नात्यांची ऊब, आठवणींची गोडी आणि धमाल क्षणांचा अनोखा मेळ; ‘आदि अनंत’ची पहिली झलक प्रदर्शित!
‘आदि अनंत’ची पहिली झलक प्रदर्शित करण्यात आली आहे. या चित्रपटामध्ये अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे हे स्टार्स मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 12:12 PM IST
मुंबई : आजोबा आणि नातवंडांचं नातं हे तर कुटुंबातील सर्वात गोड आणि निरागस नात्यांपैकी एक. आई-वडिलांच्या शिस्तीपासून थोडं दूर, आजोबांच्या गोष्टी, लाड, हट्ट पुरवणं, जुन्या आठवणी आणि नातवाच्या छोट्या छोट्या इच्छा—या सगळ्यांतून हे नातं नकळत आयुष्यभराच्या आठवणी तयार करतं. एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे अनुभव, संस्कार आणि प्रेमाचा वारसा पोहोचवणारं हे नातं मराठी चित्रपटांनीही वेगवेगळ्या रूपांत पडद्यावर मांडलं आहे. ‘विटी दांडू’मध्ये आजोबा आणि नातवाच्या नात्याभोवती कथा गुंफण्यात आली होती, तर ‘सिद्धांत’मध्येही आजोबा–नातवाच्या भावनिक नात्याला महत्त्वाचं स्थान मिळालं होतं. हिंदी चित्रपटांमध्येही पिढ्यांमधील नात्यांची ऊब आणि कुटुंबातील भावबंधांना वेगवेगळ्या अंगांनी हाताळण्यात आलं आहे. ‘102 Not Out’ने वडील-मुलाच्या नात्यातील प्रेम आणि मतभेद विनोदी पद्धतीने मांडले होते. नाती ही आयुष्याने दिलेली अशी सुंदर भेट असते, जिची किंमत शब्दांत मोजता येत नाही. काही नाती रक्ताची असतात, काही मनाने जोडली जातात, तर काही नाती काळाच्या ओघात अधिकच घट्ट होत जातात. अशाच नात्यांमधील प्रेम, जिव्हाळा, सहवास आणि गोड आठवणींची मनमोकळी सफर घडवणाऱ्या ‘आदि अनंत’ या आगामी मराठी चित्रपटाची पहिली झलक प्रेक्षकांसमोर आली आहे. जेजुरी येथे श्री खंडोबाचे आशीर्वाद घेत या चित्रपटाच्या पहिल्या पोस्टरचे अनावरण करण्यात आले. पोस्टरमध्ये ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे ही जोडी विशेष लक्ष वेधून घेते. दोघांच्या देहबोलीतून जाणवणारा जिव्हाळा आणि एका व्यक्तीच्या कुशीत दुसऱ्याने घेतलेला विसावा, या नात्यामागे नेमकी कोणती गोष्ट दडली आहे, याची उत्सुकता निर्माण करते. अशोक सराफ यांच्या अनुभवाची आणि संकर्षण कऱ्हाडे यांच्या उत्स्फूर्त अभिनयाची ही जोडी पडद्यावर नात्यांची ऊब तर दाखवणारच आहे, पण त्यांच्या खास शैलीमुळं हास्याची पेरणीही तितकीच रंगतदार असणार, हे पोस्टरवरूनच जाणवतं.
‘आदि अनंत’ची कहाणी : ‘आदि अनंत’ ही नात्यांच्या याच व्यापक भावविश्वाला आपलीशी वाटणारी, हलकीफुलकी आणि मनोरंजक शैली देताना दिसतो. आजच्या वेगवान जीवनशैलीत घर एकच असलं, तरी माणसांमधला संवाद कमी होतोय. प्रत्येक जण आपल्या धावपळीत व्यस्त असताना एकत्र घालवलेले निवांत क्षण, एखादी छोटीशी गंमत, केलेली मस्करी किंवा न बोलताही व्यक्त होणारी काळजी—याच साध्या गोष्टी नात्यांना अर्थ देतात. या छोट्या-छोट्या क्षणांचीच मोठी गोष्ट ‘आदि अनंत’मधून सांगितली जाणार आहे. चित्रपटाच्या पोस्टरमधून कथा उलगडत नसली, तरी त्यातील भावनिक धागा मात्र स्पष्टपणे जाणवतो. घरातील ज्येष्ठ आणि तरुण पिढीमधील नातं असो, मित्रत्वाचा बंध असो किंवा आपलेपणातून निर्माण झालेली कोणतीही भावनिक नाळ—प्रत्येक नात्यात दडलेल्या प्रेमाचा शोध हा चित्रपट घेणार असल्याचे संकेत मिळतात. त्यात अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे यांची जोडी असल्याने भावनिक क्षणांसोबत मिश्कील संवाद, धमाल प्रसंग आणि खळखळून हसवणारे क्षणही अनुभवायला मिळणार आहेत.
महेश लिमये यांनी व्यक्त केल्या भावना : दिग्दर्शक महेश लिमये सांगतात, “नात्यांची खरी गंमत त्यांच्या मोठमोठ्या घटनांमध्ये नसते, तर रोजच्या जगण्यातल्या छोट्या छोट्या क्षणांमध्ये असते. एखाद्याची काळजी घेणं, न बोलता समजून घेणं, एखाद्या गोष्टीवरून रुसणं आणि पुन्हा काही क्षणांतच हसत एकत्र येणं... या सगळ्यांत नात्यांचं खरं सौंदर्य दडलं आहे. ‘आदि अनंत’च्या माध्यमातून हेच भावविश्व अतिशय सहज आणि मनापासून प्रेक्षकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. पडद्यावरची पात्रं पाहताना प्रेक्षकांना कुठेतरी स्वतःच्या घरातील माणसं आणि त्यांच्या आठवणी दिसाव्यात, हीच इच्छा आहे.” समीर हंपी आणि अनिकेत मराठे यांनी सांगितले की, “आदि अनंत’ ही केवळ एका कुटुंबाची कथा नाही, तर प्रत्येकाच्या घरात आणि आयुष्यात कुठल्या ना कुठल्या रूपात घडणाऱ्या नात्यांची गोष्ट आहे. या चित्रपटातील प्रसंग पाहताना प्रेक्षकांना आपल्या घरातील माणसं, त्यांच्यासोबत घालवलेले क्षण आणि जुन्या आठवणी नक्की आठवतील. हसवता हसवता मनाला स्पर्श करणारा हा अनुभव प्रेक्षकांना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
‘आदि अनंत’ चित्रपटाबद्दल : पॅनोरामा स्टुडिओज प्रस्तुत ‘आदि अनंत’ची निर्मिती कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, मुरलीधर छतवानी, समीर हंपी, महेश लिमये आणि अनिकेत मराठे यांनी केली आहे. रविंद्र औटी आणि दर्शन शाह हे सहनिर्माते आहेत. महेश लिमये यांनी चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असून कथा, पटकथा आणि संवाद संकर्षण कऱ्हाडे यांचे आहेत. अशोक सराफ आणि संकर्षण कऱ्हाडे यांच्यासोबत सखी गोखले, वैदेही परशुरामी, योगेश शिरसाट, कविता लाड, आरव अहीर, श्रीरंग गोडबोले आणि गुरु ठाकूर अशी दमदार कलाकारांची फळी या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. नात्यांमधील गोडवा, पिढ्यांमधील संवाद, आपुलकीच्या आठवणी आणि हास्याची खुमासदार फोडणी असा हा कौटुंबिक अनुभव घेऊन ‘आदि अनंत’ 12 नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.