आशा भोसले ! जिद्द आणि प्रतिभेच्या जोरावर गाजवली अनेक दशके, जाणून घ्या कारकीर्द
केवळ एक आवाजच नव्हे, तर आता त्या एक 'संस्था' बनल्यात. जिद्द, नवनिर्मिती, कलात्मकतेचे एक चिरंतन प्रतीक ज्यांचा प्रभाव संगीतकार, श्रोत्यांच्या अनेक पिढ्यांना आजही प्रेरणा देतोय.
Published : April 12, 2026 at 3:25 PM IST
मुंबई- बॉलिवूडच्या सुप्रसिद्ध पार्श्वगायिका आशा भोसले यांचं निधन झालंय. 12 एप्रिल रोजी वयाच्या 92 व्या वर्षी ब्रीच कँडी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. प्रकृती अचानक खालावल्यामुळं 11 एप्रिल रोजी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, नशिबाचे काही वेगळेच मनसुबे होते. दरम्यान, त्यांची नात जनाई हिने त्यांच्या मृत्यूचं नेमकं कारण आणि त्यांच्या आजाराविषयीची सविस्तर माहिती उघड केली. त्यांना छातीचा संसर्ग (Chest Infection) झाला होता, ज्याचे पर्यवसान पुढे 'मल्टी ऑर्गन फेल्युअर'मध्ये (शरीरातील अनेक अवयव निकामी होण्यात) झालं. गेल्या सात दशकांहून अधिक काळ भारतीय संगीताला आकार देणाऱ्या त्यांच्या असाधारण प्रवासाकडे पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधलं गेलंय. 1943मध्ये बालकलाकार म्हणून केलेल्या पदार्पणापासून ते जगात सर्वाधिक गाणी रेकॉर्ड करणारी कलाकार बनण्यापर्यंतचा प्रवास करताना आशा भोसले यांनी अनेक विक्रम मोडीत काढलेत. त्यांनी पार्श्वगायनाच्या क्षेत्रात नवीन मापदंड प्रस्थापित केलेत. केवळ एक आवाजच नव्हे, तर आता त्या एक 'संस्था' बनल्यात. जिद्द, नवनिर्मिती आणि कलात्मकतेचे एक चिरंतन प्रतीक ज्यांचा प्रभाव संगीतकार आणि श्रोत्यांच्या अनेक पिढ्यांना आजही प्रेरणा देत आहे.
संगीत प्रकारांमध्ये सहजपणे स्वतःला जुळवून घेण्याची क्षमता : आशा भोसले या भारतातील सर्वात गौरवशाली पार्श्वगायिकांपैकी एक आहेत; त्यांचे अष्टपैलुत्व, भारदस्त आवाज आणि विविध संगीत प्रकारांमध्ये सहजपणे स्वतःला जुळवून घेण्याची क्षमता यासाठी त्या विशेषत्वाने ओळखल्या जातात. आशा भोसले यांचा जन्म 8 सप्टेंबर 1933 रोजी महाराष्ट्रातील सांगली येथे एका मराठी कुटुंबात झाला. त्या सुप्रसिद्ध मंगेशकर कुटुंबाचा एक भाग आहेत; ज्या कुटुंबाने गेल्या अनेक दशकांपासून भारतीय संगीताच्या विश्वाला समृद्ध केलंय. त्यांचे वडील दीनानाथ मंगेशकर हे एक प्रख्यात गायक आणि अभिनेते होते, ज्यांनी आशा भोसलेंना अगदी लहान वयातच शास्त्रीय संगीताची ओळख करून दिली.
अवघ्या 10 वर्षांच्या असतानाच आशा भोसलेंनी एका मराठी चित्रपटासाठी गाणं गायलं : बालकलाकार म्हणून त्यांनी काही चित्रपटांमध्ये काम केलं असलं तरी आपली थोरली बहीण लता मंगेशकर यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पार्श्वगायनाचे क्षेत्र निवडणे त्यांच्यासाठी अत्यंत अभिमानाचे होते. 1942 मध्ये त्यांच्या आयुष्यात एक दुर्दैवी प्रसंग घडला; जेव्हा त्यांचे वडील अचानक निवर्तले. या घटनेमुळे कुटुंबाला पुणे सोडून मुंबईला स्थलांतरित व्हावे लागले आणि नव्याने आपले जीवन उभे करावे लागले. अवघ्या 10 वर्षांच्या असतानाच आशा भोसलेंनी एका मराठी चित्रपटासाठी गाणे गायले आणि येथूनच त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात झाली. त्यांची सुरुवातीची वर्षे संघर्षाने भरलेली होती; कारण त्या काळात त्यांची थोरली बहीण लता मंगेशकर यांची लोकप्रियता आणि मागणी प्रचंड होती, ज्यामुळे आशा भोसलेंची सतत त्यांच्याशी तुलना केली जात असे.
प्रारंभिक जीवन आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी : आशा भोसलेंची कारकीर्द आठ दशकांहून अधिक काळापर्यंत विस्तारलेली आहे. या काळात त्यांनी अनेक भाषांमध्ये हजारो गाणी रेकॉर्ड केलीत, ज्यामुळे त्या 'जगात सर्वाधिक गाणी रेकॉर्ड करणाऱ्या कलाकारांपैकी एक' बनल्यात. भारदस्त गझला आणि शास्त्रीय रचनांपासून ते उत्साहवर्धक कॅबरे गाणी आणि रोमँटिक गीतांपर्यंत आशा भोसले यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि संगीतावर आपली एक अमीट छाप उमटवली आहे. आशा भोसले यांचा जन्म 8 सप्टेंबर 1933 रोजी महाराष्ट्रातील सांगली येथे सुप्रसिद्ध मंगेशकर कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकार आणि नाट्य अभिनेते होते, ज्याचा त्यांच्या संगीतमय जडणघडणीवर खोलवर प्रभाव पडला. त्या महान गायिका लता मंगेशकर यांची धाकट्या भगिनी आहेत आणि आपल्या भावंडांसोबत त्या संगीत आणि सादरीकरणाच्या वातावरणात वाढल्यात.
आशा भोसले यांचे वैयक्तिक आयुष्य : आशा भोसले यांनी वयाच्या 16 व्या वर्षी गणपतराव भोसले यांच्याशी विवाह केला, परंतु त्यांच्या वैवाहिक जीवनात अनेक अडचणी आल्या आणि त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यामुळे त्यांच्यावर तीन मुलांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी आली, ज्यात त्यांची मुलगी वर्षा हिचं 2012 मधील दुःखद निधन झालंय, तिच्या मृत्यूचा त्यांच्यावर खूप मोठा परिणाम झाला आणि त्यांचा धाकटा मुलगा हेमंत 2015 मध्ये कर्करोगाने मृत्युमुखी पडला. 1980 मध्ये त्यांनी प्रसिद्ध संगीतकार आर. डी. बर्मन यांच्याशी विवाह केला, ज्यांच्यासोबत 1994 मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत त्यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक असे दोन्ही प्रकारचे नाते होते. वैधव्य आणि कौटुंबिक दुःखांसारख्या वैयक्तिक अडचणींना तोंड देऊनही आशा खंबीर राहिल्या आणि त्यांनी आपले सादरीकरण सुरू ठेवत पिढ्यानपिढ्यांना प्रेरणा दिलीय. आज त्यांची आठवण केवळ त्यांच्या अतुलनीय संगीत वारशासाठीच नव्हे, तर यश आणि आव्हाने या दोन्हींनी भरलेल्या आयुष्यातून मार्गक्रमण करण्याच्या त्यांच्या सामर्थ्यासाठीही केली जाते.
आशा भोसले यांचे पहिले गाणे कोणते? : आशा भोसले यांनी वयाच्या अवघ्या 10 व्या वर्षी 1943 मध्ये 'माझं बाळ' या मराठी चित्रपटातून गायन क्षेत्रात पदार्पण केले, जिथे त्यांनी 'चला चला नव बाळा' हे गाणे गायले. येथूनच त्यांच्या गौरवशाली कारकिर्दीची सुरुवात झाली, जी पुढे आठ दशकांहून अधिक काळ चालली आणि ज्यात विविध भाषांमधील हजारो गाण्यांचा समावेश होता.
कारकिर्दीची सुरुवात आणि महत्त्वाचे टप्पे : आशा भोसले यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात 1943 मध्ये झाली, जेव्हा त्यांनी वयाच्या 10 व्या वर्षी 'माझं बाळ' या मराठी चित्रपटासाठी 'चला चला नव बाळा' हे गाणे गायले. सुरुवातीच्या काळात हिंदी पार्श्वगायन क्षेत्रात प्रवेश करताना त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला, अनेकदा त्या त्यांच्या मोठी बहीण लता मंगेशकर यांच्या छायेत राहिल्या. 1957 मध्ये ओ. पी. नय्यर यांनी संगीतबद्ध केलेल्या 'नया दौर' चित्रपटातील 'उडे जब जब झुल्फे तेरी' या गाण्यामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली, ज्यामुळे त्या बॉलिवूडमधील एक प्रमुख गायिका म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.
आर. डी. बर्मन यांच्यासोबत त्यांची एक अविस्मरणीय भागीदारी : 1960च्या दशकात नय्यर यांच्यासोबतच्या त्यांच्या सहकार्यामुळे त्या ओळखल्या जाऊ लागल्या आणि त्यांनी दिलेल्या स्टायलिश आणि जोशपूर्ण गाण्यांमुळे त्या इतरांपेक्षा वेगळी ठरल्या. 1970 च्या दशकात आर. डी. बर्मन यांच्यासोबत त्यांची एक अविस्मरणीय भागीदारी झाली, ज्यातून 'पिया तू अब तो आजा' आणि 'दम मारो दम' सारखी अजरामर गाणी निर्माण झाली, ज्यातून त्यांची अष्टपैलुता आणि धाडस दिसून आले. पुढील दशकांमध्ये त्यांनी गझल, पॉप आणि प्रादेशिक संगीतातही विस्तार केला आणि विविध संगीत प्रकार आणि पिढ्यांमध्ये जुळवून घेण्याची आपली क्षमता सिद्ध केलीय. त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये अनेक फिल्मफेअर आणि राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकणे, 2000 साली दादासाहेब फाळके पुरस्कार आणि 2008 साली पद्मविभूषण पुरस्कार मिळवणे यांचा समावेश आहे. आपल्या 7 दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 20 हून अधिक भारतीय आणि परदेशी भाषांमध्ये 12 हजारांहून अधिक गाणी रेकॉर्ड केलीत. आपल्या अष्टपैलुत्वासाठी प्रसिद्ध असलेल्या त्यांनी हिंदी, मराठी, बंगाली, तमीळ, तेलुगू आणि इंग्रजी भाषांमध्ये गाणी गायलीत. सर्वाधिक गाणी रेकॉर्ड करणारी कलाकार म्हणून त्यांच्या नावावर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे आणि त्यांनी नावीन्य, दीर्घायुष्य आणि अतुलनीय अष्टपैलुत्वाचा वारसा मागे ठेवलाय.
आशा भोसले यांची प्रसिद्ध गाणी : आशा भोसले या भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित पार्श्वगायिकांपैकी एक आहेत; त्यांची कारकीर्द आठ दशकांहून अधिक काळापर्यंत विस्तारलेली आहे. त्यांच्या सर्वात प्रसिद्ध गाण्यांमध्ये "चुरा लिया है तुमने जो दिल को," "दम मारो दम," "पिया तू अब तो आजा," "झुमका गिरा रे," आणि "इन आँखों की मस्ती" यांसारख्या कालातीत बॉलिवूड क्लासिकचा समावेश होतो. ही गाणी रोमँटिक (प्रेमगीते), उत्साहवर्धक आणि भावपूर्ण अशा विविध संगीत प्रकारांमधील त्यांची अष्टपैलुत्व दर्शवतात आणि "इंडिपॉपची राणी" (Queen of Indipop) म्हणून त्यांचा वारसा अधिकच दृढ करतात. एका क्षणी आशा भोसले यांनी गृहिणी म्हणून साधे जीवन जगण्यासाठी पार्श्वगायन सोडण्याचा गंभीरपणे विचार केला. त्यांच्या पतीने तिला पुढे चालू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले, या निर्णयाने शेवटी भारतीय संगीताचा मार्ग बदलला.
परदेशात 'आशा’ नावाची रेस्टॉरंटची साखळी : आशा भोसले दुबई, अबुधाबी, दोहा, बहरीन आणि कुवेत येथे “आशा’ नावाची रेस्टॉरंटची साखळी चालवतात, हे फार कमी लोकांना माहिती आहे. ही रेस्टॉरंट्स त्यांच्या वैयक्तिक पाककृतींनी प्रेरित भारतीय पाककृती देतात. किशोर कुमार आणि मोहम्मद रफी यांच्यासोबतची त्यांची युगलगीते अनेकांना आठवत असली तरी त्यांनी अलका याज्ञिक, कविता कृष्णमूर्ती यांसारख्या तरुण गायकांसोबतही गाणी रेकॉर्ड केलीत आणि सोनू निगम आणि श्रेया घोषाल यांच्यासोबतच्या गाण्यांमध्येही योगदान दिलंय हे विविध युगांमध्ये टिकून राहण्याचे एक दुर्मीळ उदाहरण आहे. क्रोनोस क्वार्टेटसोबतच्या त्यांच्या सहयोगासाठी (यू हॅव स्टोलन माय हार्ट: साँग्स फ्रॉम आर.डी. बर्मन्स बॉलिवूड) त्यांना ग्रॅमी नामांकन मिळाले होते, ही वस्तुस्थिती त्यांच्या बॉलीवूडमधील प्रसिद्धीमुळे अनेकदा झाकोळली गेली.
आशा भोसले पुरस्कारांची यादी : पुरस्कारांची ही प्रभावी यादी भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित पार्श्वगायिकांपैकी एक असलेल्या आशा भोसले यांच्या असाधारण कारकिर्दीवर प्रकाश टाकते. अनेक दशकांमध्ये फिल्मफेअर, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, बीएफजेए पुरस्कार आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांनी त्यांना सन्मानित केलंय. 1960 च्या दशकात 'वक्त' आणि 'तिसरी कसम' यांसारख्या चित्रपटांमधील पार्श्वगायनासाठी मिळालेल्या सुरुवातीच्या पुरस्कारांपासून ते 2000 आणि 2010 च्या दशकात पद्मविभूषण आणि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारांसारख्या जीवनगौरव सन्मानांपर्यंत त्यांच्या कार्याचा विस्तार आहे.
प्रमुख कामे आणि उपलब्धी:
- गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड (2011) : सर्वाधिक स्टुडिओ रेकॉर्डिंग (1947 पासून 20 पेक्षा जास्त भारतीय भाषांमध्ये 11,000 गाणी).
- राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार : सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिका (उमराव जान) साठी दोनदा विजेते.
- फिल्मफेअर पुरस्कार : सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिकेसाठी सात आणि जीवनगौरव पुरस्कारासह नऊ विजेते.
- दादासाहेब फाळके पुरस्कार (2000) : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वोच्च सन्मान.
- पद्मविभूषण (2008) : भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार.
- ग्रॅमी नामांकने : दोन नामांकने; ज्यामध्ये 'You’ve Stolen My Heart' या अल्बमसाठी 'सर्वोत्कृष्ट समकालीन जागतिक संगीत अल्बम' (Best Contemporary World Music Album) या श्रेणीचा समावेश आहे. त्यांनी चित्रपट संगीत, कव्वाली, गझल, लोकसंगीत, भजन, पॉप, शास्त्रीय संगीत आणि अगदी रवींद्र संगीतावरही प्रभुत्व मिळवलंय.
- प्रभाव : आपल्या अष्टपैलुत्वामुळे आणि धाडसामुळे त्यांनी पार्श्वगायकांच्या अनेक पिढ्यांना प्रेरित केलंय.
- दीर्घकालीन कारकीर्द : 1943 पासून त्यांची कारकीर्द कार्यरत आहे. आठ दशकांहून अधिक काळ पसरलेल्या त्यांच्या कारकिर्दीमुळे त्या भारतीय संगीताची एक सांस्कृतिक प्रतिमा (Cultural Icon) बनल्यात.
समाजकार्य आणि वारसा :
- वंचित मुलांसाठी आधार : आशा भोसले अशा उपक्रमांशी जोडल्या गेल्यात, जे वंचित पार्श्वभूमीतून आलेल्या मुलांना शिक्षण आणि आरोग्यसेवा पुरवतात.
- संगीत शिष्यवृत्ती : त्यांनी तरुण संगीतकारांसाठी शिष्यवृत्तींना आर्थिक मदत केलीय, ज्यामुळे पार्श्वगायकांच्या (Playback Singers) पुढच्या पिढीला प्रोत्साहन मिळालंय.
- आरोग्य क्षेत्रातील योगदान : रुग्णालये आणि वैद्यकीय मदत निधीसाठी विशेषतः संकटाच्या काळात देणग्या देण्यासाठी त्या ओळखल्या जातात.
- सामुदायिक सहभाग : 'आशाज' (Asha’s) या तिच्या रेस्टॉरंट साखळीद्वारे (दुबई, अबुधाबी, दोहा, बहरीन, कुवेत येथे स्थित), त्यांनी स्थानिक धर्मादाय संस्था आणि सांस्कृतिक उपक्रमांना पाठिंबा दिलाय.
लोकप्रिय ठरलेली काही उल्लेखनीय तेलुगू गाणी: आशा भोसले यांनी अनेक अविस्मरणीय तेलुगू गाणीही गायली आहेत, तरीही त्या प्रामुख्याने त्यांच्या हिंदी पार्श्वगायन कारकिर्दीसाठी ओळखल्या जातात. त्यांची तेलुगू गाणी अनेकदा आर. डी. बर्मन आणि इतर अशा संगीतकारांसोबतच्या सहयोगातून समोर आली, ज्यांनी विविध भाषांमध्ये काम केले होते.
दिग्गज गायिका आशा भोसले यांच्यावरील प्रमुख पुस्तके : 'Asha Bhosle: A Musical Biography' (राजू भरतन, 2016) आणि 'Swarswamini Asha' (2024) ही पुस्तके त्यांच्या कारकिर्दीचा, लता मंगेशकर यांच्याशी असलेल्या स्पर्धेचा आणि संगीतकारांशी असलेल्या भागीदारीचा वेध घेतात. तसेच नुकतेच प्रकाशित झालेले मराठी चरित्र 'Swarswamini Asha' (2024) हे दुर्मीळ छायाचित्रांसह त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याचा प्रवास मांडते.
हेही वाचाः
