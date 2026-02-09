निवृत्तीच्या घोषणेनंतर बॉलिवूड गायक अरिजीत सिंगनं अनुष्का शंकरबरोबर केलं स्टेजवर सादरीकरण
प्रसिद्ध बॉलिवूड गायक अरिजीत सिंगनं कोलकाता येथे अनुष्का शंकबरोबर एकत्र सादरीकरण केलंय. आता त्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 9, 2026 at 10:37 AM IST
मुंबई : प्रसिद्ध बॉलिवूड गायक अरिजीत सिंगनं अलीकडेच एक पोस्ट शेअर केली होती की, तो आता चित्रपटसृष्टीत पार्श्वगायन करणार नाही, यानंतर त्याचे चाहते खूप निराश झाले आहेत. तो निवृत्ती घेण्यासाठी बऱ्याच दिवासांपासून विचार करत होता. दरम्यान, निवृत्तीनंतर काही दिवसांतच, गायकानं स्टेजवर भव्य पुनरागमन केलंय. त्यानं रविवारी रात्री कोलकातामध्ये एक स्टेजवर प्रदर्शन केलं. त्यानं नेताजी इनडोअर स्टेडियममध्ये सितारवादक अनुष्का शंकरबरोबर लाईव्ह परफॉर्म केला, ज्यामुळं गायकाचे चाहते खूप आनंदी झाले आहेत.अरिजीत सिंगनं अनुष्का शंकरच्या 'चॅप्टर टूर 2026'मध्ये पाहुणे कलाकार म्हणून सहभाग घेतला. अनुष्कानं गायकाला स्टेजवर आमंत्रित केल्यानंतर संपूर्ण सभागृह टाळ्यांचा कडकडाट झाला. कोलकाता कार्यक्रमाचे व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
अरिजीत सिंगनं व्यक्त केल्या भावना : स्टेजवर पोहोचल्यानंतर अरिजीतनं त्याच्या चाहत्याशी संवाद करताना हसत हसत सांगितलं की, "मी खूप घाबरलो आहे. मला आमंत्रित केल्याबद्दल धन्यवाद." आता या व्हिडिओंवर अनेकजण आनंद व्यक्त करत आहेत. अरिजीत सिंगनं अनुष्का शंकर आणि तबला वादक बिक्रम घोष यांच्यासह ‘माया भोरा राती' सादर केले. ‘माया भोरा राती' ही मूळ बंगाली रचना आहे, जी लक्ष्मी शंकर यांनी गायली होती. याला सितार वादक पंडित रवि शंकर यांनी संगीतबद्ध केलं होतं. अरिजीत सिंगच्या सादरीकरणानं प्रेक्षक खूप खुश झाले होते. त्यानंतर अरिजीतनं अनुष्का शर्माबरोबर 'ट्रेसेस ऑफ यू'चे ड्यूएट वर्जन सादर केले, जे मूळ गाणे अनुष्का शर्मा आणि नोरा जोन्स यांचे आहे. दरम्यान या सादरीकरणाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
Arijit Singh 👑 Kolkota Live with Anoushka Shankar ❤️ pic.twitter.com/vkbylfWlza— closed account🫂 (@ASFAN_MAKKAR) February 8, 2026
अरिजीत सिंगनं अनुष्का शंकरच्या घरी दिली भेट : या सादरीकरणानंतर, अरिजीत सिंगनं उघड केलं की, तो अलीकडेच अनुष्का शंकरच्या घरी गेला होता, यावेळी त्यानं एका नवीन धूनवर सहकार्य केलं. या खुलाशामुळं त्याचे तेथे उपस्थित असलेले चाहते आनंदित झाले होते. आता हे दोन्ही कलाकार एकत्र काहीतरी विशेष निर्माण करेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. 27 जानेवारी रोजी अरिजीत सिंगनं एक पोस्ट शेअर करून प्लेबॅक सिंगिंगमधून निवृत्ती घेण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या या निर्णयामुळं अनेकांना मोठा धक्का बसला होता. काहींनी त्यांच्या या निर्णयाचे समर्थन केले तर काहीजण नाखूश होते. आता अरिजीत सिंग हा स्टेजवर सादरीकरण आणि स्वत:च्या अल्बम निर्मित करेल.
