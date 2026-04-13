आशा भोसले : जिद्द, प्रतिभा आणि संघर्षातून उभी राहिलेली 'स्वरस्वामिनी'
दैवी सुरांचं देणं लाभलेल्या आशा भोसले यांचं निधन झालं. मल्टी-ऑर्गन फेल्युअरमुळे त्यांनी ब्रीच कँडी रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनानं जगभरातील चाहते शोकाकुल झाले आहेत.
Published : April 13, 2026 at 3:39 PM IST
मुंबई : प्रसिद्ध पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचं रविवारी निधन झाल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली. त्या 92 वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या जाण्यानं संगीत क्षेत्रावर शोककळा पसरली. आशा भोसले यांनी आपल्या वेगळ्या आणि बहुआयामी आवाजाच्या जोरावर हिंदी चित्रपटसृष्टीत एक वेगळं स्थान निर्माण केलं होते. त्यांच्या आवाजात असलेली चंचलता, जोश आणि भावपूर्णता यामुळे त्यांनी अनेक पिढ्यांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. प्रेमगीतांपासून ते जोशपूर्ण गाण्यांपर्यंत त्यांनी प्रत्येक प्रकारात आपली छाप सोडली. त्यांचा आवाज अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनला होता. सकाळची सुरुवात असो किंवा रात्रीची शांतता, त्यांच्या गाण्यांनी श्रोत्यांना नेहमीच भावविश्वात रमवलं. 2023 मध्ये एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं होतं, 'श्वास नसेल तर माणूस जगू शकत नाही, माझ्यासाठी संगीत हाच श्वास आहे'. मी माझं आयुष्य याच विचारानं जगले आहे.' त्यांच्या निधनामुळे भारतीय संगीतसृष्टीने एक अमूल्य हिरा गमावला आहे.
वैविध्यपूर्ण गायकीला तोड नाही : आशा या मंगेशकर बहिणींमध्ये सर्वांत वेगळ्या ठरल्या. त्यांच्या बहुमुखी प्रतिभेची तुलना त्यांच्या थोरल्या बहीण लता मंगेशकर यांच्याशीही केली जात असे, मात्र त्यांच्या वैविध्यपूर्ण गायकीला तोड नव्हती, असं म्हटलं जातं. त्या अवघ्या 16 वर्षांच्या असताना त्यांनी गणपतराव भोसले यांच्याशी विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी आपल्या सहकारी आणि प्रसिद्ध संगीतकार आर. डी. बर्मन यांच्यासोबत संसार थाटला. आशा भोसले हे नाव उच्चारताच लोकांच्या मनात एक जिवंत प्रतिमा उभी राहते ती हसतमुख चेहरा, साडीतील देखणं व्यक्तिमत्त्व, कपाळावरची टिकली आणि नीटनेटके बांधलेले केस.
A voice that will echo through generations, a voice that defined timeless music. Asha Bhosle ji, you will always be remembered. Om Shanti 🙏— Nikhil saini (@iNikhilsaini) April 12, 2026
वयाच्या 80 व्या वर्षीही त्या उत्साहानं 'एक मैं और एक तू' या गाण्यावर थिरकताना दिसल्या होत्या. तसंच 2024 मध्ये दुबईत झालेल्या एका कॉन्सर्टमध्ये त्यांनी विक्की कौशल याच्या हुक स्टेपची नक्कल करत 'तौबा, तौबा' या गाण्यावरच्या स्टेप्स चांगल्याच व्हायरल झाल्या होत्या.
बहुआयामी आवाजामुळे वेगळं स्थान : आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण, चिरतरुण आणि बहुआयामी आवाजामुळे त्यांनी हिंदी चित्रपटसंगीतात एक वेगळं स्थान निर्माण केलं होतं. त्यांच्या आवाजातील विविधता इतकी अनोखी होती की 'आजा, आजा' सारख्या जोशपूर्ण गाण्यांवर त्यांनी श्रोत्यांना थिरकवलं, तर 'चैन से हमको कभी' सारख्या गाण्यांमधून विरह आणि वेदना तितक्याच प्रभावीपणे व्यक्त केल्या.
हिंदी सिनेसृष्टीतील जवळपास प्रत्येक काळात आणि अनेक चित्रपटांमध्ये प्रमुख अभिनेत्रींसाठी आशा भोसले यांचा आवाज वापरण्यात आला. जवळपास 8 दशकांहून अधिक काळ त्यांनी हिंदी पार्श्वगायन क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवलं. त्यांनी सुमारे 12 हजार गाण्यांचा विक्रम प्रस्थापित केला, जो अत्यंत दुर्मीळ मानला जातो.
वयाच्या दहाव्या वर्षी करिअरला सुरुवात : त्यांनी आपल्या गायन कारकिर्दीची सुरुवात अवघ्या दहाव्या वर्षी 1943 मध्ये 'माझं बाळ' या मराठी चित्रपटातून केली. 2010 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापर्यंत आणि त्यानंतरही त्या सक्रिय राहिल्या. जागतिक संगीत इतिहासातील सर्वाधिक काळ गाणाऱ्या पार्श्वगायिकांपैकी त्या एक ठरल्या.
त्यांच्या थोरल्या बहीण लता मंगेशकर यांच्या तुलनेत आशा भोसले यांचा आवाज वृद्धावस्थेतही तितकाच स्थिर आणि मधुर राहिला. लता मंगेशकर यांचं फेब्रुवारी 2022 मध्ये 92 व्या वर्षी निधन झालं. या दोन्ही बहिणींच्या कारकिर्दी वेगळ्या असल्या तरी त्यांनी आपल्या आवाजानं कोट्यवधी मनांवर अधिराज्य गाजवलं. लता मंगेशकर यांना सुरुवातीला प्रसिद्धी मिळाली, तर आशा भोसले यांनी त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आणि आपल्या जोशपूर्ण शैलीनं संगीताच्या सीमा अधिक विस्तारल्या.
लता या जशा गोड आणि भावपूर्ण गाण्यांसाठी प्रसिद्ध होत्या, तसंच आशा भोसले यांनीही गजल या प्रकारात प्रावीण्य मिळवलं. सुमधुर संगीत आणि गझलांचे बादशहा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मदन मोहन यांसारख्या दिग्गज संगीतकारांसोबत काम करताना त्यांनी उत्कृष्टता दाखवली. विशेषतः 'उमराव जान' या चित्रपटातील त्यांच्या गजलांसाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं.
कठोर परिश्रम आणि चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. सुरुवातीला ओ. पी. नय्यर यांच्यासोबत त्यांनी जोशपूर्ण आणि लयबद्ध गाणी सादर केली, तर पुढे आर. डी. बर्मन यांच्यासोबत त्यांनी कॅब्रे, रोमँटिक, विरहपूर्ण आणि विविध भावनांनी समृद्ध गाण्यांमध्ये आपली अष्टपैलू प्रतिभा सिद्ध केली.
आशा भोसलेंनी पार्श्वगायनात आधुनिकतेचा स्पर्श आणला : आशा भोसले यांनी आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण, सुमधूर आणि बहुआयामी आवाजामुळं हिंदी चित्रपट संगीतात एक अद्वितीय स्थान निर्माण केलं. त्या काळात पार्श्वगायन शास्त्रीय परंपरेच्या चौकटीत अधिक बांधलेलं असताना, आशा भोसले यांनी आपल्या गायनात नजाकत, आत्मविश्वास आणि आधुनिकतेचा स्पर्श आणला. त्यांनी क्लब सॉन्ग, कॅब्रे आणि तरुण प्रेमभावनांनी भारलेल्या गाण्यांना आपला खास आवाज दिला. विशेष म्हणजे, अशा स्टाईल स्वीकारण्यास त्या काळातील अनेक गायक-गायिका कचरायचे.
ओ.पी. नय्यर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी या शैलीमध्ये प्राविण्य मिळवलं. नय्यर यांनी त्यांना 'नया दौर' या चित्रपटातून मोठी संधी दिली, ज्यामध्ये त्यांनी वैजयंतीमाला यांच्यासाठी 'मांग के साथ तुम्हारा' हे गाणं गायलं. या गाण्यानं त्यांना चित्रपटसृष्टीत स्थान मिळवून दिलं. त्यानंतर त्यांनी 'वक्त' आणि 'गुमराह' यांसारख्या चित्रपटांमधील गाण्यांना आपला आवाज दिला.
आशा भोसले यांच्या कारकिर्दीतील पुढचा टप्पा आणखी क्रांतिकारक ठरला. आर. डी. बर्मन यांच्यासोबतची त्यांची जोडी 1960 आणि 70 च्या दशकात हिंदी चित्रपटसंगीताला एक नवं रूप देणारी ठरली. 'पिया तू अब तो आजा' आणि 'दम मारो दम' यांसारख्या गाण्यांनी त्यांच्यातील अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभेचं दर्शन घडवलं.
आशा भोसले यांचा आवाज कधी भावनिक, कधी चंचल, कधी बंडखोर, कधी रोमँटिक, तर कधी विरहानं भरलेला पण नेहमीच अत्यंत अभिव्यक्तीपूर्ण होता. त्यामुळे त्यांना केवळ 'बहुमुखी' म्हणणंही अपुरं वाटतं. त्या स्वतःमध्येच एक संपूर्ण संगीतविश्व होत्या. त्यांच्या दीर्घ आणि बहुआयामी गायन कारकिर्दीनं भारतीय तसेच जागतिक संगीतविश्वावर अमिट ठसा उमटवला.
जवळपास सर्वच अभिनेत्रींना आशा भोसलेंचा आवाज : आशा भोसले यांचे वैशिष्ट्य केवळ त्यांच्या गायन क्षेत्रातील दीर्घकालीन कारकिर्दीतच नव्हतं, तर स्वतःला सातत्यानं नव्यानं घडवून घेण्याच्या त्यांच्या क्षमतेतही होतं. कृष्णधवल चित्रपटांच्या युगापासून ते जागतिक मंचांपर्यंत, आणि विनाईल रेकॉर्ड्सपासून ते स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्सपर्यंत आपली सांगीतिक शैली सतत विकसित करत, काळाशी सुसंगत राहण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले.
आशा यांच्या काही लोकप्रिय गाण्यांमध्ये 'अभी ना जाओ छोड कर', 'इन आँखों की मस्ती', 'दिल चीज क्या है', 'पिया तू अब तो आजा', 'दुनिया में लोगों को' आणि 'जरा सा झूम लून में' यांचा समावेश आहे. मीना कुमारी, मधुबाला आणि झीनत अमानपासून ते काजोल आणि उर्मिला मातोंडकर, तसेच पद्मिनी आणि वैजयंतीमाला सारख्या दक्षिण भारतीय अभिनेत्रींपर्यंत अनेक आघाडीच्या अभिनेत्रींचा त्या आवाज होत्या.
'चला चला नव बाळा' हे त्यांचं पहिलं गाणं : 8 सप्टेंबर 1935 रोजी सांगली इथं जन्मलेल्या आशा यांनी अगदी आपल्या बहिणीप्रमाणेच आपलं संगीताचं शिक्षण त्यांचे वडील दीनानाथ मंगेशकर यांच्याकडून घेतलं. कदाचित संगीत हे त्यांच्या नशिबातच लिहिलं असावं. चार बहिणींपैकी लता, उषा आणि आशा या पार्श्वगायिका झाल्या, तर मीना या संगीतकार आहेत. त्यांचे बंधू हृदयनाथ मंगेशकर हे देखील संगीतकार आहेत.
वडील दीनानाथ मंगेशकर यांच्या निधनानंतर अवघ्या 10 वर्षांच्या वयात त्यांनी आपलं पहिलं गाणे रेकॉर्ड केलं. 1943 मध्ये 'माझं बाळ' या मराठी चित्रपटासाठी 'चला चला नव बाळा' हे त्यांचं पहिलं गाणं होतं. हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांनी 1948 मध्ये 'चुनरिया' या चित्रपटातील 'सावन आया' या गाण्याद्वारे पदार्पण केलं. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं.
तथापि, आपल्या मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार, पद्मविभूषण, राष्ट्रीय पुरस्कारांसह अनेक सन्मानांनी गौरवण्यात आलं. 'युके'मध्ये 'आशा' नावाचं त्यांचं प्रसिद्ध रेस्टॉरंटही आहे.
1990 च्या दशकात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपली छाप पाडली. बॉय जॉर्ज यांच्या 'बो डाउन मिस्टर' या गाण्यासाठी त्यांनी आवाज दिला, तसेच 'कोड रेड' या बँडसोबतही त्यांनी काम केलं. त्याच काळात उस्ताद अली अकबर खान यांच्यासोबतच्या 'लेगसी' या शास्त्रीय अल्बमसाठी त्यांना पहिल्यांदा ग्रॅमी नामांकन मिळालं.
1997 मध्ये 'जानम समझा करो' हा त्यांचा नॉन-फिल्मी अल्बम प्रदर्शित झाला, ज्यात 'रात शबनमी' हे लोकप्रिय गाणं होतं. त्यांनी अदनान सामी यांच्यासोबत 'कभी तो नजर मिलाओ' हे गाणं गायलं, तसेच ब्रेट ली यांच्यासोबत 'यु आर द वन फॉर मी' आणि 'हाँ मैं तुम्हारा हूँ' यांसारख्या गाण्यांमध्येही सहभाग घेतला. 2006 मध्ये त्यांना दुसरं ग्रॅमी नामांकन 'यू हॅव स्टोलन माय हार्ट: सॉन्ग्स फ्रॉम आर डी बर्मन्स बॉलीवुड' या अल्बमसाठी मिळालं, ज्यामध्ये त्यांनी क्रोनोस क्वार्टेटसोबत काम केलं.
आशा भोसले अद्वितीय कलाकार : सतत स्वतःला नव्यानं घडवण्याच्या त्यांच्या वृत्तीमुळे त्या काळानुरूप बदलत राहिल्या. सोशल मीडियावरही त्या प्रचंड अॅक्टिव्ह राहिल्या. इन्स्टाग्राम अकाउंटवर 7,50,000 हून अधिक फॉलोअर्स आहेत. जीवनातील सर्व रंग आनंद, दुःख, प्रेम, वेदना आपल्या आवाजातून व्यक्त करणाऱ्या आशा भोसले या खऱ्या अर्थानं एक अद्वितीय कलाकार होत्या. त्यांच्या गायनानं अनेक पिढ्यांना प्रेरणा दिली असून, त्यांची संगीतसंपदा कायम स्मरणात राहील.
