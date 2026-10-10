नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूचं कारण आलं समोर, वाचा सविस्तर
गोव्यात ज्येष्ठ अभिनेता नाना पाटेकर यांचा हृदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू झाल्याचं शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झालंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद : दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीला आणि त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. शिस्तप्रिय आणि फिटनेस फ्रिक नाना असे अचानक जातील, असा कोणीही कधी विचार केला नव्हता. सध्या सोशल मीडियावर नाना यांना अनेकजण श्रद्धांजली वाहत आहेत. दरम्यान गोवा पोलिसांनी पाटेकर यांच्या मृत्यूची अनैसर्गिक नोंद करुन सखोल तपास सुरू केला होता. नाना पाटेकर यांचं शवविच्छेदन करण्यात आलं होतं. या अहवालात काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. अभिनेत्याचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्यानंच झाल्याचं शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट झालंय.
अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद : दरम्यान यापूर्वी गोव्यातील पणजी पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद करुन याप्रकरणी तपास सुरू होता. यानंतर शवविच्छेदन अहवालातून त्यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं झाल्याची माहिती समोर आली होती. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोळी येथील डॉक्टरांच्या पथकानं हा अहवाल जारी केला होता. यात नाना यांच्या हृदयाच्या मुख्य धमनीत रक्ताची गुठळी निर्माण झाली होती, त्यामुळं रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाला आणि त्यांना हृदयविकाराच्या झटका आला, असं अहवालात नमूद केलं गेलं होतं. डॉक्टरांनी हा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचं स्पष्ट केलंय.
शवविच्छेदन करून मृत्यूचं कारण स्पष्ट झालं : पोलिसांच्या चौकशीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, नाना पाटेकर यांनी पहाटे सुमारे 2.30 वाजता कौटुंबिक मित्र अमेय नाईक यांना व्हॉट्सॲप संदेश पाठवून आपली प्रकृती ठीक नसल्याचं कळवलं होतं. संदेशाला प्रतिसाद न मिळाल्या नंतर त्यांनी नाईक यांना दूरध्वनी करून प्रकृतीबाबत माहिती दिली. पहाटे सुमारे 3.30 वाजता संदेश पाहिल्यानंतर अमेय नाईक तातडीनं दोनापावला येथील पाटेकर यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. त्यावेळी पाटेकर कपडे परिधान करून सोफ्यावर बसलेले होते. त्याचदरम्यान ते बेशुद्ध झाले, अशी माहिती पोलिसांच्या चौकशीतून समोर आली आहे. त्यानंतर नाईक यांनी सुरक्षारक्षकाच्या मदतीनं मणिपाल रुग्णालयातून वाहनाची व्यवस्था केली. आपत्कालीन वाहन आल्यानंतर पाटेकर यांना 8 ऑक्टोबरला पहाटे सुमारे 4.30 वाजता रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तेथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. कुटुंबीयांकडून घातपाताचा संशय नाहीया प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान पोलिसांनी नाना पाटेकर यांचे पुतणे प्रसाद पाटेकर आणि त्यांचे पुत्र मल्हार पाटेकर यांचे जबाब नोंदवले. दोघांनीही मृत्यूबाबत कोणताही घातपाताचा संशय व्यक्त केला नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
तसेच पणजी पोलीस ठाण्यात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023च्या कलम 194 अंतर्गत अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद (यूडी क्रमांक 62/2026) करण्यात आली. यानंतर अभिनेत्याचा मृतदेह गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांबोळी येथील रुग्णालयात नेण्यात आला होता. तसेच पुतणे प्रसाद पाटेकर यांच्या उपस्थितीत पंचनामा करण्यात आला. त्यानंतर मुलगा मल्हार पाटेकर यांने वडिलाचे पार्थिव बघितल्यानंतर डॉक्टरांना शवविच्छेदन करण्यास परवानगी दिली होती. तीन वरिष्ठ डाॅक्टराच्या वैद्यकीय पथकानं शवविच्छेदन करून मृत्यूचे कारण स्पष्ट करणारा अहवाल शुक्रवार वैद्यकीय महाविद्यालयाला सादर केला.
नाना पाटेकरांच्या मृत्यूची अनैसर्गिक नोंद : दरम्यान नियमांनुसार, ज्यावेळी एखाद्या व्यक्तीला मृत अवस्थेत रुग्णालयात आणलं जातं, त्यावेळी रुग्णालय पोलीस प्रशासनाला सूचित करत असते. त्यानंतर या घटनेची नोंद 'मेडिको-लीगल केस' आणि अनैसर्गिक मृत्यू अशी केली जाते. यानंतर कायदेशीर तरतुदींनुसार, शवविच्छेदन करण्यात येते. डॉक्टरांच्या मते, नाना पाटेकर यांच्या मृत्यूचं कारण हृदयविकाराचा झटका आहे. त्यांना आधीपासूनच हृदयविकाराचा त्रास होता. याबद्दल त्यांचे उपचारही सुरू होते. आता शवविच्छेदन अहवालमध्ये त्यांच्या मृत्यू कारण हृदयविकाराचा झटका आल्याचं स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय.