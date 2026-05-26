आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे पुन्हा एकदा अडकले लग्नबंधनात, पत्नीसाठी केली विशेष पोस्ट...

आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे यांनी पुन्हा एकदा लग्न केलंय. या दोघांच्या लग्नामधील काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

Published : May 26, 2026 at 10:00 AM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता आशुतोष राणा आणि अभिनेत्री रेणुका शहाणे हे चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आवडत्या जोडप्यांपैकी एक आहेत. या दोघांचा साधेपणा हा अनेकांना आवडतो. नुकताच या जोडप्यानं आपल्या लग्नाचा 25वा वाढदिवस साजरा केला आहे. या जोडप्याचं लग्न 25 वर्षांपूर्वी झालं होतं. मध्यप्रदेशमधील दमोह या गावचे आशुतोष राणा असून त्यांनी पारंपारिक पद्धतीनं रेणुका शहाणेशी विवाह केला. त्यांच्या लग्नात कुटुंबातील सदस्य आणि काही जवळचे मित्र उपस्थित होते. दरम्यान काल 25 मे रोजी या जोडप्यान त्यांचा लग्नाचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात साजरा केला. आता या दोघांच्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या सोहळ्यातील काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या जोडप्याचे फोटो आणि व्हिडिओ अनेकांना आवडत आहेत.

आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे यांनी साजरा केला लग्नाचा वाढदिवस : 25 मे रोजी आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या लग्नाची 25 वर्ष साजरी केली असून या विशेष प्रसंगी, आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे यांनी त्यांच्या लग्नाच्या दिवसाच्या आठवणींना उजाळा दिला. या दोघांनी त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवशी पुन्हा लग्न करून त्यांचा हा दिवशी आणखीच विशेष बनवला. हा दिवस या जोडप्यासाठी विशेष नव्हता तर, त्यांच्या कुटुंबासाठीही खास होता. या सोहळ्यात या जोडप्याचे मित्र मंडळी आणि कुटुंब देखील सहभागी झाले. आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे यांना त्यांच्या मुलांनी लग्नामधील विधी करताना पाहिले, हा क्षण त्यांच्यासाठी खूप विशेष होता.

आशुतोष राणानं रेणुका शहाणेसाठी केली पोस्ट : या लग्न सोहळ्यात पुन्हा एकदा आशुतोष राणा आणि रेणुका शहाणे यांनी सात वचने घेतली. एकत्र राहण्याची शपथ घेऊन त्यांनी केक कापून आपला सुंदर दिवशी आनंदी बनवला. आशुतोष राणानं रेणुका शहाणेसाठी एका लांबलचक पोस्टसह, या सोहळ्याची झलक आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केली. आता त्यांच्या या पोस्टवर अनेकजण कमेंट्स करून, त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. दरम्यान या जोडप्याची प्रेमकहाणी खूप फिल्मी आहे. या दोघांची पहिली भेट ही हंसल मेहता यांच्या एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान झाली होती. आधीच घटस्फोटित असलेल्या रेणुकाच्या प्रेमात पहिल्याच भेटीत आशुतोष राणा पडले. त्यांनी रेणूकासाठी एक कविता लिहून लग्नाची मागणी घातली. या जोडप्यानं अडीच वर्षे एकमेकांना डेट केलं. यानंतर त्यांनी 2001मध्ये लग्न केलं. या दोघांना शौर्यमान राणा आणि सत्येंद्र राणा अशी दोन मुले आहेत. हे दोघेही चित्रपटसृष्टीपासून स्वत:ला दूर ठेवतात.

