अर्जुन बिजलानी कार अपघातातून बचावला, टीमनं केली पुष्टी...
अर्जुन बिजलानी कार अपघातातून सुखरूप बचावला आहे. तो सुरक्षित असल्याची माहिती त्यांच्या टीमनं दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 5:30 PM IST
मुंबई : टीव्ही अभिनेता अर्जुन बिजलानीचा नुकताच मुंबईत कार अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. 'मिले जब हम तुम' या मालिकेतील हा अभिनेता त्याच्या आगामी 'चुंबक' या प्रोजेक्टच्या प्रमोशनवरून परतत असताना ही घटना घडली. अर्जुनच्या टीमनं चाहत्यांना आश्वस्त केले आहे की, काळजी करण्यासारखे काहीही नाही आणि तो सुरक्षित आहे. एका निवेदनात त्याच्या टीमनं म्हटलं आहे की, 'अर्जुन या प्रोजेक्टच्या प्रमोशनचा भाग म्हणून एका शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी बाहेर पडला होता. शूटिंगवरून परतत असताना त्याच्या कारचा अपघात झाला. सुदैवानं, अर्जुन सुरक्षित आहे आणि कारमधील इतर लोकही सुरक्षित आहेत. कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही आणि अभिनेता ठीक आहे."
अर्जुन बिजलानीचा झाला कार अपघात : "या घटनेमुळं काहीशी चिंता निर्माण झाली होती, परंतु सुदैवानं यात सहभागी असलेले सर्वजण सुरक्षित आहेत. अर्जुन 'चुंबक'च्या नेटफ्लिक्सवरील प्रदर्शनासाठी उत्सुक आहे," असे निवेदनात म्हटलंय. दरम्यान, अर्जुन त्याच्या 'चुंबक' या शोच्या पुढील प्रमोशनसाठीही उत्सुक आहे. या नेटफ्लिक्स या शोमध्ये नीना गुप्ता, हेली शाह, देवेन भोजानी, मानसी पारेख, सुमित व्यास, संदीप धर, सुमित राघवन, अनंत व्ही. जोशी, अमायरा दस्तूर, डेलनाझ इराणी आणि अतुल कुमार यांच्याही भूमिका आहेत.
अर्जुन बिजलानीबद्दल : दरम्यान, टीव्ही अभिनेता अर्जुन बिजलानीबद्दल सांगायचं झालं तर, तो चर्चेत आला होता, जेव्हा त्यानं त्याची जवळची मैत्रीण मौनी रॉय आणि त्याचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मौनी आणि तिचा पती सूरज नांबियार यांच्यातील घटस्फोट आणि त्यानंतर मुंबईत अर्जुनबरोबर तिची झालेली डिनर भेट यामुळे त्यांच्यातील 'डेटिंग'च्या अफवांना उधाण आलं होतं. या अफवांवर प्रतिक्रिया देताना अर्जुननं हे वृत्त फेटाळून लावले आणि म्हटलं की, मित्रांसोबतच्या सामान्य डिनरला रोमँटिक वळण का दिले जात आहे. अर्जुन बिजलानी यांनी गेल्या काही वर्षांत टेलिव्हिजन आणि रिअॅलिटी शोमधील सहभागातून आपला मोठा चाहतावर्ग निर्माण केला आहे. दरम्यान 2013मध्ये त्यांन नेहा स्वामीशी विवाह केला आणि 2015मध्ये या जोडप्याच्या आयुष्यात मुलगा अयानचं आगमन झालं.