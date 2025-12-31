अगस्त्य नंदा स्टारर 'इक्कीस' चित्रपट पाहून हुतात्मा अरुण खेत्रपाल यांचे भाऊ झाले भावूक, व्हिडिओ व्हायरल...
अगस्त्य नंदा अभिनीत 'इक्कीस' चित्रपट पाहिल्यानंतर अरुण खेत्रपाल यांचे भाऊ भावूक झाले. आता त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मुंबई : श्रीराम राघवन यांच्या 'इक्कीस' हा चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 1 जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटामध्ये अमिताभ बच्चनचा नातू अगस्त्य नंदा प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. चित्रपटामध्ये तो परमवीर चक्र मिळवणारे सर्वात तरुण प्राप्तकर्ता सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांची भूमिका साकारणार आहे. याशिवाय चित्रपटामध्ये दिवंगत दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र हे देखील दिसणार आहे. यामध्ये ते अगस्त्य नंदाचं पात्र अरुण खेत्रपाल यांच्या वडिलांची भूमिका साकारणार आहे. आता हा चित्रपट त्यांचा शेवटचा असणार आहे. दरम्यान 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात 21व्या वर्षी हुतात्मा झालेल्या अरुण खेत्रपाल यांचा भाऊ मुकेश खेत्रपाल यांना 'इक्कीस' हा चित्रपट दाखविण्यात आला. हा चित्रपट पाहून ते खूप भावूक झाले. त्यांना आपले अश्रू आवरता आले नाहीत.
'इक्कीस' पाहून अरुण खेत्रपाल यांचे भाऊ भावूक : मुकेश खेत्रपाल यांनी जवळ बसलेल्या अगस्त्य नंदाला त्यावेळी मीठी मारली आणि त्याचे खूप कौतुक केलं. याशिवाय त्यांनी दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांच्याशी देखील या चित्रपटाबद्दल संवाद साधला. आता पीव्हीआर सिनेमाजनं त्याच्या सोशल मीडिया पेजवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये मुकेश खेत्रपाल हे खाली बसतात आणि म्हणतात, "माझी तक्रार अशी आहे की तू मला रडवलेस. तू माझ्या मनात असलेल्या काही गोष्टींना जिवंत केल्यास आणि मी त्या पडद्यावर एक-एक करून उलगडताना पाहत असताना, मी खूप भावनिक झालो आणि मला रडू आवरत आले नाही." यानंतर त्यांनी पुढं म्हटलं, "आता मी चित्रपट पाहिला आहे, मला वाटते की, तो ट्रेलरपेक्षा 10 वेळा, 20 वेळा, कदाचित 100 पटीनं चांगला आहे. हे आश्चर्यकारक आहे." याशिवाय यावेळी मुकेश खेत्रपाल यांनी अगस्त्यचं कौतुक करत म्हटलं, "तू जो कोणी असशील, तू नेहमीच अरुण राहशील. ते कोणीही तुझ्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. शाब्बास."
अरुण खेत्रपाल कोण होते? : सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल हे भारतीय सैन्यात एक तरुण अधिकारी आणि टँक कमांडर होते. त्यांनी 1971च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात शत्रूच्या अनेक टँक नष्ट केल्या होत्या. ज्यावेळी त्यांना वीरगती प्राप्त झाली त्यावेळी ते फक्त 21 वर्षांचे होते. युद्धादरम्यान ते हुतात्मा झाले. त्यांना मरणोत्तर परमवीर चक्रानं सन्मानित करण्यात आलंय.
