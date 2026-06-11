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वीर दास दिग्दर्शित ‘बारा नंबर’ चित्रपटात झळकणार 'हे' स्टार्स...

अरुणोदय सिंग, अतुल कुलकर्णी आणि श्रिया पिळगावकर वीर दासच्या दिग्दर्शनाखालील निर्मित होत असलेल्या ‘बारा नंबर’मध्ये दिसणार आहे.

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वीर दास (Photo - ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 2:21 PM IST

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हैदराबाद : अभिनेता, विनोदवीर आणि चित्रपट निर्माता वीर दासनं त्याच्या आगामी 'बारा नंबर' या दिग्दर्शित चित्रपटातील कलाकारांची घोषणा केली आहे. या चित्रपटात अरुणोदय सिंग, अतुल कुलकर्णी, श्रिया पिळगावकर, शीबा चड्ढा, एहसास चन्ना, निहारिका लायरा दत्त, सुहेल नायर, पूजा स्वरूप आणि नवीन कौशिक हे कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारणार आहेत. कलाकारांच्या निवडीबद्दल बोलताना वीर दासनं सांगितलं की "ज्यांच्या कामाची मी अनेक वर्षांपासून प्रशंसा करत आलो आहे, अशा कलाकारांना एकत्र आणल्यामुळं हा प्रोजेक्ट विशेष रोमांचक ठरला आहे. शीबा, अतुल, अरुणोदय, श्रिया, एहसास, निहारिका, सुहेल आणि नवीन हे सर्वजण चित्रपटात एक वेगळी ऊर्जा, बुद्धिमत्ता आणि अस्सलपणा घेऊन येईल."

वीर दास आगामी चित्रपट 'बारा नंबर' : 'बारा नंबर' हा 'फाउंड-फुटेज' (found-footage) प्रकारातील सायकोलॉजिकल हॉरर आणि मानसिक भीतीवर आधारित चित्रपट असणार आहे. यानंतर वीरनं या चित्रपटाबाबत पुढं सांगितलं "जेव्हा प्रेक्षकांना प्रत्येक क्षण खरा वाटत असतो, तेव्हाच हॉरर चित्रपट अधिक प्रभावी ठरते. आम्ही जेव्हा या चित्रपटाचं लेखन सुरू केलं होतं, तेव्हा जी कल्पना केली होती, त्यापेक्षाही अधिक उंचीवर या कलाकारांच्या समूहानं चित्रपटाला नेऊन ठेवलंय." या चित्रपटाची घोषणा 2 एप्रिल रोजी करण्यात आली. 'बारा नंबर' या आगामी प्रोजेक्टद्वारे वीर दास आणि कवी शास्त्री पुन्हा एकदा एकत्र काम करणार असून, ही जोडी या चित्रपटाचे सह-दिग्दर्शन करत आहे. दरम्यान वीरच्या चाहत्यांना या चित्रपटाबाबत खूप अपेक्षा आहेत.

'बारा नंबर' चित्रपटाची स्टार कास्ट : 'बारा नंबर' या चित्रपटाची शूटिंग जूनमध्ये सुरू होत आहे. या चित्रपटाचं शूटिंग पहिल्यांदा मुंबईत नियोजित करण्यात आलं आहे. या चित्रपटातील वीर दासही एका महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. दरम्यान वीरचा दिग्दर्शक म्हणून पहिलाच चित्रपट 'हॅपी पटेल: खतरनाक जासूस' हा होता. या चित्रपटाची निर्मिती 'आमिर खान प्रॉडक्शन्स' अंतर्गत करण्यात आली होती. 'हॅपी पटेल: खतरनाक जासूस' चित्रपटामध्ये वीर दाससह मिथिला पालकर, मोना सिंग, सृष्टी तावडे आणि शारिब हाश्मी या स्टार्सनं महत्वाच्या भूमिका केल्या होता. तसेच या चित्रपटामध्ये 'कट्टी बट्टी'नंतर इमरान खाननं बऱ्याच काळानंतर रुपेरी पडद्यावर पुनरागमन केलं होतं. 'हॅपी पटेल: खतरनाक जासूस'ची कहाणी 'हॅपी पटेल' या पात्राभोवती फिरते. त्याला MI7' या गुप्तहेर संस्थेत सामील होण्याची इच्छा असून तो भारतीय वंशाचा असून त्याला एका मिशनवर, भारतात पाठविण्यात येते.

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