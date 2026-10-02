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अर्जुन रामपालनं आपल्या दिवंगत आईला वाढदिवसानिमित्त वाहिली श्रदांजली...

अर्जुन रामपालनं आपल्या दिवंगत आईच्या वाढदिवसानिमित्त एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यानं त्याच्या आईबरोबरचे सुंदर फोटो शेअर करून तिला श्रदांजली वाहिली आहे.

Arjun Rampal paid tribute to his late mother
अर्जुन रामपालनं दिवंगत आईला वाहिली श्रदांजली (Photo IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 11:06 AM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता अर्जुन रामपालनं सोशल मीडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर करत आपली दिवंगत आई ग्वेन रामपाल यांची त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आठवण काढली. इन्स्टाग्रामवर आईला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहताना अर्जुननं लिहिलं,'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आई, आजही आम्ही सर्वजण तुझा हा दिवस साजरा करतो. मला तुझी खूप आठवण येते, कारण तुझ्यासारखे दुसरे कोणीही नाही. मला माहित आहे की, तू नेहमी माझ्यासोबत आहेस.' या संदेशाद्वारे अभिनेत्यानं आपल्या आईची प्रेमानं आठवण काढली आणि ती आपल्यात नसली तरीही आपल्याला तिचे अस्तित्व जाणवत असल्याचे त्यानं सांगितले आहे. अर्जुननं आपल्या आईसोबतचे जुने फोटो असलेला एक कोलाजही शेअर केला. या फोटोंमध्ये अभिनेता आईच्या खांद्यावर हात ठेवून तिच्यासोबत फोटोसाठी पोझ देताना आणि कॅमेऱ्यासमोर हसताना दिसत आहे.

ग्वेन रामपाल यांचं निधन : दरम्यान अभिनेत्याची आई ग्वेन रामपाल यांचं 27 ऑक्टोबर 2018 रोजी मुंबईत निधन झालं. त्या दीर्घकाळापासून स्तनाच्या कर्करोगाशी (ब्रेस्ट कॅन्सर) झुंज देत होत्या आणि हा आजार नंतर शरीराच्या इतर भागांतही पसरला होता. ग्वेन या शाळेत शिक्षिका होत्या आणि आपल्या मुलासोबत त्यांचं अत्यंत जवळचं नातं होतं. अर्जुननं अनेकदा सोशल मीडियावर पोस्ट्सद्वारे आपल्या आईला श्रद्धांजली वाहत असतो. तो वारंवार त्यांच्या एकत्र घालवलेल्या वेळेचे खास फोटो आणि आठवणी शेअर करत असतो.

अर्जुन रामपालचा आगामी चित्रपट : कामाच्या आघाडीवर सांगायचं झालं तर, अर्जुन रामपाल लवकरच 'ऑपरेशन गंगा' या आगामी चित्रपटात दिसणार आहे. यामध्ये तो मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल यांच्याबरोबर काम करत आहे. अलीकडेच अर्जुननं सोशल मीडियावर मोहनलाल यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव शेअर केला. ही संधी मिळणे हा सन्मान असल्याचं सांगत, त्यानं मोहनलाल यांच्यासोबत काम करणे हा एक प्रेरणादायी अनुभव असल्याचं सांगितलं होतं. अभिनेत्यानं इन्स्टाग्रामवर मल्याळम स्टारसोबतचे काही फोटो शेअर केले आणि त्यांचे कौतुक केले होते. त्यानं लिहिल होतं, 'सर, तुमच्यासोबत स्क्रीन शेअर करण्याचा मान मिळणे हा खूप मोठा सन्मान आहे. हा अनुभव प्रेरणादायी ठरला आहे. अत्यंत प्रतिभावान आणि गुणवान मोहनलाल . धन्यवाद.' तसेच अर्जुन हा सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असतो. तो आपल्या कुटुंबाबरोबरचे फोटो नेहमीच चाहत्यांबरोबर शेअर करत असतो.

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