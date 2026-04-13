'सुरांची राणी' आशा भोसलेंच्या निधनामुळं चित्रपटसृष्टीला बसला धक्का...

आशा भोसले यांना संगीतकार दिलीप सेन, अभिनेत्री मधू, निर्माते के सी बोकाडिया आणि रोहन महेंद्र कपूरकडून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे.

आशा भोसले यांचं निधन
Published : April 13, 2026 at 3:47 PM IST

मुंबई - आपली मोठी बहीण भारतरत्न लता मंगेशकरनंतर पद्म विभूषण आशा भोसले यांनी देखील शेवटचा श्वास घेत जगभरातील संगीतप्रेमींना पोरकं केलंय. आशाजींच्या जाण्यानं त्यांचा जवळपास आठ एक दशकांचा संगीत प्रवास खंडित झालाय. आशाजी अनेकांची प्रिय आहे आणि त्यांनी अनेकांचे आयुष्य समृद्ध केली आहेत. त्यातील काही जणांनी म्हणजेच संगीतकार दिलीप सेन, अभिनेत्री मधू, निर्माते के. सी बोकाडिया आणि प्रसिद्ध गायक स्व महेंद्र कपूर यांचे चिरंजीव रोहन महेंद्र कपूर यांनी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे.

निर्माते के. सी. बोकाडिया यांनी वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली : प्रसिद्ध निर्माते के. सी. बोकाडिया यांच्या अनेक चित्रपटांत आशा भोसले यांनी पार्श्वगायन केलं आहे. आशाजींच्या निधनानंतर त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, "सादर प्रणाम! मी के. सी. बोकाडिया. सर्वप्रथम, आशाताई, आपण जिथे कुठे असाल, तिथे आपणांस माझा सादर प्रणाम—माझ्याकडून, संपूर्ण चित्रपटसृष्टीकडून आणि आमच्या जैन समाजाकडून. आशा भोसले यांच्या जाण्यानं केवळ आम्हालाच नव्हे, तर संपूर्ण भारताला आणि जगालाही अतोनात दुःख झालं आहे. लता मंगेशकर आणि आशाताई—या चित्रपटसृष्टीच्या संगीतविश्वातील जणू दोन डोळेच होत्या. आधी लतादीदी गेल्या आणि आता आपणही निघून गेलात. जरी या जगातून प्रत्येकालाच एक दिवस जावं लागतं, तरीही आपल्या जाण्यानं सर्वांच्या मनाला मोठी वेदना झाली आहे.

1972 साली शंकर जयकिशन यांच्यासोबत माझ्या पहिल्या चित्रपटात आपण गाणं गायलं होतं. त्यानंतर आपण आमच्यासाठी 15–20 नव्हे, तर 25 हून अधिक गीते साकारलीत. लतादीदींपासून लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आणि अन्नू मलिक यांसारख्या अनेक संगीत दिग्दर्शकांसोबत आपण काम केलं, पण आपल्या स्वभावात कधीच बदल झाला नाही, तोच साधेपणा, तीच नम्रता कायम राहिली.

मानधनाबाबत आपण कधीच आग्रह धरला नाही. आम्ही विचारायचो, “किती पैसे द्यायचे?” तर आपण हसत म्हणायचात, “अहो, विचारण्याची गरज काय? एक रुपया आणि नारळ दिलात तरी पुरे.” आपण इतकी सुंदर गाणी दिलीत, की पैशांची गरजच भासली नाही. सर्व काही देवानेच आपल्याला दिले आहे, असे आपण मानत होतात.

कालच्या आणि आजच्या गायकांमध्ये प्रचंड फरक जाणवतो. आपण कामासाठी, उत्तम गाण्यासाठी सदैव उत्सुक असायचात. चांगलं गाणं मिळालं, की उलट आपणच आम्हाला बसवून चहा पाजायचात आणि म्हणायचात, “बोकाडिया साहेब, आज तुम्ही खूप छान गाणं दिलंत.”

असा निरागस, उदात्त स्वभाव, जणू देवीचा अवतारच आपल्या चित्रपटसृष्टीत अवतरला होता. आपण आज आपल्यात नाही, पण जिथे कुठे असाल, तिथे ईश्वर आपल्या आत्म्यास शांती देवो, हीच प्रार्थना. माझ्याकडून, संपूर्ण हिंदुस्थानातील बंधू-भगिनींकडून, जैन समाजाकडून आणि चित्रपटसृष्टीकडून आपणांस विनम्र श्रद्धांजली. आपले आशीर्वाद सदैव आमच्यावर राहू देत. सादर प्रणाम. जय जिनेंद्र!"

निर्माते के. सी. बोकाडिया (ETV Bharat)

अभिनेत्री मधू यांनी वाहिली श्रद्धांजली : अभिनेत्री मधूचे आशा भोसले यांच्यासोबत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. आशाजींना श्रद्धांजली वाहतांना त्यांनी सांगितलं की, "नमस्कार सर्वांना. मी मधू बोलते आहे. आजचा क्षण अत्यंत दुःखद आहे, कारण आशा जी—आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या आशाताई, आशा दीदी—म्हणजेच आशा भोसले आज आपल्यात नाहीत. अशा व्यक्तीच्या जाण्यानं मन हेलावून जातेच, पण जेव्हा एखादी दिग्गज व्यक्ती, जी पिढ्यान्‌पिढ्या प्रत्येक भारतीयाच्या मनाला आणि आत्म्याला स्पर्श करत आली, ती आपल्यातून निघून जाते, तेव्हा हे दुःख अधिकच तीव्र होते.

अभिनेत्री मधू (ETV Bharat)


गेल्या अनेक दशकांपासून, 80-90 वर्षांच्या त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत, आपण सगळे त्यांच्या गाण्यांसोबत वाढलो आहोत. म्हणूनच आज मी केवळ आशाताईंसाठी रडत नाही, तर माझ्यासाठीही रडते आहे, माझ्या बालपणाचा, माझ्या आयुष्याचा एक छोटासा भाग आज हरवून गेला आहे. आई गेली तेव्हा माझा एक भाग निघून गेला, वडील गेले तेव्हा माझा आणखी मोठा भाग हरवला. आपल्या आयुष्यातील, ज्या व्यक्तींनी आपल्याला घडवलं, साथ दिली, त्या जेव्हा आपल्यातून निघून जातात, तेव्हा आपलाच एक अंश त्यांच्यासोबत निघून जातो.


आशाताईंच्या जाण्यानं मला नेमकी तीच भावना होत आहे. त्यांच्या गाण्यांनी माझं बालपण रंगवलं—'ओ मेरे सोना रे सोना रे…', 'दो लफ्जों की है दिल की कहानी…', 'दम मारो दम….' मी आनंदात असो किंवा दुःखात, मी नेहमी गाणं गुणगुणते, आणि ती सगळी गाणी तुमचीच आहेत, आशाताई आपण जिथे कुठे असाल, तिथे परमेश्वराच्या सान्निध्यात शांततेत विसावा घ्या. पुन्हा कधीतरी भेट होईपर्यंत, आपण सदैव आमच्या आठवणीत जिवंत राहाल."

गायक स्व महेंद्र कपूर यांचे सुपुत्र रोहन कपूर (ETV Bharat)

गायक स्व महेंद्र कपूर यांचे सुपुत्र रोहन कपूर यांनी वाहिली श्रद्धांजली : ख्यातनाम गायक स्व महेंद्र कपूर यांचे सुपुत्र रोहन कपूर यांना लहानपणापासून आशाजींचा सहवास लाभला. आपल्या वैयक्तिक हानीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "नमस्कार मित्रांनो, मी रोहन महेंद्र कपूर बोलतो आहे. आशा आंटींच्या निधनानं माझ्यासाठी आणि माझ्या संपूर्ण कुटुंबासाठी अतिशय मोठी वैयक्तिक हानी झाली आहे. आमच्या कुटुंबाचा आशा ताईंसोबत खूप दीर्घ आणि जिव्हाळ्याचा प्रवास राहिला आहे. माझे वडील, पार्श्वगायक महेंद्र कपूर यांनी आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं गाणं आशा ताईंसोबतच गायलं होतं. ते अत्यंत गाजलेलं गाणं म्हणजे 'आधा है चंद्रमा रात आधी….' आजही हे गाणं रसिकांच्या ओठांवर आहे आणि तेवढ्याच आनंदाने ऐकले जाते. त्यानंतरही वडिलांनी आणि आशा ताईंनी अनेक भाषांमध्ये असंख्य गाणी एकत्र गायली.


लहानपणापासून मी त्यांच्या जवळजवळ प्रत्येक रेकॉर्डिंगला जात होतो. वडील मला नेहमी सोबत घेऊन जात आणि त्या वातावरणात मी मोठा झालो. आशा ताईंचे वडिलांवर खूप प्रेम होते. त्या त्यांना लहान भाऊ मानत असत. वडील त्यांना ‘दीदी’ म्हणत, तर त्या वडिलांना ‘महेंद्र भैया’ म्हणून हाक मारत. त्यांच्यातील स्नेह अतूट आणि मनापासूनचा होता. यानंतर मी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. दिग्दर्शक यश चोप्रा यांनी मला लॉन्च केलं. त्या काळात ‘फासले’ चित्रपटासाठी आशा ताईंची रेकॉर्डिंग सुरू होती. यशजींनी मला स्टुडिओत बोलावलं. गाणं संपल्यावर ते मला म्हणाले, “चल, तुला आशा जींशी भेटवतो.” पण त्याआधीच आशा ताईंनी मला पाहून आवाज दिला, “अरे रोहन, तू इथे कसा?” मी जाऊन त्यांना नमस्कार केला. यशजींनी त्यांना सांगितलं की, मी त्यांच्या चित्रपटाचा नायक आहे. त्या खूप आनंदित झाल्या, त्यांनी मला आशीर्वाद दिले. त्यानंतर माझ्या अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी आपला मधुर आवाज दिला. प्रत्येक गाणं अधिकाधिक सुंदर आणि लक्षात राहणारे ठरलं.

आशा ताईंचे या जगातून जाणे हे केवळ माझ्यासाठीच नव्हे, तर सर्व संगीतप्रेमींसाठी एक मोठी हानी आहे. मात्र आमच्या कुटुंबासाठी हा अत्यंत वैयक्तिक दुःखाचा क्षण आहे. मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो की त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो. त्या अत्यंत जिंदादिल, प्रेमळ आणि माणुसकीनं परिपूर्ण अशा व्यक्ती होत्या. त्या जिथे कुठे असतील, तिथे आनंदात राहोत आणि त्यांना सद्गती लाभो.
ॐ शांती"

संगीतकार दिलीप सेन (ETV Bharat)

दिलीप सेन यांनी वाहिली श्रद्धांजली : हिट गाणी देण्यात हातखंडा असणारे संगीतकार द्वयी दिलीप सेन आणि समीर सेन यांनी आशा भोसले यांच्यासोबत भरपूर काम केलं असून या जोडीतील, दिलीप सेन यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितलं की, "माझं मन अत्यंत व्यथित झालंय की, आपल्या सर्वांच्या लाडक्या आणि आदरणीय अशा सुरांच्या देवी, आशा जी, आज आपल्यात नाहीत. हे शब्द उच्चारतानाही हृदयाला प्रचंड वेदना होत आहेत. सेन कुटुंबाशी त्यांचा तीन पिढ्यांपासून अतूट आणि जिव्हाळ्याचा संबंध राहिला आहे. पहिल्या पिढीत माझे वडील जमात सेन यांच्यासोबत, दुसऱ्या पिढीत माझे मोठे बंधू शंभू सेन यांच्यासोबत आणि तिसऱ्या पिढीत आम्ही काका-पुतण्या, दिलीप सेन आणि समीर सेन यांच्यासोबत त्यांनी खूप काम केलं. आमच्या कारकिर्दीतील पहिला चित्रपट ‘सुरमा भोपाली’पासूनच त्यांनी आम्हाला आपले आशीर्वाद दिले. आमच्या आयुष्यातील पहिले गाणेही त्यांच्या स्वरांतच मेहबूब स्टुडिओमध्ये ध्वनिमुद्रित झाले. त्यानंतर ‘अंधेर गर्दी’, ‘जुल्म की हुकूमत’, ‘जुल्मी’ अशा अनेक चित्रपटांत त्यांनी आमच्यासोबत काम केलं. शंभराहून अधिक गाणी त्यांनी आमच्यासोबत गायली. त्या नेहमी मोठ्या बहिणीसारख्या, आईसारख्या आणि मैत्रिणीसारख्या आमच्यावर प्रेम करत राहिल्या, आम्हाला मार्गदर्शन करत राहिल्या.


गाण्यांच्या रेकॉर्डिंगदरम्यान अनेकदा असंही घडायचं की, आम्ही एखादं गाणं रेकॉर्ड केल्यानंतर त्या स्वतःच म्हणायच्या, “दिलीप, समीर, तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं गाणं करून घेतलं, आता एकदा माझ्या शैलीतही ऐका.” आणि मग त्या आपल्या खास शैलीत ते गाणं सादर करत असत. त्यांचा तो सुरेलपणा, तो आत्मीय भाव आजही आमच्या स्मरणात ताजाच आहे. इतक्या प्रेमळ, सुरेल आणि साक्षात सरस्वतीस्वरूप अशा या महान कलाकाराचा आपल्या भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात तोड नाही. ईश्वर त्यांच्या पवित्र आत्म्यास शांती देवो, त्यांना सद्गती प्राप्त होवो. त्यांच्या कुटुंबियांना आणि असंख्य चाहत्यांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो, हीच प्रार्थना.ॐ शांती."

