अँड अॅश'ला जागतिक बॉक्स ऑफिसवरही प्रभावी प्रतिसाद मिळाला आहे. या चित्रपटानं दोन दिवसांत 386 कोटी कमावले आहेत. हा चित्रपट 17 डिसेंबर रोजी 18 देशांमध्ये आणि 18 डिसेंबर रोजी आणखी 25 देशांमध्ये प्रदर्शित झाला. 'अवतार: फायर अँड अॅश' हा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, डेन्मार्क, बेल्जियम, नेदरलँड्स, स्वित्झर्लंड, आइसलँड, न्यूझीलंड, इंडोनेशिया आणि थायलंडमध्ये सर्वात मोठा ओपनर ठरला आहे. 19 डिसेंबर, 2025 पर्यंत, या चित्रपटानं युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडामध्ये 120 लाख डॉलर्सची कमाई केली. दरम्यान चित्रपटानं चीनमध्ये त्याच्या पहिल्या दिवशी अंदाजे 153 कोटींची कमाई केली, ज्यामुळे 2022 नंतरचा हा चित्रपट 'झूटोपिया' आणि 'फास्ट एक्स'नंतरचा सर्वात मोठा ओपनर बनला आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या चित्रपटानं 602 लाख डॉलर्सची कमाई केली. आता या चित्रपटाचं जगभरातील एकूण कमाई 722 लाख डॉलर्स झाल्याचं समोर आलं आहे. 'अवतार: फायर अँड अॅश' या चित्रपटाची कहाणी पैंडोरा ग्रहावर आधारित यावर जंगले आणि पाणी असते मात्र नंतर ते आगीच्या राखेत पोहोचतो. या चित्रपटामधील दृश्य खूप लक्षवेधी आहेत. तिसऱ्या भागावर मागील दोनपेक्षा जास्त काम करण्यात आलं आहे. आता हा चित्रपट भारतामध्ये किती कमाई करेल हे पाहणं आता महत्वाचं असणार आहे.
