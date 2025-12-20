'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'साठी आर्यन खानला सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शकाचा पुरस्कार
शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला त्याच्या 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'साठी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 10:43 AM IST
मुंबई - हिंदी चित्रपटसृष्टीतला 'किंग' अर्थात शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यानं चित्रपटसृष्टीत आपलं पहिलं पाऊल ठेवलं. आर्यननं पहिला प्रोजेक्ट 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'चं दिग्दर्शन केलं. ही सीरीज अनेकांना आवडली. या सीरीजची कहाणी खूप वेगळी असून यातील स्टार्सनं देखील धमाकेदार अभिनय केला. आर्यन खाननं 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'साठी खूप मेहनत घेतली होती. त्याचा या सीरीजसाठी खूप कौतुक देखील झालं. आता अनेकजण या सीरीजच्या दुसऱ्या भागाची देखील वाट पाहात आहेत. अलीकडेच आर्यनला या सीरीजसाठी सर्वोत्कृष्ट पदार्पण दिग्दर्शकाचा पुरस्कार देण्यात आला. आर्यनचा पहिला हा पुरस्कार आहे.
आर्यन खानला पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं : हा पुरस्कार मिळाल्यानंतर तो खूप खुश झाला. त्यानं आपला पुरस्कार हा त्याच्या आई गौरी खान यांना समर्पित केला. आता त्याला पदार्पणाच्या सीरीजसाठी पुरस्कार मिळाल्यानंतर अनेकजण त्याचं सोशल मीडियावर अभिनंदन करत आहेत. दरम्यान आर्यन खाननं 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'च्या दुसऱ्या भागाबद्दल देखील संकेत दिले आहेत. अद्याप दुसऱ्या भागाबद्दल अधिक माहिती समोर आलेली नाही. मात्र यावर देखील आर्यन लवकरच काम सुरू करेल अशी अपेक्षा आता केली जात आहे. आर्यननं हा पुरस्कार स्वीकारताना म्हटलं, "सर्वांना शुभ संध्याकाळ. सर्वप्रथम, मी माझ्या कलाकारांचे, टीमचे आणि नेटफ्लिक्सचे आभार मानतो की, त्यांनी पहिल्यांदाच दिग्दर्शकावर इतका विश्वास ठेवला आणि माझ्याबरोबर इतक्या प्रेमानं, कठोर परिश्रमानं आणि उत्साहानं काम केलं. हा माझा पहिला पुरस्कार आहे आणि मला आशा आहे की, मला आणखी बरेच पुरस्कार मिळेल, कारण माझ्या वडिलांप्रमाणेच मलाही पुरस्कार आवडतात. हा पुरस्कार त्यांच्यासाठी नाही. हा पुरस्कार माझ्या आईसाठी आहे, कारण माझी आई मला नेहमी लवकर झोपायला जाण्यास सांगते, लोकांच्या चेष्टा करू नकोस आणि कधीही अपशब्द वापरू नकोस... आणि आज मला या सर्व गोष्टींसाठी हा पुरस्कार मिळाला. माझ्या आईला जगातील सर्वात आनंदी महिला बनवल्याबद्दल धन्यवाद आणि मला माहित आहे की, आज मी घरी गेल्यावर मला थोडे कमी फटकारलं जाईल."
'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' सीरीजमधील कलाकार : 'द बॅड्स ऑफ बॉलिवूड'बद्दल सांगायचं झालं तर, या सीरीजमध्ये लक्ष्य लालवानी, सहेर बंबा, राघव जुयाल, बॉबी देओल, रजत बेदी, गौतमी कपूर, मनोज पाहवा,अर्शद वारसी, मनीष चौधरी, आणि मोना सिंग हे कलाकार आहेत. ही सीरीज खूप धमाकेदार आहे. या सीरीजमध्ये कॅमिओ रणवीर सिंग, करण जोहर, इमरान हाश्मी, शाहरुख खान, आमिर खान, राजकुमार राव, अर्जुन कपूर यांनी केले आहेत.
