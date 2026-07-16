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सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ अतुल कुलकर्णी यांनी एक दिवसाचे उपोषण करण्याचा घेतला निर्णय...

अभिनेता अतुल कुलकर्णी हे सोनम वांगचुक यांच्या उपषोणात सामील झाले आहेत. त्यांनी एक दिवसाचं उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

Atul Kulkarni and Sonam Wangchuk
अतुल कुलकर्णी आणि सोनम वांगचुक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 10:55 AM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक स्टार्स सोनम वांगचुकच्या समर्थनार्थ पुढं येत आहेत. आता यामध्ये मराठी आणि हिंदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या अतुल कुलकर्णी यांनी दिवसभराच्या उपोषणाची घोषणा केली असून लोकांनी त्यात सामील होण्याचं आवाहन केलंय. लडाखच्या कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा 19वा दिवस आहे. कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. 20 जूनपासून जंतर मंतरवर आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनात सोनम वांगचुकनेही उपोषण सुरू केलं असून सरकारला संवाद करण्याचे आवाहन आता अनेकजण करत आहेत.

अतुल कुलकर्णीनं केलं आवाहन : दरम्यान अतुल कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करून तो आज उपवास करणार असल्याची माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी व्हिडिओच्या सुरुवातीला म्हटलं की, "नमस्कार, मी अतुल कुलकर्णी. 16 तारखेला मी माझ्या घरातून एक दिवसाचा उपवास करत आहे. या उपोषणामागे दोन कारणे आहेत. पहिलं कारण म्हणजे सोनमजी आणि त्यांच्या सहकारी ज्या वेदनेतून जात आहेत, त्या वेदनेशी मला एकरूप व्हायचं आहे. दुसरे म्हणजे, मी आमच्या सरकारला संवेदनशीलता दाखवण्याची विनंती करू इच्छितो. सोनमजी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा विश्वास आहे की, त्यांच्या मागण्यांमागे अत्यंत वेदनादायक कारणे आहेत. पण हे उघड आहे की आपल्या सरकारला ती कारणे योग्य वाटत नाहीत."

अतुल कुलकर्णीनं केली सरकारला विनंती : दरम्यान अतुल कुलकर्णी यांनी सरकारला आवाहन केलं की, "आपले सरकार असंवेदनशील आहे हे मी अजिबात स्वीकारायला तयार नाही, कारण आपण आपल्या सरकारला अनेक वेळा भावना व्यक्त करताना पाहिलं आहे. आपण त्यांना लोकांच्या वेदनांशी जोडलेलं पाहिलं आहे. पण यावेळी, कदाचित या प्रकरणात काही गैरसमज आहेत, ज्यामुळं ही संवेदनशीलता व्यक्त केली जात नाही. संवाद नाही. मी सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी तात्काळ संवाद सुरू करावा." याशिवाय अतुल यांनी जनतेला एक दिवसाचा उपवास करण्याचे आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं "जर तुम्हाला ही कारणे योग्य वाटत असतील आणि सोनमजी आणि त्यांच्या सहकारी ज्या वेदनांमधून जात आहेत त्या तुम्हाला जाणवत असतील, तर ही रील शेअर करा आणि माझ्याबरोबर घरातूनच एक दिवसाचा उपवास करा."

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TAGGED:

ATUL KULKARNI
SONAM WANGCHUK
KULKARNI SUPPORT OF SONAM WANGCHUK
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ONE DAY HUNGER STRIKE

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