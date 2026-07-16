ॲक्शन, भावनिक प्रसंग आणि नाट्यमय घडामोडी दर्शविणाऱ्या 'आर्यभट्ट का झिरो'चा टीझर प्रदर्शित!
अभिनेता हिमांश कोहली स्टारर आगामी चित्रपट 'आर्यभट्ट का झिरो'चा टीझर प्रदर्शित झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 5:26 PM IST
हैदराबाद : 'यारियां' फेम अभिनेता हिमांश कोहलीच्या आगामी 'आर्यभट्ट का झिरो' या चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित टीझर प्रदर्शित झाला आहे. अवघ्या 1 मिनिटे 10 सेकंदांच्या या टीझरमधून प्रेमभंग, वारंवार येणारे अपयश, कुटुंबाच्या अपेक्षा आणि समाजाच्या टोमण्यांशी झुंज देणाऱ्या एका तरुणाचा भावनिक प्रवास उलगडण्यात आला आहे. आयुष्यात सर्वांत जास्त हवी असलेली 'मान-सन्मानाची ओळख' मिळवण्यासाठी त्याचा सुरू असलेला संघर्ष या टीझरमध्ये प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे.
'आर्यभट्ट का झिरो'चा टीझर प्रदर्शित : टीझरची सुरुवात एका वृत्तवाहिनीवरील बातमीनं होते. "प्रेमभंग झाल्यानंतर अनेक जण दारूच्या आहारी जातात, अतिरेकी बनतात किंवा गुन्हेगार होतात, मात्र एका प्रेमभंग झालेल्या तरुणानं आयएएस अधिकारी होण्याचा मार्ग निवडला, असे वृत्तनिवेदक सांगतो. ही बातमी पाहिल्यानंतर हिमांश कोहली साकारत असलेले पात्र आपल्या आई-वडिलांसमोर आयएएस अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी होण्याची इच्छा व्यक्त करते. मात्र त्याला वडिलांकडून कानाखाली बसते आणि त्यानंतर त्याच्या संघर्षमय प्रवासाची सुरुवात होते.
यानंतर ज्येष्ठ अभिनेता रवी किशन त्यांच्या खास शैलीत विनोदी, पण विचार करायला लावणारे संवाद सादर करताना दिसतात. "प्रेयसीच्या लग्नात जेवणारा माणूस आयुष्यात कधी उपाशी राहत नाही, कारण त्याला लाज उरत नाही," हा त्यांचा संवाद लक्षवेधी ठरतो. पुढं "जे घडते ते चांगल्यासाठीच घडते," असे ते म्हणतात. त्यावर हिमांशचे पात्र निरागसपणे, "माझ्या आयुष्यात तर काहीच चांगलं घडत नाही," असे उत्तर देते. या संवादातून नायकाची मानसिक अवस्था प्रभावीपणे समोर येते.
25 वर्षीय मध्यमवर्गीय तरुणाची कहाणी : टीझरमध्ये ॲक्शन, भावनिक प्रसंग आणि नाट्यमय घडामोडींचीही झलक पाहायला मिळते. शेवटी "गरीबासारखं आयुष्य खूप जगलो... आता मला सन्मान हवा आहे," असा निर्धार व्यक्त करणारा नायक प्रेक्षकांच्या मनाला भिडतो. 'दिल फर्जी' या मधुर गीताच्या पार्श्वसंगीतामुळं टीझरचा भावनिक प्रभाव अधिक गडद झाला आहे. चित्रपटात हिमांश कोहली 'ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव' उर्फ 'बग्गू' ही भूमिका साकारत आहे. समाजाच्या नजरेत अपयशी ठरलेल्या 25 वर्षीय मध्यमवर्गीय तरुणाचा हा प्रवास असून, सततच्या संकटांमधून तो आत्मविश्वास, जिद्द आणि आशेच्या जोरावर स्वतःची नवी ओळख निर्माण करतो. एका सामान्य तरुणाचा असामान्य व्यक्तिमत्त्वापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास हीच चित्रपटाची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.
हिमांश कोहलीनं व्यक्त केल्या भावना : आपल्या भूमिकेविषयी बोलताना हिमांश कोहली म्हणाला, "आजच्या 'जनरेशन झेड'मधील प्रत्येक तरुणाला हे पात्र स्वतःशी जोडून घेता येईल. अनेकदा त्याच्या चुकीशिवायही परिस्थिती त्याच्याविरुद्ध जाते. मात्र एक क्षण असा येतो, जेव्हा तो हार न मानता पुढे जाण्याचा निर्णय घेतो. प्रेम, अपयश, दुर्दैव आणि संघर्षांनी भरलेल्या या प्रवासात त्याची जिद्द आणि चिकाटीच त्याची खरी ताकद ठरते."
चित्रपट कधी होणार रिलीज ? : या चित्रपटात हिमांश कोहलीसह सोनल सहगल, दर्शना बॅनिक, नरेश वोहरा, अलका अमीन आणि नीरज सूद यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. अभिनेत्री शिल्पा शिंदे विशेष भूमिकेत झळकणार आहे. न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट, राधिका जी फिल्म्स आणि सुनील सिहाग गोरा फिल्म्स यांच्या बॅनरखाली, ए२आर फिल्म्सच्या सहकार्यानं या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. बिरेन्द्र भगत, रवी एस. गुप्ता, संजय नागपाल आणि शेओ बालक सिंह हे चित्रपटाचे निर्माते असून, सुनील सिहाग, त्रिलोकीनाथ प्रसाद, स्वर्गीय कुलदीप भंडारी, आकांक्षा राहुल शर्मा आणि रीता गाडगे हे सहनिर्माते आहेत. कमल चंद्र दिग्दर्शित 'आर्यभट्ट का झिरो' हा चित्रपट 7 ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे.