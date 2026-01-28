ETV Bharat / entertainment

सलमान खानबरोबर अरिजीत सिंगचे शेवटचे गाणे असेल, 'भाईजान'साठी गायली गेली 'ही' चार गाणी...

अरिजीत सिंग आता त्याच्या पार्श्वगायन कारकीर्दीमधून निरोप घेत असल्याचं समोर आलं आहे. आता असे म्हटले जात आहे की, त्यांचे शेवटचे पार्श्वगायन 'बॅटल ऑफ गलवान'साठी असेल.

Arijit singh And Salman khan
अरिजीत सिंग आणि सलमान खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज गायक अरिजीत सिंगनं 27 जानेवारीच्या रात्री त्याच्या चाहत्यांना मोठा धक्का दिला. त्यानं आपल्या काल रात्रीच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, पार्श्वगायनाला निरोप देत असल्याचं सांगितलं. अरिजीत सिंगनं लिहिलं की, त्यांची पार्श्वगायन कारकीर्द अद्भुत राहिली आहे आणि आता त्यांचा प्रवास येथेच संपतो. अरिजीत सिंगन बॉलिवूडमधील काही सर्वात दु:खद आणि रोमँटिक गाणी गायली आहेत. देशभरातील लोकांवर त्यानं आपल्या आवाजानं जादू केली आहे. दरम्यान सलमान खानशी झालेल्या वादानंतरही, अरिजीत सिंगनं अनेक वर्ष त्याच्यासाठी गाणे गायले नाहीत. मात्र अरिजीत आणि 'भाईजान'चा वाद हा मिटला. यानंतर त्यानं सलमान खान स्टारर 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातील गाणं गायलं याशिवाय 'बिग बॉस' शोदरम्यान सलमाननं देखील अरिजीतचं कौतुक केलं होतं.

सलमान खानसाठी गायलेली गाणी : अलीकडेच प्रदर्शित झालेलं अरिजीत सिंगनं गायलेले आणि हिमेश रेशमियानं संगीतबद्ध केलेलं 'मातृभूमी' हे गाणे प्रचंड हिट ठरलं. जेव्हाही सलमान खान आणि अरिजीत सिंग एकत्र येतात, तेव्हा त्यांचे गाणे लोकांच्या प्लेलिस्टमध्ये लगेचच स्थान मिळवते. गेल्या काही वर्षांत, या जोडीनं उत्साही हृदयस्पर्शी रोमँटिक गाणी दिली आहेत. आता या जोडीनं पुन्हा एकदा शक्तिशाली देशभक्तीपर गीत सादर केले आहे. 'बॅटल ऑफ गलवान' चित्रपटातील देशभक्तीपर गाणे 'मातृभूमी' हे भावनिक आणि प्रभावाली आहे. या गाण्यात अरिजीत सिंगबरोबर श्रेया घोषाल यांनीही आवाज दिला आहे. 'बॅटल ऑफ गलवान' या चित्रपटामध्ये सलमान हा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

'लेके प्रभु का नाम' : सर्वात हिट गाण्यांपैकी एक म्हणजे 'टायगर 3' मधील 'लेके प्रभु का नाम' हे गाणे आहे. सलमान खानच्या स्टायलिश आणि आकर्षक शैलीमधील गाणं प्रेक्षकांना खूप पसंत पडले. हे गाणं आकर्षक धून आणि उत्साही संगीतामुळं खूप गाजले होते. या गाण्यामध्ये कतरिना कैफनं सुंदर डान्स केला होता.

रुआं : अरिजित सिंगनं सलमान खानच्या आणखी एका गाण्यासाठी आपला सुंदर आवाज दिला आहे. त्यानं 'रुआं' हे गाणं अतिशय सुंदरपणे गायलं आहे. हे गाणं भावनिक आणि रोमँटिक आहे. 'रुआं' गाणं प्रेम आणि वियोगाच्या भावनांना सुंदरपणे टिपते. सलमानच्या चाहत्यांना हे गाणं देखील खूप विशेष वाटलं होतं.

हम आपके बिना : 'सिकंदर' चित्रपटातील 'हम आपके बिना' हे रोमँटिक गाणे, जे भावना आणि तळमळीने भरलेले आहे आणि पुन्हा एकदा सलमान खान आणि अरिजित सिंगच्या जोडीनं प्रेक्षकांवर या गाण्याद्वारे जादू केली. हे गाणं साऊथ अभिनेत्री रश्मिका मंदान्ना आणि सलमान खानवर चित्रित करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा :

अरिजीत सिंगनं पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेतल्याची केली घोषणा, पोस्ट व्हायरल...

'तेरे इश्क में' चित्रपटातील टायटल ट्रॅक रिलीज, पाहा व्हिडिओ...

'बिग बॉस १९'मध्ये अरिजित सिंगच्या भांडणावर सलमान खाननं सोडले मौन, दिग्दर्शक एआर मुरुगदासवरही साधला निशाणा

TAGGED:

ARIJIT SINGH
ARIJIT PLAY BACK SINGING RETIREMENT
LAST SONG MAATRUBHUMI
अरिजीत सिंग
ARIJIT SINGH NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.