दिवंगत आशा भोसले यांच्या नावाने 'स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले संगीत जीवन गौरव पुरस्कार'; राज्य सरकारची घोषणा
दिवंगत आशा भोसले यांच्या नावाने स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले संगीत जीवन गौरव पुरस्कार घोषणा करण्यात आली. मंत्री आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत या पुरस्काराची घोषणा केली.
Published : July 2, 2026 at 8:06 PM IST|
Updated : July 2, 2026 at 8:12 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्रातील संगीत क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि उल्लेखनीय कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 'स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले संगीत जीवन गौरव पुरस्कार' सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानपरिषदेत केली. गायन आणि संगीत क्षेत्रात प्रदीर्घ, सातत्यपूर्ण आणि उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या कलाकारांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे.
शेलार यांनी सांगितलं की, स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांच्या नावाने सुरू होणारा हा पुरस्कार राज्यातील संगीत क्षेत्रासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा ठरेल. या पुरस्काराचं स्वरूप 10 लाख रुपये रोख, शाल, सन्मानचिन्ह आणि मानपत्र असं असणार आहे. तसंच पुरस्कारासाठी पात्र व्यक्तींची निवड करण्यासाठी गायन आणि संगीत क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेली निवड समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
या पुरस्कारासाठी अशा व्यक्तींची निवड केली जाईल ज्यांनी संगीत क्षेत्रात अनेक वर्षे सातत्याने कार्य करत आपल्या योगदानाची वेगळी छाप उमटवली आहे. चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भावगीत, लोकसंगीत किंवा इतर कोणत्याही संगीत प्रकारात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कलाकारांचा या पुरस्कारासाठी विचार केला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, हा पुरस्कार दरवर्षी स्वरसम्राज्ञी आशा भोसले यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या संगीत वारशाला अभिवादन करण्याबरोबरच नव्या पिढीला प्रेरणा देण्याचाही उद्देश या उपक्रमामागे असल्याचं सरकारचं मत आहे.
आशा भोसले यांनी सात दशकांहून अधिक काळ हिंदी, मराठीसह विविध भारतीय आणि परदेशी भाषांमध्ये हजारो गाणी गायली आहेत. शास्त्रीय संगीतापासून चित्रपट संगीत, गझल, भावगीत, भक्तिगीते आणि पॉप संगीतापर्यंत अनेक प्रकारांमध्ये त्यांनी आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गायकीची छाप उमटवली आहे. त्यांच्या या अतुलनीय योगदानाचा गौरव म्हणून राज्य सरकारनं त्यांच्या नावानं हा जीवन गौरव पुरस्कार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संगीत क्षेत्रात आयुष्यभर समर्पित कार्य करणाऱ्या कलाकारांना योग्य सन्मान मिळणार असून, महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि संगीत परंपरेला नवे बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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