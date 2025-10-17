'राईज अँड फॉल' शोचा विजेता ठरला अर्जुन बिजलानी, ट्रॉफीसह २८ लाख रुपयांची बक्षीस रक्कमही केली नावावर...
'राईज अँड फॉल' ट्रॉफीसह, अर्जुन बिजलानीनं २८ लाख रुपयांची बक्षीस रक्कमही जिंकली आहे. आता त्यानं हा शो जिंकल्यानंतर आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 1:25 PM IST
मुंबई : लोकप्रिय टीव्ही अभिनेता अर्जुन बिजलानीच्या रूपात अश्नीर ग्रोव्हरला ब्लॉकबस्टर शो 'राईज अँड फॉल सीझन १'चा पहिला विजेता सापडला आहे. अनेक टीव्ही सेलिब्रिटींनी या शोमध्ये प्रवेश केला होता, मात्र अर्जुन बिजलानीनं या सर्वांना मागे टाकून ट्रॉफी जिंकली आहे. आता अर्जुन बिजलानीचे चमकदार ट्रॉफी हातात घेतल्याचं फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. आरुष भोला पहिला उपविजेता ठरली आहे, तर अरबाज पटेल दुसरा उपविजेता ठरला. 'राईज अँड फॉल' ट्रॉफीबरोबर अर्जुनला २८ लाख रुपयांची बक्षीस रक्कमही मिळाली आहे.
अंतिम फेरी कुठे पाहायची? : अर्जुननं 'राईज अँड फॉल ट्रॉफी'ची पहिली झलक प्रेक्षकांना आणि शोमधील पापाराझींना दिली. अभिनेत्यानं त्याच्या विजयाचं श्रेय त्याची पत्नी नेहा स्वामीला दिलंय. त्यानं त्याच्या पत्नीवर प्रेमाचा वर्षाव करत म्हटलं, "मला आत्ताच घरी जायचे आहे, अंथरुणावर झोपायचे आहे आणि माझ्या मुलाला मीठी मारायची आहे." दरम्यान १७ ऑक्टोंबर रोजी हा शो आज प्रसारित होणार आहे. 'राईज अँड फॉल सीझन १'चा शेवट आज Amazon MX Player वर पाहता येईल. हा शो अश्नीर ग्रोव्हर होस्ट करत आहे. अंतिम फेरीत स्पर्धकांच्या रणनीती, नाट्य आणि भावनांचा समावेश असणार आहे. अरबाज पटेल, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित, आरुष भोला आणि आकृती नेगी ट्रॉफीच्या शर्यतीत होते. आता हा शो अर्जुन बिजलानी जिंकल्यानंतर त्याचे चाहते देखील खुश झाले आहेत. अनेकजण अभिनेत्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहे. तसेच शोपूर्वी अनेक टीव्ही कलाकारांनी अर्जुन बिजलानीला शो जिंकण्यासाठी पाठिंबा दिला होता.
Congratulations and celebrations … Trophy is home .. so so so happy nobody but him deserved it, solo play, with mind n heart, real person, with dignity n respect … love u #ArjunBijlani u changes the idea of how captive shows r played n won pic.twitter.com/5ClcZsAASx— ArjunBijlaniFC (@ArjunBijlaniFC) October 17, 2025
Keep going guys we r almost thr #ArjunBijlani https://t.co/1sPNlGfQ8F— ArjunBijlaniFC (@ArjunBijlaniFC) October 16, 2025
'राइज अँड फॉल'ची संकल्पना काय होती? : पेंटहाऊसमध्ये राहणारे श्रीमंत शासक आणि तळघरात राहणारे संघर्ष करणारे कामगार यांच्यात एक लढाई होती. कामगारांना पैसे कमविण्यासाठी आणि पेंटहाऊसवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कामे पूर्ण करावी लागणार होती. दरम्यान, शासकांना प्राथमिक काम त्यांची सत्ता टिकवून ठेवणे हेही या गेममध्ये दाखविण्यात आलं आहेत.