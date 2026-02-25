निवृत्तीनंतर अरिजीत सिंगनं भावनिक पोस्ट केली शेअर, लिहिलं 'जग खूप क्रूर आहे'
यावर्षी आणि कदाचित पुढच्या वर्षी अनेक अपूर्ण गाणी रिलीज होणार अशी पुष्टी गायक अरिजीत सिंगनं केली आहे. त्यानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
हैदराबाद : निवृत्तीच्या घोषणेनंतर अरिजित सिंगचे चाहते आश्चर्यचकित झाले होते. आता गायकानं स्पष्ट केलं आहे की, येत्या काही महिन्यांत त्यांची गाणी का रिलीज होत राहतील. अरिजित पार्श्वगायक म्हणून कोणत्याही नवीन प्रोजेक्टमध्ये काम करणार नाही. या बातमीनं लाखो चाहत्यांना धक्का बसला होता. अनेकजण खूप भावनिक झाले होते. त्याच्या येणाऱ्या गाण्यांचे काय होईल याबद्दल अनेकांना काळजी वाटत होती. आता, अरिजीतनं यावर स्पष्टीकरण दिलंय. गेल्या मंगळवारी, अरिजीतनं त्याच्या एक्सवर चाहत्यांना उद्देशून एक लांब संदेश पोस्ट केली. त्यानं यामध्ये स्पष्ट केलं की, जरी त्यानं नवीन प्रोजेक्ट घेणे थांबवले असले तरी, त्याच्याकडे अजूनही अनेक अपूर्ण गाणी आहेत. त्यानं लिहिलं, 'हा संदेश फक्त त्यांच्यासाठी आहे, जे माझे ऐकतात... जर तुम्ही माझे चाहते नसाल, तर कृपया हे वाचू नका आणि उजवीकडे स्वाइप करा. ही एक नम्र विनंती आहे. नमस्कार प्रियजनांनो! मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो की मी तुम्हा सर्वांवर प्रेम करतो. या क्रूर जगात तुमच्या दयाळूपणाबद्दल खूप खूप धन्यवाद. जरी मी नवीन प्रोजेक्ट घेणे थांबवले असले तरी, तुम्हाला माहिती आहे की, माझ्याकडे अपूर्ण गाण्यांची एक मोठी यादी आहे. मला अजूनही बरेच काही पूर्ण करायचे आहे.'
हा संदेश फक्त माझ्या श्रोत्यांसाठी : त्यानं पुढं लिहिलं, 'अनेक गाणी अपूर्ण आहेत, म्हणून ती पूर्ण होईपर्यंत रिलीज होत राहतील. कदाचित संपूर्ण वर्षासाठी, कदाचित पुढच्या वर्षीही. गायकानं चाहत्यांना त्यांच्या निर्णयावर वाद घालू नका अशी विनंतीही केली. लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात वेळ वाया घालवू नका, तुम्ही असे किती वेळा कराल?' त्यांनी चाहत्यांना शांत राहण्याचा आणि त्यांच्या जीवनावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देऊन त्यांचा संदेश संपवला.
Hello, Happy new year to all. I want to thank you all for giving me so much of love all these years as listeners. I am happy to announce that I am not gonna be taking any new assignments as a playback vocalist from now on. I am calling it off. It was a wonderful journey.— WhoamI (@Atmojoarjalojo) January 27, 2026
अरिजीत सिंगला आमिर खाननं केली होती विनंती : दरम्यान अरिजीतनं नवीन वर्षाच्या संदेशात निवृत्तीची घोषणा करत लिहिलं होतं, 'आतापासून, मी पार्श्वगायक म्हणून कोणतेही नवीन काम स्वीकारणार नाही. मी हा व्यवसाय सोडत आहे. हा एक अद्भुत प्रवास होता.' त्यानं सांगितलं की, त्याच्या निर्णयामागे फक्त एकच कारण नव्हते. त्यानं पुढं स्पष्ट केलं, 'अनेक कारणे आहेत... मी खूप दिवसांपासून हे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेवटी मी धाडस जमवले आहे. मला खूप सहज कंटाळा येतो. तर गोष्ट अशी आहे की, मला कंटाळा आला. तसेच मला जगण्यासाठी दुसऱ्या प्रकारचे संगीत करावे लागेल. नवीन गायक उदयास येत आहेत आणि त्यांना प्रेरणा मिळत आहे, हे पाहून मला आनंद होत आहे. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, मी संगीत बनवणे थांबवणार नाही.' दरम्यान आमिर खानला त्याच्या निर्णयाची बातमी कळल्यावर, तो अरिजीतला भेटण्यासाठी त्याच्या मुर्शिदाबाद येथील घरी गेला. 'एक दिन' चित्रपटातील पडद्यामागील व्हिडिओमध्ये आमिर 'असे करू नकोस मित्रा, आमचे काय होईल भाऊ?' असे म्हणत असल्याचे आणि हिंदी चित्रपटांसाठी गाणे गायन करणे सोडू नये असे आवाहन करताना तो दिसला.
