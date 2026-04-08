अल्लू अर्जुनच्या वाढदिवसानिमित्त अॅटलीनं केला खुलासा, 'राका' 18 वर्षांची मेहनत...
अल्लू अर्जुनच्या वाढदिवसानिमित्त, अॅटलीनं 'AA22XA6'च्या अधिकृत शीर्षकाची घोषणा केली. त्यानं चित्रपटाच्या प्रवासाविषयीही सांगितलं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद : चित्रपट निर्माता अॅटलीनं तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुनच्या 44व्या वाढदिवसानिमित्त, त्याच्या आगामी चित्रपट 'AA22XA6'चा फर्स्ट लूक आणि अधिकृत शीर्षक जाहीर केलं. त्यानं पोस्टर आणि एक विशेष संदेश शेअर केला, ज्यामध्ये त्यानं त्याच्या आगामी चित्रपट 'राका'च्या प्रदीर्घ प्रवासाची माहिती दिली. बुधवार 8 एप्रिल रोजी अॅटलीनं त्याच्या एक्स हँडलवर त्याच्या आगामी चित्रपट 'AA22XA6'चे पोस्टर शेअर केलं आणि चित्रपटाचं शीर्षकही उघड केलं. निर्मात्यांनी 'AA22XA6'चं नाव 'राका' ठेवलंय. पोस्टरमध्ये अल्लू अर्जुनचं अर्ध टक्कल असल्याचं दिसत आहे. त्याचा हात हा राक्षसाप्रमाणे आहे. त्याचा संपूर्ण लूक दमदार आहे, फर्स्ट लूक पोस्टरवरून असे सूचित होते की, अल्लू अर्जुनचा हा चित्रपट शक्तिशाली अॅक्शन थ्रिलर असेल.
'राका'चा प्रवास : अल्लू अर्जुनचे हे प्रभावी पोस्टर शेअर करताना, अॅटलीनं 'राका'च्या प्रवासाविषयी सांगितलं. पुष्पा राजला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'राका' हा केवळ एक चित्रपट नाही. तो माझ्या अस्तित्वाचा एक भाग आहे, जो मी अनेक वर्षांपासून जपला आहे. 18 वर्षे मी एक कल्पना जपली, तिला कधीही विसरू दिली नाही. यानं माझी परीक्षा घेतली, मला घडवले आणि प्रत्येक गोष्टीत माझ्यासोबत राहिल्या. आणि खरं सांगायचं तर, ही तर फक्त सुरुवात आहे.' अॅटलीनं अल्लू अर्जुनला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देऊन आपल्या बोलण्याचा समारोप केला.
#Raaka isn’t just a film… it’s a part of me I’ve carried for years. For 18 years, I held on to one idea, never letting it fade.— atlee (@Atlee_dir) April 8, 2026
It tested me, shaped me, and stayed with me through everything. And honestly… this is just the beginning#HappyBirthdayAlluArjun sir@alluarjun… pic.twitter.com/UuKdpJRChs
'राका' कधी होईल प्रदर्शित : 'राका' हा अॅटली आणि अल्लू अर्जुन यांच्या सहयोगातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. चाहते या चित्रपटाबद्दल उत्सुक आहेत.'राका' हा जागतिक प्रेक्षकांसाठी तयार केलेला एक भव्य फँटसी-ॲक्शन एंटरटेनर म्हणून ओळखला जातो. प्रेक्षकांना डोळ्यासमोर ठेवून, चित्रपटाचे पोस्टर आठ भाषांमध्येही प्रदर्शित करण्यात आले आहे. अल्लू अर्जुन व्यतिरिक्त, दीपिका पदुकोण देखील 'राका'त महत्त्वाची भूमिका साकारत आहे. चित्रपटाबद्दल अधिक तपशील सध्या गुप्त ठेवण्यात आले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चित्रपटाचे शूटिंग सध्या सुरू असून, 2026मध्ये मोठ्या प्रमाणावर चित्रीकरणाचे वेळापत्रक आखण्यात येणार आहे. सर्व काही नियोजनानुसार झाल्यास, चित्रपट या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, हा चित्रपट 2027मध्ये प्रदर्शित होईल.
