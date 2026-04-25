'या' गाण्यामुळं अरिजित सिंगचं चमकलं नशीब, पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेतल्यानंतरही जगाला करतोय मोहित...
अरिजित सिंगचा 25 एप्रिल रोजी वाढदिवस आहे. या प्रसंगी त्यांच्याबद्दल आम्ही काही विशेष गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 11:11 AM IST
मुंबई - अरिजित सिंग 25 एप्रिल रोजी आपला 39वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यानं आपल्या आवाजानं चित्रपटसृष्टीत एक वेगळीच ओळख निर्माण केली आहे. तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीला पार्श्वगायनातून निवृत्त घेतल्यानंतर तो खूप चर्चेत होता. तो आता चित्रपटसृष्टीत पार्श्वगायन करणार नाही. तो त्याचं स्वतंत्र संगीत तयार करेल, असं त्यानं सांगितलं होतं. दरम्यान गायकानं स्वतःचे स्वतंत्र संगीत तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे चाहतेही खूप खुश झाले होते. गायकाच्या आवाजामुळं , त्याचा चाहतावर्ग मोठा झाला आहे.
अरिजित सिंगचं रोमँटिक गाणं : अरिजित आपल्या जादुई आवाजानं प्रेक्षकांना मोहित करतो. अरिजितच्या गायनात एक अशी अनोखी भावना आहे, जी मनाला शांत करते. आज आपण या प्रसिद्ध गायकाच्या त्या गाण्याबद्दल बोलणार आहोत, ज्यामुळं त्याला ओळख मिळाली. इमरान हाश्मीवर चित्रित असलेल्या रोमँटिक गाण्यामुळं अरिजित रातोरात स्टार झाला. 'मर्डर 2'मधील 'फिर मोहब्बत' हे गाणं प्रेक्षकांना खूप जास्त आवडलं होतं. या गाण्यामुळं अरिजीतनं चित्रपटसृष्टी एक मजबूत स्थान निर्माण केलं.
अरिजित सिंगच्या आवाजाची जादू : गायकाचे जरी हे पहिले रेकॉर्ड केलेले गाणे नसले तरी, त्यानं या गाण्यामुळं स्वत:ला सिद्ध केलं, यानंतर त्याचा आवाज मोठ्या श्रोतावर्गापर्यंत पोहोचला होता. यानंतर तो भारतातील सर्वात लोकप्रिय पार्श्वगायकांपैकी एक बनला. आताही अरिजित सिंगची आवाजाची जादू जगभरात पसरत आहे. 'अपना बना ले,' 'सनम रे' , 'तू है तो मैं हूँ,' आणि 'माही' यासारखे गाणे प्रेक्षकांना त्यांची खूप आवडतात.तसेच आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना, अरिजितनं 27 जानेवारी 2026 रोजी पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेतली,यानंतर त्याच्या चाहत्यांना धक्का बसला. त्यानं इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे ही माहिती देत जाहीर केलं की, तो यापुढं पार्श्वगायक म्हणून काम करणार नाही. तो आता आपल्या चाहत्यांसाठी स्वतंत्र गाणी संगीतबद्ध करेल.
पार्श्वगायनापूर्वी अरिजित सिंग : गायकाला दोन राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारसह त्याला आठ फिल्मफेअर मिळाले आहेत. 2025मध्ये, कला क्षेत्रातील योगदानाबद्दल त्याला भारताचा चौथा सर्वोच्च नागरी सन्मान, पद्मश्री, प्रदान करण्यात आला. दरम्यान अरिजित सिंगनं 2005मध्ये 'फेम गुरुकुल'या रिॲलिटी टेलिव्हिजन शोम भाग घेतला होता. त्यानंतर त्यानं 'फिर मोहब्बत' या गाण्याद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पार्श्वगायक म्हणून पदार्पण केलं. यापूर्वी त्यानं प्रीतमसारख्या संगीतकारांबरोबर संगीत प्रोग्रामर आणि सहाय्यक म्हणून काम केलं होतं.
