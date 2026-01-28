ETV Bharat / entertainment

अरिजीत सिंगनं पार्श्वगायनातून निवृत्ती घेतल्याची केली घोषणा, पोस्ट व्हायरल...

अरिजीत सिंगनं निवृत्ती घेतल्याची बातमी आता संपूर्ण सोशल मीडियावर पसरत आहे. आता गायकानं हे पाऊल उचलल्यानंतर सोशल मीडियावर खूप चर्चा होत आहे.

Arijit Singh
अरिजीत सिंग (File/PTI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
मुंबई - अभिनेता अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीची बातमी समोर आली आहे. आता या बातमीमुळं त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गायकाच्या या निर्यणयामुळं संपूर्ण संगीत जग हादरले आहे. देशातील सर्वात प्रिय आवाजांपैकी एक असलेल्या अरिजीतचा हा निर्णय आता सर्वांवर भारी पडताना दिसत आहे. सध्या अरिजीतची कारकिर्दी शिखरावर आता त्यानं अचानक असं पाऊल उचलेल्यानंतर त्याचे चाहतेही नाराज झाले आहेत. दरम्यान अरिजीत सिंग हा असा एक कलाकार आहे, की तो बॉलिवूड, ग्लॅमरपासून आणि मुंबईच्या गजबजाटापासून दूर राहात होता. गायकाचा मुंबईत फ्लॅट आहे, पण तो पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे राहत असून त्याचं बालपण येथे गेले आहे. गायकानं बहुतेक चित्रपटांसाठी तेथूनच रेकॉर्डिंग केलंय. आवश्यक असताना तो मुंबईला येत असत. तो त्याचा संपूर्ण वेळा हा त्याच्या कुटुंबाला आणि त्याच्या जवळच्या लोकांना देतो.

अरिजीत सिंगनं घेतली निवृत्ती : अरिजीतला बॉलिवूड पार्ट्या आणि इंडस्ट्रीतील कार्यक्रमामध्येही क्वचितच जात असत. गायकानं आपल्या आवाजानं पूर्ण जगाचं मनोरंजन केलं आहे. त्याची गाणी ही अनेकांना खूप विशेष वाटते. अरिजीत सिंग हा बॉलिवूडमधील अव्वल दर्जाचा गायक असून त्याची लोकप्रियता खूप आहे. त्यानं अनेक चित्रपटांसाठी गाणी गायली आहेत. जवळजवळ 15 वर्षांच्या कारकि‍र्दीत त्यानं हिंदीच नाही तर मराठी, बंगाली, तमिळ आणि इतर अनेक भाषांसाठी 300 हून अधिक चित्रपटांसाठी गाणी गायली आहेत. त्याचा आवाजाचा जादू संपूर्ण जगात पसरला आहे.

अरिजीत सिंगची पोस्ट व्हायरल : दरम्यान अरिजीत सिंगनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'नमस्कार, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. गेल्या काही वर्षांत मला इतके प्रेम देणाऱ्या माझ्या सर्व श्रोत्यांचे मी आभार मानू इच्छितो. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो, की यापुढं मी पार्श्वगायक म्हणून कोणतेही नवीन काम स्वीकारणार नाही. मी ते येथे संपवत आहे. हा एक अद्भुत प्रवास होता." त्याच्या पोस्टवर त्याच्या एका चाहत्यानं लिहिलं, 'सदैव कृतज्ञ, सदैव ऐकण्यास तत्पर.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'मला फक्त तुझ्यासाठी एक ओळ गाायची आहे..... अभी ना जाओ छोड कर के दिल अभी भरा नहीं.' आणखी एकानं लिहिलं, 'सर, तुम्ही स्पॉटिफायवरील नेहमीच सर्वोत्तम गायक आहात.' याशिवाय अनेकजण या पोस्टवर रडण्याचे इमोजी आणि हार्ट शेअर करून आपले दु:ख व्यक्त केले आहेत. याशिवाय बॉलिवूडमधील अनेक स्टार्सनं देखील या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली आहेत. दरम्यान अरिजीतमुळं गेल्या काही वर्षांत संगीताचे जग पूर्णपणे बदलले आहे. अरिजीत सिंगनं प्रेक्षकांमध्ये एक वेगळी जागा निर्माण केली आहे. 'फेम गुरुकुल' या रिअ‍ॅलिटी शोपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आता संपला आहे. गायकानं पार्श्वगायनातून निवृत्ती जाहीर घेतल्यामुळं तो त्याचा एक वेगळा मार्ग निवडेल.

अरिजित सिंगची लोकप्रिय गाणी

  • तुम ही हो
  • चन्ना मेरया
  • अगर तुम साथ हो
  • केशरिया
  • राबता
  • फिर ले आया दिल
  • ए दिल है मुश्कील
  • मुस्कुरणे
  • तेरा यार हूं मैं
  • खैरियत

