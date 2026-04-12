सुरांची ‘सम्राज्ञी’ आशा भोसले यांचं निधन; जावेद अख्तर, सायरा बानो, रझा मुराद यांच्यासह दिग्गजांनी वाहिली श्रद्धांजली

आशा भोसले यांचं वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने संगीत सृष्टीचा एक सुवर्णकाळ संपला असून मनोरंजन विश्वातून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली जात आहे.

Published : April 12, 2026 at 3:57 PM IST

Updated : April 12, 2026 at 4:20 PM IST

मुंबई : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी (दि.12) निधन झालं. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. भारतरत्न आणि 'गानसम्राज्ञी' लता मंगेशकर यांची लहान बहीण असलेल्या आशा भोसले यांना हिंदी सिनेसृष्टीची अष्टपैलू गायिका म्हणून ओळखलं जायचं. शनिवारी (11 एप्रिल) त्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आल्यानंतर ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्या निधनानंतर मनोरंजन सृष्टीतील कलाकारांनी प्रतिक्रिया देत आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

आशा भोसले यांच्या आवाजाची रेंज अद्भुत होती : "आमच्या कुटुंबाचे आशा भोसले आणि लताजी यांच्याशी घनिष्ठ नातं होतं. पूर्वीच्या काळी ऑर्केस्ट्रा संगीत वाजवत असताना आणि गाण म्हणत असताना मायक्रोफोनच्या सहाय्यानं सर्व रेकॉर्डिंग थेट (लाईव्ह) केलं जायचं. यावेळी आशाजी मला नेहमी आत बोलावून आपल्या हावभावांनी गाणं कसं गायचं? याबद्दल मार्गदर्शन करायच्या. त्यांच्या आजारपणापूर्वी मला त्यांच्याशी बोलता आलं, यासाठी मी कृतज्ञ आहे. त्यांच्या आवाजाची रेंज अद्भुत होती. आशा भोसले नेहमीच स्नेह आणि आदर दाखवायच्या. त्या आणि लताजी माझ्या आजी, शमशाद बेगम यांचा खूप आदर करत असत. अशी माणसं दुर्मिळ असतात. आम्ही त्यांना नेहमीच स्मरणात ठेवू. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो," अशा भावनिक शब्दात ज्येष्ठ अभिनेत्री सायरा बानो यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

आता पंचमजी आणि तुमची पुन्हा भेट होईल : "आशा भोसलेजी, तुमच्या आत्म्यास शांती लाभो. तिथं कोणतंही युद्ध नाही, कोणतीही वेदना नाही, फक्त संगीत आणि तुम्ही. आता पंचमजी आणि तुमची पुन्हा भेट होईल. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्या आम्हाला सोडून गेल्या, पण त्यांनी मागं सोडलेला वारसा अतुलनीय आहे. धाडसी, खंबीर आणि अष्टपैलू गायिका म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांची गाणी आपल्यासोबत कायम राहतील. आम्ही सर्वजण त्यांच्यावर खूप प्रेम करतो. त्यांच्या आठवणी अगणित आहेत. आशा भोसले यांचं वर्णन शब्दांत करणं अशक्य आहे. हे दुःख सहन करण्याची शक्ती त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळो," अशा शब्दात पार्श्वगायिका उषा उत्थुप यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

त्या घटनेनंतर आशा भोसले यांनी आयुष्यात खूप काही करून दाखवलं : "आशा भोसले यांच्यासारखा आवाज कधीच ऐकू आला नाही. मी लहानपणापासून त्यांची गाणी ऐकत आलो आहे. ओ. पी. नय्यर आणि पंचम दा यांच्यासोबतची त्यांची गाणी हे सगळं अविस्मरणीय आहे. त्यांच्या आवाजातील सहजता, खेळकरपणा आणि मखमलीपणाची बरोबरी कोणीही करू शकलं नाही. पंचम दा यांच्या निधनानंतर आशा भोसले पूर्णपणे खचल्या होत्या. परंतु, या दु:खातून त्यांनी स्वत:ला सावरलं आणि आयुष्यात खूप काही करून दाखवलं. त्या शिस्तप्रिय होत्या. त्यांनी अनादर किंवा बेशिस्तपणा कधीही सहन केला नाही. आशा भोसले यांनी 92 वर्षांच्या आयुष्यात असंख्य आठवणी आणि एक अमूल्य वारसा मागं ठेवला आहे. जोपर्यंत हे जग अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत त्यांचा सुमधुर आवाज आपल्या कानांत घुमत राही," अशा भावनिक शब्दात ज्येष्ठ अभिनेते रझा मुराद यांनी आशा भोसले यांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली.

आशा भोसले यांचा आवाज कधीही विसरला जाणार नाही : "आशा भोसले यांचं निधन ही एक मोठी हानी आहे. त्यांचा सुमधुर, शिस्तबद्ध आणि अद्वितीय आवाज कधीही विसरला जाणार नाही. मी लहानपणापासून त्यांची गाणी ऐकत आलो आहे आणि त्यांनी नेहमीच माझ्यावर कौतुक आणि प्रेमाचा वर्षाव केला आहे," असं सांगत ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी श्रद्धांजली आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.

आपण सर्वजण त्यांना स्मरणात ठेवू : "आशाताईंनी माझ्या 'जीवलगा' या चित्रपटात गाणं गायलं होतं. मी त्यांची गाणी ऐकत बसायचो. त्या आता आपल्यात नाहीत, पण त्यांच्या आठवणी आणि त्यांचं संगीत आपल्यासोबत कायम राहील. आपण सर्वजण त्यांना स्मरणात ठेवू. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो," असं सांगत अभिनेते, निर्माते आणि दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

आवाज कायम जिवंत राहिल : "आशा भोसले या देशासाठी एक अनमोल ठेवा होत्या. लताजी आणि आशाजी यांच्यासारख्या महान व्यक्ती दुर्मिळ असतात. ती शारीरिकरित्या आपल्यात नसली तरी, त्यांचा आत्मा आणि त्यांचा आवाज कायम जिवंत राहिल. त्यांचं संगीत, त्यांचा विनोद आणि त्यांची शिस्त येणाऱ्या पिढ्यांना प्रेरणा देत राहील. त्या प्रत्येक परिस्थितीत खंबीर राहिल्या आणि त्यांनी आपल्या देशवासियांना आयुष्यभराचा अनमोल ठेवा दिला. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो, अशी आम्ही प्रार्थना करतो," अशी भावना व्यक्त करत पार्श्वगायक कैलाश खेर यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.

त्या शेवटपर्यंत सक्रिय राहिल्या : "आम्ही आशा भोसले यांची गाणी ऐकत मोठे झालो. मला त्यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली हे माझं भाग्य होतं. त्यांनी माझ्या 'सत्ता' आणि 'कॉर्पोरेट' या चित्रपटांमध्ये गाणी गायली. त्यांच्या जादुई आवाजानं अनेक दशकं संगीतप्रेमींची मनं जिंकली. आजही त्यांची गाणी सर्वत्र अगदी डिस्कोमध्येही ऐकू येतात, हीच त्यांची महानता आहे. त्या शेवटपर्यंत सक्रिय राहिल्या. त्यांची ऊर्जा अविश्वसनीय होती. आशा भोसले यांना माझी मनःपूर्वक श्रद्धांजली, असं म्हणत निर्माता, दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.

... हे त्यांचं मोठं वैशिष्ट्य होतं : "आशा भोसले याच्यासोबतची भेट अनेकदा हलक्याफुलक्या गप्पांनी सुरू व्हायची. पण कधीकधी त्या गप्पा अधिक गंभीर वळण घ्यायच्या. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची दोन वैशिष्ट्ये होती. एक म्हणजे परिपूर्ण आत्मविश्वास आणि दुसरी नेहमी शिकण्याची तीव्र इच्छा. या दोन गुणांचं मिश्रण हेच त्यांचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य होतं. मला आठवतं, एकदा नुसरत फतेह अली खान साहेब भारतात आले होते. त्यावेळी एका अवघड चालीवर काम सुरू होतं. आशाजींनी ती अवघड चाल इतक्या गांभीर्यानं आणि एकाग्रतेनं गायली की सगळेच थक्क झाले. त्यांच्या आवाजानं ते आव्हान पेललं. त्या क्षणी त्यांच्या चेहऱ्यावर आम्हाला एकाग्रता आणि उत्कटता दिसली. हीच त्यांची प्रतिभा होती. त्यांचा आत्मविश्वास आणि शिकण्याची तहान होती म्हणूनच त्यांचे संगीत आणि त्यांच्या आठवणी कायम जिवंत राहतील," अशा आठवणींना उजाळा देत गीतकार जावेद अख्तर यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.

आशा भोसले यांचं निधन हा एक मोठा धक्का : "मला आशा भोसले यांनी गायलेल्या एका गाण्याची ओळ आठवते, 'आबका गम जो इस दिल में दिन-रात अगर होगा...' मला त्यांच्या आवाजातील आध्यात्मिकता ऐकण्याची आणि अनुभवण्याची संधी मिळाली. त्यांचं निधन हा एक मोठा धक्का आहे. आम्ही सर्वजण त्यांना कायम स्मरणात ठेवू," अशा शब्दात पार्श्वगायक शब्बीर कुमार यांनी आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली.

त्यांनी प्रत्येकाला आपल्या कलेनं समृद्ध केलं : "जवळपास 30 वर्षांपूर्वी, जेव्हा मी 'जरा सा झूम लूं मैं' हे गाणं गायलं होतं. तेव्हा आशाजी गंमतीनं म्हणाल्या होत्या, 'ना रे ना रे ना' आणि ती आठवण आजही ताजी आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आशाजींनी संगीतकार, गीतकार आणि सहकारी गायक अशा सर्वांना नेहमीच काहीतरी दिलं. त्या खरोखरच एक साक्षात अवतार होत्या. ज्यांनी आपल्या कलेनं प्रत्येकाला समृद्ध केलं. प्रत्येक कलाकाराचं एक युग असतं, आणि आशाजींचं युग नेहमीच स्मरणात राहील. त्यांचं निधन ही एक मोठी हानी आहे," अशी भावना पार्श्वगायक अभिजीत भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केली.

त्या अत्यंत मायाळू आणि प्रेमळ व्यक्ती होत्या : "आशा भोसले यांचं निधन ही एक मोठी हानी आहे. त्या खऱ्या अर्थानं एक सुमधुर गायिका होत्या. चित्रपटसृष्टीच्या सुरुवातीपासूनच त्यांच्या गाण्यांनी सर्वांना मंत्रमुग्ध केले होते. मलाही त्यांच्या गाण्यांमध्ये अभिनय करण्याचं भाग्य लाभलं होतं. 'सीता गीता', 'सत्ते पे सत्ता' आणि 'खुशबू' यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या गाण्यांनी माझ्या अभिनयाला अधिकच प्रभावी बनवलं. त्यांचा आवाज प्रत्येक प्रकारच्या भावनांना साजेसा होता. प्रेमळ, उत्साही आणि शास्त्रीय. वाढत्या वयातही त्या तरुण पात्रांसाठी गात राहिल्या. अशी बहुआयामी प्रतिभा इतर कोणत्याही गायकामध्ये नाही. त्या एक अत्यंत मायाळू आणि प्रेमळ व्यक्ती होत्या. त्यांनी मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. आम्ही सर्वजण त्यांना कायम स्मरणात ठेवू, अशा शब्दात ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी आशा भोसले यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.

