आलिया भट्टसह 'या' स्टार्सनं पूरग्रस्त आसामला दिला पाठिंबा, चाहत्यांना केलं मदत करण्याचं आवाहन...
आलिया भट्टसह अनेक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सनं चाहत्यांना पूरग्रस्त आसामला मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 11:05 AM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीची अभिनेत्री आलिया भट्टनं आता पूरग्रस्त आसामला आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे. तिनं सोशल मीडिया पोस्ट करून आपल्या चाहत्यांना या राज्याला मदत करण्यासाठी आवाहन केलं आहे. आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीजवर एक भावनिक संदेश शेअर करत, आलिया भट्टनं लिहिलं, 'सध्या आपल्या देशाच्या अनेक भागांमध्ये पूर आला आहे, यात आसामला याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे आणि ते अत्यंत कठीण परिस्थितीमधून जात आहेत. 60हून अधिक लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. लाखो लोक बेघर झाले आहेत. संपूर्ण कुटुंबांनी आपली घरे, जमीन, पशुधन गमावले आहे आणि काहींनी तर आपल्या प्रियजनांनाही गमावलं आहे. हे दरवर्षी घडते, मात्र तरीही आपण यासाठी तयार नसतो. आसामला आता तातडीच्या मदतीची गरज आहे. परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत दीर्घकाळ मदतीची आवश्यकता असेल. तुम्ही कशी मदत करू शकता याचा विचार करत असाल, तर येत्या काही दिवसांत मी स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून मदतकार्याला पाठिंबा देण्याचे काही मार्ग सांगेन."
सलमान खाननं दिला पूरग्रस्त आसामला पाठिंबा : अभिनेता सलमान खाननं देखील त्याच्या संस्थेच्या मदतीनं, आसाममधील एका फॅन क्लबच्या (SKFC) सहकार्यानं एक मदत मोहीम सुरू केली आहे. दरम्यान अभिनेत्री भूमी पेडणेकर, अदा शर्मा, शीबा चढ्ढा, राशी खन्ना, गायक गुरू रंधावा आणि गायक पापन यांनीही त्यांच्या चाहत्यांना आसाम पूरग्रस्तांना मदत करण्याचे आवाहन केले आहेत.
आसाममधील पूर प्राणघातक : आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नागाव, सोनितपूर आणि कामरूप या सात जिल्ह्यांमधील 622 गावांमध्ये पुराचे पाणी पोहोचले असून, 3,32,639 लोकांना याचा फटका बसला आहे. या पुरामुळं शेतीवरही मोठा परिणाम झाला आहे, अनेक हेक्टर शेतजमीन आता पाण्याखाली आहे. दरम्यान सामान्य जनतेचं जीवन आता पूर्णपणे विस्कटलं आहे. लोकांना आता खूप संघर्ष करावा लागत आहे. सध्या आसाममध्ये बचाव कार्य सुरू आहे.